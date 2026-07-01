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बालाघाट के जंगल की अकूत संपदा, पेड़ों से टपक रहे खजाने को बीन मालामाल हो रहे आदिवासी

जामुन की गुठलियां इकठ्ठी कर रहे ग्रामीण सुबह से ही आदिवासी अंचल में निवासरत ग्रामीण जंगल में जामुन के पेड़ों के नीचे डेरा जमाए रखते हैं और पेड़ों के नीचे चारों तरफ बिखरी जामुन की गुठलियों का संग्रहण करते हैं. इसके लिए वे एक एक जामुन की गुठलियों को चुनने से अच्छा उन्हें समेटकर इकट्ठा कर लेते और छांट फटक कर उसमें से कचरे को अलग निकाल देते हैं. इस तरह कम समय में वे इस प्रक्रिया को अपनाकर अधिक जामुन की गुठलियों का संग्रहण कर लेते हैं.

पेड़ों के नीचे जगह को किया साफ सुथरा इन दिनों जंगलों में जामुन के पेड़ों के नीचे आपको जरा भी कचरा नजर नहीं आएगा. जंगल में जहां-जहां जामुन के पेड़ हैं, उनके नीचे चारों तरफ झाड़ू लगाकर साफ सुथरा कर दिया गया है. ऐसा इसलिये है, क्योकि वनांचल क्षेत्र के ग्रामीण इन दिनों जामुन की गुठलियों का संग्रहण कर रहे हैं. इसके लिए वे झाड़ू लगाकर पेड़ के नीचे गिरी सारी गुठलियों को समेटने में जुटे हुए हैं. यही कारण है कि जामुन के पेड़ के नीचे समूचे जंगल में साफ सफाई नजर आ रही है.

बालाघाट में जामुन से लदे पेड़ बात बालाघाट जिले की करें तो यहां पर जामुन के पेड़ जंगलों के अलावा खेत, बाड़ी और मैदानी इलाकों में पाये जाते हैं. वैसे बालाघाट के जंगलों में इसकी भरमार है. वहीं अबकी बार जामुन की फसल खूब रही, पेड़ों पर जामुन के काले गुच्छों से पेड़ लदे नजर आए. जामुन के पकने के बाद गिरकर पेड़ों के नीचे गुठलियों का ढेर लग गया और इसके संग्रहण करने ग्रामीण दिन भर जंगलों में जामुन के पेड़ों के नीचे नजर आते हैं.

बालाघाट: गहरे बैंगनी-काले रंग के जामुन न केवल स्वादिष्ट बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर माने जाते हैं. गर्मी और बरसात दोनों सीजन में मिलने वाला यह फल खट्टे मीठे स्वाद के लिए जाना जाता है. इन दिनों शहरों में इसकी काफी डिमांड है, जो 200 से 300 रुपए किलो तक बिक जाता है. औषधीय गुणों से भरपूर इस गूदेदार फल को लोग बड़े चाव से खाते हैं, और जिसकी गुठलियां फेंक दी जाती हैं. किन्तु यही जामुन की गुठली इन दिनों आदिवासी अंचलों में रोजगार का जरिया बन गई है. जिसके संग्रहण से ग्रामीण अच्छी खासी आमदनी कमा रहे हैं.

जामुन की गुठलियों से कमाई कर रहे ग्रामीण (ETV Bharat)

एक दिन में हो रही 1000 तक की कमाई

संग्रहण करने के बाद इन जामुन की गुठलियों को सुखाया जाता है और उसके बाद फिर उसे बाजार में बेच दिया जाता. जिससे दिन भर में उनके लिए एक अच्छी इनकम तैयार हो जाती. ग्रामीण महिला शकुनतला कोहरे ने ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान बताया कि, ''अभी गांव में कोई काम धन्धा नहीं है, इसलिये जामुन की गुठलियां इकट्ठी कर उससे आजीविका चला रहें हैं. ये जामुन की गुठलियां उनके लिए भरण पोषण का एक अच्छा विकल्प बन गया है. जिसके संग्रहण से वे दिन में एक हजार रुपये तक कमा ले रहे हैं.''

उन्होंने बताया कि, ''इन जामुन की गुठलियों की खरीदी यहां पर पहली बार हो रही है.'' लेकिन चर्चा के दौरान वे प्रसन्न नजर आई और उनका कहना था कि, ''जिन जामुन की गुठलियों को लोग खाने के बाद फेंक देते हैं, आज हमारी आजीविका का साधन बनी हैं. इन्हें बेचकर जो हमने पैसा कमाया है, उससे हमारी रसोई को चलाने में काफी मदद मिलेगी.''

जामुन की गुठलियों का संग्रहण कर रहे अन्य ग्रामीणों ने कहा कि, ''जंगलों की अवैध कटाई पर पूर्णतः प्रतिबंध हो, क्योंकि इन जंगलों से हम जैसे गरीबों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है. यहां से प्राप्त वनोपज हमारी आजीविका के साधन है, समय समय पर जंगलों से अनेक प्रकार के वनोपज प्राप्त होते हैं, जिनका संग्रहण कर हम वनांचल क्षेत्र के लोग अपना गुजर बसर करते हैं. इसलिये हमारे जीवन के आधार इन वनों को सुरक्षित और संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है.''

पेड़ों के नीचे जगह को किया साफ सुथरा (ETV Bharat)

पेड़ों की अवैध कटाई न करने की अपील

चर्चा के दौरान उपवन मण्डलाधिकारी राकेश शाक्यवार ने बताया कि, ''जामुन जंगलों में तो पाया जाता है, किन्तु यह लघु वनोपज की श्रेणी में नहीं आता, इसलिये वन विभाग के माध्यम से इसे खरीदने की कोई प्रक्रिया नही हैं. किन्तु इन दिनों जामुन की गुठलियों को संग्रहित कर उनसे आमदनी की जा रही है, यह अच्छी बात है.'' वहीं, उन्होंने आम जनमानस से अपील करते हुए कहा कि, ''पेड़ों की अवैध कटाई बिल्कुल न करें. ये न केवल हमारे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखते हैं बल्कि वनांचल क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराते हैं.''

शुगर लेवल कम करती हैं जामुन की गुठलियां

जानकारों की माने तो जामुन एक औषधीय फल है, जो पेट की बिमारियों को दूर करता है. यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है. आयुर्वेद के जानकार बताते हैं कि, जामुन की गुठलियां शुगर लेवल को कम करने में कारगर सबित होती हैं. इसकी गुठलियों का पाउडर बनाकर नियमित सेवन से धीरे धीरे सुगर लेवल नीचे आ जाता है.

बहरहाल, जामुन को बड़े चाव से खाने के बाद फेंक दी जाने वाली गुठली, फिलहाल लोगों के लिए आमदनी का एक जरिया बनी है. जिसके संग्रहण से अच्छी खासी रकम पाने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी के भाव स्पष्ट झलकते नजर आए.