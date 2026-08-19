ETV Bharat / state

बालाघाट उमरिया में सड़कों की खस्ता हालत, कीचड़ से सनी रोड पार करते ग्रामीण

बालाघाट और उमरिया में रोड नहीं होने से ग्रामीण परेशान, कीचड़ भरी सड़क से रोज गुजरते लोग, एंबुलेंस तक आना मुश्किल.

BALAGHAT UMARIA NO ROAD
बालाघाट उमरिया में खराब सड़कों की हालत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 3:48 PM IST

|

Updated : August 19, 2026 at 4:42 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट/ उमरिया: कई क्षेत्रों में आज भी बुनियादी सुविधाएं ग्रामीण अंचलों पर दम तोड़ती नजर आती हैं. बालाघाट के वारासिवनी विधानसभा क्षेत्र से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के दिनों में सड़कों की स्थिति जर्जर नजर आती है. आलम यह की बारिश के दिनों में स्कूली बच्चे खस्ताहाल कीचड़ से सनी सड़कों के कारण स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं. वहीं उमरिया के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोडार में बच्चे कीचड़ से सना कच्चा रास्ता पार कर स्कूल जाते हैं.

बालाघाट के सैयाटोला में रोड नहीं

वारासिवनी के ग्राम पंचायत झाड़गांव के ग्राम सैयाटोला से मेंढकी तक का मार्ग जर्जर हो चुका है. जिसमें बारिश के दिनों में भयंकर कीचड़ हो जाता है. जिस कारण यहां से आवागमन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है. सड़क की जर्जर हालत के कारण स्कूली बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं. इतना ही नहीं खस्ता हाल हो चली यह सड़क कीचड़ के कारण दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे स्कूली बच्चों को आने जाने में भारी परेशानी के साथ-साथ दुर्घटनाओं का भी अंदेशा बना रहता है.

बालाघाट उमरिया में खराब सड़कों की हालत (ETV Bharat)

शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं

वही ग्रामीणों की माने तो इस मार्ग की यह सड़क विगत कई वर्षों से इसी हालत में है, जिसकी कई बार अधिकारियों से भी शिकायत की गई, लेकिन मामला जस का तस बना रहा. आखिरकार क्षेत्रीय विधायक ने इस पर संज्ञान लिया और मौका स्थल पर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाना. हालांकि क्षेत्रीय विधायक विक्की विवेक पटेल ने ग्रामीणों को आश्वस्त कराया की वे इस सड़क निर्माण को लेकर विभागीय मंत्री से शीघ्र मुलाकात करेंगे.

विधायक बोले-विधायक निधी राशि से पक्की कराएंगे सड़क

इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक विक्की विवेक पटेल यह भी कहते नजर आए की अगर सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है या फिर इस सड़क को लेकर बजट का आवंटन नहीं किया जाता है तो वह अपनी विधायक निधि की राशि से इस सड़क का निर्माण करवाएंगे. उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है लेकिन सरकार के विकास के दावे धरातल पर खोखले नजर आ रहे हैं. कीचड़ से शनि गढ़ों में तब्दील सड़के सरकार के दावों को चुनौती देती नजर आ रही हैं.

UMARIA VILLAGERS CROSS MUDDY ROADS
उमरिया में कीचड़ भरी रोड पार करते बच्चे (ETV Bharat)

उमरिया को कोडार में कीचड़ से सनी रोड

उमरिया के मानपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कोडार का मामला है. जहां स्कूल तक जाने के लिए छात्राओं को रोजाना कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है. ग्रामीणों का कहना है कि कई वर्षों से सड़क की मांग की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारियों की लापरवाही के कारण आज भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. यहां तक की रोड की वजह से पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है.

BALAGHAT News
बालाघाट में विधायक रोड का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

3-4 गांव के ग्रामीण गुजरते हैं इस रास्ते

वहीं स्थानीय ग्रामीण रामू बैगा ने बताया कि "तीन-चार गांव के ग्रामीणों का यहां से आना-जाना है. रोड न बनने के कारण लोग परेशान हैं. यहां तक की एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती. यहां तक कि महिलाओं को डिलीवरी के समय भी रोड के कारण समस्या का सामना करना पड़ता है. कोई भी वाहन गांव तक नहीं पहुंच पाता. रोड की समस्या को लेकर हमने विधायक, कलेक्टर और सभी को हमने पत्र दिया है, लेकिन कोई भी नहीं सुन रहा."

स्थानीय ग्रामीण सोहन बैगा ने यह भी बताया कि "41 साल पहले 14 जुलाई 1985 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का दौरा हुआ था. उस दौरान राजीव गांधी आदिवासियों का हाल जानने के लिए पैदल लोगों के घर गए थे. उसके बाद गांव में बिजली और मिट्टी सड़क की सुविधा तो मिल गई थी, लेकिन वहीं मिट्टी सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, लेकिन अब इस ओर मुड़कर देखने वाला कोई नहीं है.

UMARIA VILLAGERS CROSS MUDDY ROADS
उमरिया में कीचड़ भरी रोड पार करते बच्चे (ETV Bharat)

बारिश में कराएंगे अस्थाई रोड की मरम्मत

वही संबंध में मानपुर एसडीएम हरनीत कौर ने कहा कि "रोड की समस्या को लेकर कलेक्टर ने एक बैठक की है और उन्होंने ऐसी रोड को चिन्हित कर अस्थाई रूप से मरम्मत कार्य करने के निर्देश दिए हैं. वहीं बारिश के मौसम के बाद उन्हें स्थाई रूप से पक्की सड़क बनवाने के लिए विभाग को कहा है."

Last Updated : August 19, 2026 at 4:42 PM IST

TAGGED:

BALAGHAT UMARIA NO ROAD
UMARIA VILLAGERS CROSS MUDDY ROADS
UMARIA NO ROAD
BALAGHAT NEWS
BALAGHAT NO ROAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.