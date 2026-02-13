ETV Bharat / state

बॉक्साइट खनन के विरोध में आदिवासी, बालाघाट में प्रदर्शन, सरकार पर डराने धमकाने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान मॉयल नगरी उकवा में भारी संख्या में क्षेत्रीय आदिवासियों की मौजूदगी रही. इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक संजय उइके सहित अन्य आदिवासी नेता उपस्थित रहे. उन्होंने बारी बारी से अपने उद्बोधन में इस आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बॉक्साइट के खनन का विरोध किया. वहीं सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार उनके साथ पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रही है. आदिकाल से जंगलों में आदिवासियों का निवास रहा है. इस तरह से उत्खनन के बाद न केवल जंगलों की विनाशकारी कटाई होगी, बल्कि पर्यावरण बुरी तरह प्रभावित होगा. इसके साथ ही आदिवासियों को उनके हक और अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा.

आदिवासी वनांचल क्षेत्र में बॉक्साइट के खनन का विरोध कर रहे आदिवासियों का मानना है कि "सरकार द्वारा ग्राम सभाओं की मंजूरी के बगैर बॉक्साइट खनन के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जो की असंवैधानिक है. इसी के विरोध में ग्राम उकवा के रेंज ऑफिस चौराहे पर सैकड़ों आदिवासियों ने बैहर विधायक संजय उईके सहित अन्य आदिवासी नेताओं के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम किया."

बालाघाट: जल, जंगल, जमीन और अपने संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को लेकर वनांचल क्षेत्र से निकलकर हजारों की संख्या में आदिवासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया. आदिवासी बाहुल्य बैहर तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम दादर, लूद और घोंदी के जंगल में सैकड़ों हेक्टेयर भूमि पर बॉक्साइट खनन का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है. खनन की परमिशन में कानूनों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए आदिवासियों ने गुरुवार 12 फरवरी को चक्का जाम प्रदर्शन किया.

बैहर तहसील आदिवासी बाहुल्य होने के कारण यह क्षेत्र संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अधिसूचित होने के कारण यहां वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेसा कानून 1996 पूरी तरह लागू है. जिसके चलते इन इलाकों में भूमि अधिग्रहण, खनन या अन्य औद्योगिक गतिविधि के लिए संबंधित ग्राम सभा की स्वीकृति अनिवार्य है. जिसका पालन किए बगैर सरकार ने इन तीन गांवों की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि से बॉक्साइट खनन के लिए स्वीकृत कर दी है.

जल जंगल जमीन के लिए सड़कों पर उतरे आदिवासी (ETV Bharat)

'सरपंच-सचिव को डरा-धमका रही सरकार'

विधायक संजय उईके ने कहा, "बॉक्साइट खनन से इन इलाकों की जैव विविधता नष्ट होगी. यह इलाका कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व का कॉरिडोर है. यहां वन्य प्राणियों का विचरण होता रहता है." उन्होंने बताया कि "हमें खनन स्वीकृति का जो फॉर्मेट दिया गया है. वह अंग्रेजी भाषा में है, जिसकी समझ आदिवासियों को नहीं है." संजय उईके ने आरोप लगाते हुए कहा कि "2 ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव को डरा धमकाकर सरकार द्वारा किसी तरह से स्वीकृति ले ली गई है. सरकार ने अपनी ईआईए रिपोर्ट में दिखाया है कि यह क्षेत्र वन संसाधन का है. यहां वन अधिकार नियम लागू नहीं होता, लेकिन खनन से जंगलों की बेतहाशा कटाई होगी, जल स्रोत प्रभावित होंगे. साथ ही आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली पर भी गंभीर असर पड़ेगा."

विधायक संजय उईके ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप (ETV Bharat)

जबलपुर मंडला के आदिवासियों ने किया समर्थन

विधायक उइके ने बताया कि चक्काजाम शासन प्रशासन को चेताने के लिए सांकेतिक रूप से किया गया है. यदि उक्त खनन स्वीकृति रद्द नहीं की जाती है तो यह विरोध सदन से न्यायालय तक जारी रहेगा. आदिवासियों की इस लड़ाई में न केवल क्षेत्रीय आदिवासी नेताओं की मौजूदगी रही बल्कि जबलपुर मंडला सहित अन्य जिलों से भी आदिवासी नेताओं का समर्थन रहा.

नहीं मानी मांगें तो जाएंगे कोर्ट

प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में आदिवासी महिला पुरुष सड़क पर खुले आसमान के नीचे तकरीबन 5 घंटे तक बैठे रहे. जिसके बाद उकवा तहसीलदार को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. साथ ही कहा गया कि इस लड़ाई का यह पहला पड़ाव है. अभी सांकेतिक रूप से शासन प्रशासन को सचेत किया गया है. अगर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो यह लड़ाई सड़कों से लेकर सदन तक जाएगी. इसके अलावा न्यायालय की शरण में भी जाएंगे.