ETV Bharat / state

सड़क किनारे उगने वाला मिनी बैंक है चरोटा, विदेशों तक है इसके बीज की डिमांड

बालाघाट में आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन है चरोटा, आयुर्वेदिक गुणों से भी है भरपूर, पेट संबंधी बीमारियों को करता है ठीक.

CHAROTA SEED USED AS MEDICINE
सड़क किनारे उगने वाला मिनी बैंक है चरोटा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट: आदिकाल से आदिवासियों के भरण पोषण में सहायक रहा झाड़ीनुमा पौधा चरोटा खरपतवार माना जाता है. लेकिन वनांचल क्षेत्र में निवासरत आदिवासियों के लिए यह सिर्फ सेहत के लिए लाभदायक ही नहीं, बल्कि आजीविका का भी जरिया होता है. यह पौधा कभी आदिवासियों के उपयोग तक ही सीमित था, लेकिन अब यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है.

आयुर्वेद में भी होता है चरोटा का इस्तेमाल

बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चरोटा काफी मात्रा में पाया जाता है. यह वर्षा काल के दौरान पहली ही बारिश में स्वयं उग जाता है. आदिवासियों के लिए बारिश के समय इसकी हरी पत्तियां स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी होती है, जिसे भाजी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. बारिश के दौरान पेट संबंधी होने वाली कई बीमारियों को ठीक करने में चरोटा की भाजी उपयोगी होती है. वहीं, चरोटा की प्रकृति गर्म होती है, इसलिए इसका उपयोग आयुर्वेद में भी किया जाता है.

आयुर्वेद में भी होता है चरोटा का इस्तेमाल (ETV Bharat)

चरोटा के बीज निकाल बेचते हैं लोग

जनवरी का समय आते-आते चरोटा का पौधा लगभग सूख चुका होता है, जो आदिवासियों के लिए रोजगार का एक साधन बन जाता है. वर्तमान समय में आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में लोग इसे संग्रहित कर रहे हैं. जंगलों के अलावा सड़कों के किनारे और खुले मैदानों में ये उग आते हैं, जहां से इसे काटकर लाया जाता है. जिसके बाद इसके बीजों को निकाला जाता है और फिर इसे बाजारों में बेचा दिया जाता है. जिससे लोगों को आर्थिक मदद मिलती है.

20-25 रुपए प्रति किलो बिकता है चरोटा

चरोटा के बीज निकाल रहे बुजुर्ग ने बताया कि "20 से 25 रुपए प्रति किलो की दर से चरोटा का बीज बिक जाता है. इससे घर का खुद का कुछ खर्चा निकल जाता है." बुजुर्ग आदिवासी के अनुसार अब वह दूसरे कार्य करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सड़कों के किनारे आसानी से मिल जाने वाले चरोटा को काट कर उसके बीज संग्रहित कर रहे हैं.

BALAGHAT TRIBALS LIVELIHOOD CHAROTA
आदिवासियों के लिए आजीविका का साधन है चरोटा (ETV Bharat)

चरोटा की विदेशों तक है डिमांड

वैसे तो चरोटा के बीजों की वर्तमान समय में विदेशों तक डिमांड है, जहां यह महंगे दामों पर बिकता है. लेकिन आदिवासी वनांचल क्षेत्रों में व्यापारी इसे बहुत कम कीमत पर खरीदते हैं और शहरों तक पंहुचा कर इससे काफी मुनाफा कमाते है. जानकारों के अनुसार इसके बीजों का उपयोग कॉफी बनाने में भी किया जाता है. इसके अलावा हर्बल प्रोडक्ट, चर्म रोग के मलहम, फंगस की दवाइयां और इसके पाउडर का अगरबत्ती बनाने में भी उपयोग किया जाता है.

आयुर्वेद में चरोटा का है बहुत महत्व

आयुर्वेदाचार्य डॉ. रमेश सेवलानी ने बतााय कि "चरोटा एक झाड़ीदार पौधा है, जो आसानी से जंगलों, खुले मैदानों और खेत खलिहानों में मिल जाता है. जानकारी के अभाव में यह एक खरतपवार से ज्यादा कुछ नहीं है, किन्तु आयुर्वेद में इसका बड़ा महत्व है. चरोटा के ताजे पत्तों की सब्जी लिवर सिरोसिस में लाभकारी होती है. आधा सिर के दर्द में इसके बीजों को पीसकर उसका लेप बनाकर माथे पर लगाया जाता है. इसके साथ ही कील-मुंहासों के लिए चरोटा के बीजों का चूर्ण और चंदन मिलाकर लगाने से लाभ होता है. इसी तरह खांसी में इसके बीजों के पाउडर की एक ग्राम मात्रा ले सकते हैं. इसके अलावा एक्जिमा, सोरायसिस और दाद-खाज-खुजली में इसके पत्तों को उबालकर उस पानी से स्नान करने से भी लाभ मिलता है."

TAGGED:

CHAROTA AYURVEDIC PROPERTIES
CHAROTA SEED USED AS MEDICINE
CHAROTA CURES STOMACH DISEASES
CASSIA TORA SEED USE
BALAGHAT TRIBALS LIVELIHOOD CHAROTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.