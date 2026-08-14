बालाघाट के आदिवासी इलाकों में मौत की दहशत, स्कूल को बनाया अस्थाई हॉस्पिटल
बालाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया, डायरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप. गांव-गांव में मेडिकल कैंप. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 2:00 PM IST
बालाघाट : आदिवासी बाहुल्य गांवों में फैली बीमारियों से हो रही मौतों से दहशत फैली. बालाघाट जिले में डेढ़ माह के अंदर 10 बच्चों की मौत से गांवों में घबराहट का माहौल है. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के मछुरदा, अडोरी, गठिया, बोंदारी, कोरका, कोहनीमोर और कुण्डेकसा गांव जद में आ चुके हैं. इन गांवों में बच्चों में मलेरिया, टायफाईड, डायरिया, और त्वचा संबंधी बीमारियों को प्रकोप है. बच्चों की लगातार हो रही मौतों से जिला प्रशासन में हड़कंप है. कुण्डेकसा में तो स्कूल को ही अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है.
बालाघाट व जबलपुर से हेल्थ टीमें पहुंची
बीमारियों से प्रभावित गांवों में बालाघाट के अलावा जबलपुर से भी टीमें भेजी गई हैं. टीमों द्वारा लगातार लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है. गांवों में बच्चों की बिगड़ती सेहत चिंतनीय है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 128 बच्चों को गंभीर स्थिति में अस्पताल भेजा गया, उपचार के बाद 97 का स्वास्थ्य ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए गए. 31 बच्चों का इलाज जारी है. इसके अलावा अब तक 2100 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, जिनमें जांच के दौरान 530 मरीजों में विभिन्न बीमारियों के लक्षण पाए गए हैं. 97 का अस्पताल में एवं 402 को का घर पर ही उपचार कर ठीक किया गया है.
प्रभावित गांवों में लोगों का मेडिकल टेस्ट
इन सभी गांवों में कुण्डेकसा की स्थिति ज्यादा चिंताजनक है, जहां स्कूल को ही अस्थायी अस्पताल बना दिया गया है. यहां लगातार स्क्रीनिंग और उपचार के साथ साथ लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की समझाइश दी जा रही है. स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि गांव-गांव पहुंचकर निगरानी रखी जा रही है. आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं. लोगों को मच्छरों से बचाव, स्वच्छ पानी का उपयोग और बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र पंहुचने की सलाह दी जा रही हैं.
विधायक ने मौत के आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया
वहीं, स्थानीय विधायक संजय उईके ने आरोप लगाया "प्रशासन बच्चों की मौत के आंकड़े छुपाए हैं. अब तक कुल 19 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आ रही है. हम और भी प्रभावित ग्रामों का दौरा करेंगे हो सकता है ये आंकड़े और भी बढ़ जाएं." उन्होने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदाय करने की मांग की है. सबसे ज्यादा मलेरिया के मरीज मिले हैं. इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो जवाबदेह हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. विधायक ने मृत 19 बच्चों के नाम भी बताए हैं."
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कलेक्टर ने विधायक के आंकड़े गलत बताए
बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम ने ईटीवी भारत को बताया "जो 19 बच्चों के नाम बताए जा रहे हैं, वो काफी पहले के हैं. बारिश होने के बाद भी बीमारियां फैली हैं. हर मृत्यु मौसमी बीमारी से हो, ये संभव नहीं है. एक 17 साल का बच्चा, जिसकी अभी बीच में मृत्यु हुई, जिसका नाम ये लिस्ट में शामिल किया गया, जबकि वह फ़ूड प्वाइजनिंग से मरा है. मौसमी बीमारियों से अभी तक 8 मौतें हुई हैं."