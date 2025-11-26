मंडई मेले से आपसी सौहार्द का संदेश, आदिवासियों की ऐसी परंपरा जो आजीविका का साधन बनी
बालाघाट का मंडई मेला आदिवासी परंपरा संस्कृति, सभ्यता और रीतिरिवाजों को संजोकर रखने और आपसी सहयोग बढ़ाने का माध्यम बना.
बालाघाट: आजकल बालाघाट जिले के आदिवासी ग्रामीण अंचलों में मंडई मेले की बहार है. दीपावली के बाद से ही मंडई मेले का आयोजन शुरू हो जाता है और ये सिलसिला 03 महीने तक लगातार चलता है. लोग मंडई मेले का जमकर आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं. ग्रामीण अंचलों में मंडई मेले का एक अलग ही महत्व है, जहां लोग ग्राम देवताओं की पूजा करते हैं और आपसी मतभेद भुलाकर इन आयोजनों का जमकर लुत्फ उठाते हैं.
मंडई मेले से बढ़ती है सामाजिक समरसता
मंडई मेला सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है. इस अवसर पर लोक कलाओं के प्रदर्शन में पारंपरिक वेषभूशा के साथ नृत्य की प्रस्तूति खास आकर्षण का केन्द्र होती है. इस दौरान स्थानीय उत्पादों के व्यापार को भी बढ़ावा दिया जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को कुछ समय के लिए ही सही, रोजगार उपलब्ध हो जाते हैं. अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरागत रीतिरिवाजों को सहेजकर रखने में भी इन आयोजनों की बड़ी भूमिका होती है.
ग्राम लिंगा में पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य
परसवाड़ा मुख्यालय के समीप ग्राम पंचायत लिंगा में मंडई का आयोजन किया गया, जहां पारंपरिक वेशभूषा में ग्वालबाल अहीरी नृत्य करते नजर आए. मेले में ग्रामीण अंचलों सहित दूरदराज के लोगों की जमकर भीड़ नजर आई.
साल 1995 से यहां प्रतिवर्ष मंडई का आयोजन हो रहा है, जोकि ग्राम पंचायत के सौजन्य से संपन्न किया जाता है. इस अवसर पर ग्वाल बालों की टीम अपने पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य गायन करते हुए ग्राम पंचायत भवन पंहुची, जिसके बाद ग्राम के सरपंच, उप सरपंच एवं समस्त पंचायत परिवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जनसमूह मंडई स्थल पहुंचा.
पारंपरिक रीतिरिवाजों को सहेजने का माध्यम
इसके बाद परंपरानुसार ग्राम देवता की पूजा-अर्चना के बाद लोगों ने मंडई का आनंद लिया. ग्राम पंचायत के सरपंच कपूरचंद वरकड़े द्वारा ग्वाल बालों का स्वागत किया गया, साथ ही उनके द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की जमकर सराहना भी की गई. सरपंच द्वारा ग्वालबालों को पगड़ीनुमा टोपी पहनाकर उनका आत्मीय वंदन किया गया. वरकड़े ने कहा कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और रीतिरिवाजों को संजोकर रखने में मंडई मेले की बड़ी भूमिका है.