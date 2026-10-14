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बालाघाट के परसवाड़ा में महिलाओं ने अपनाया स्वरोजगार, अब घर का खर्च अपने कंधों पर

परसवाड़ा की महिलाओं ने मेले में लगाई दुकानें ( Etv Bharat )

बालाघाट : बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा में अब महिलाओं के कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. कभी घर की चारदिवारी तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं चौका-चूल्हा तक सीमित न रहकर स्वयं के व्यापार के जरिये अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रही हैं.

परसवाड़ा विकासखण्ड के ग्रामों की इन महिलाओं ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह का गठन कर न केवल बचत करना सीखा बल्कि स्वयं का रोजगार भी सृजन करने में सफलता हासिल की है. समूह गठन के बाद प्रशिक्षण दिया गया और बैंक से सहायता मिलने के बाद उनका हौसला बढ़ा.