बालाघाट के परसवाड़ा में महिलाओं ने अपनाया स्वरोजगार, अब घर का खर्च अपने कंधों पर
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र बालाघाट में महिलाएं नवाचार कर छोटे व्यापार कर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में जुटी हैं. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 4:14 PM IST
बालाघाट : बालाघाट के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा में अब महिलाओं के कदम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं. कभी घर की चारदिवारी तक सीमित रहने वाली ये महिलाएं चौका-चूल्हा तक सीमित न रहकर स्वयं के व्यापार के जरिये अब अपने परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव ला रही हैं.
परसवाड़ा विकासखण्ड के ग्रामों की इन महिलाओं ने मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से समूह का गठन कर न केवल बचत करना सीखा बल्कि स्वयं का रोजगार भी सृजन करने में सफलता हासिल की है. समूह गठन के बाद प्रशिक्षण दिया गया और बैंक से सहायता मिलने के बाद उनका हौसला बढ़ा.
बैंक से लोन लेकर महिलाओं ने खोली दुकानें
बैंक से आर्थिक लेकर इन महिलाओं ने किराना, कपड़े की दुकान, जनरल स्टोर्स, गल्ले का व्यापार, सिलाई, कढ़ाई बुनाई के साथ कृषि आधारित व्यवसाय को अपना रोजगार बनाया. ये महिलाएं अब 10 से 15 हजार रुपये तक मासिक आमदनी प्राप्त कर रही हैं. महिलाएं छोटी बचत के जरिए अपने पास एक बड़ी रकम संचित कर रही हैं, जिसके जरिए स्वयं और अन्य महिलाओं को भी समय पड़ने पर ऋण के रूप में राशि प्रदान कर उनकी आर्थिक मदद के साथ साथ साहूकारों के चंगुल से भी मुक्त करने में सफलता पाई है.
परसवाड़ा क्षेत्र में 16 हजार परिवार समूह से जुड़े
परसवाड़ा क्षेत्र में 1497 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनमें 16726 परिवार जुड़े हुए हैं. इनमें से गैर कृषि गतिविधि में 500 परिवार जुड़े हैं और तकरीबन 3000 दीदीयां क़ृषि आधारित गतिविधि कर रही हैं. इन समूहों को मिशन द्वारा सीआईएफ की राशि व बैंक द्वारा सीसीएल की राशि उपलब्ध कराई जाती है. आजीविका मिशन की ओर से समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण और मार्गदर्शन दिया जाता है. महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा महिलाओं को 15000 रुपये की राशि प्रदाय की जाती है. इसके अलावा 110000 रुपये तक बड़े कार्य के लिए समूह की महिलाओं को प्रदाय किया जाता है.
- मोहन सरकार की इस योजना से पशुपालन का परमानेंट जुगाड़, महिलाओं ने खोल डाला डेयरी बिजनेस
- प्लास्टिक बॉटलों से 30 हजार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम तैयार, शहडोल में कचरे से गजब की क्रांति
कई महिलाएं लखपति दीदी बनी
छोटे रोजगारों के जरिए अब समूह की दीदीयां लखपति तक बन चुकी हैं. महिलाओं ने लोकल फॉर वोकल के तहत समूहों के माध्यम से निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु मेले का आयोजन किया, जहां पर उनके स्वयं के द्वारा निर्मित उत्पाद एवं महिलाओं के द्वारा किये जा रहे छोटे रोजगार देखने मिले. महिलाओं ने कपड़े की दुकान, किराना, जनरल, मिष्ठान, मिट्टी के बर्तन, बांस से निर्मित टोकनी एवं झाड़ू एवं अन्य सामानों की दुकाने सजाईं. प्रबन्धक संगम सीएलएफ कुंता चौधरी का कहना है "महिलाएं ट्रेनिंग लेकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं. ये महिलाएं और महिलाओं को भी प्रेरित करती हैं."