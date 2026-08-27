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बालाघाट में 27 आदिवासी बच्चों की मौत, हर दिन बढ़ता आंकड़ा और उम्मीद खो रहे आदिवासी

मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक और बच्चे की मौत से मातम. माता-पिता की गैरमौजूदगी में बच्चे का अंतिम संस्कार. अशोक गिरी की रिपोर्ट.

27 TRIBAL children DEATH IN BALAGHAT
बालाघाट में 27 आदिवासी बच्चों की मौत से सनसनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 27, 2026 at 6:26 PM IST

5 Min Read
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बालाघाट: बैगा आदिवासी बाहुल्य बिरसा क्षेत्र में मासूम बच्चों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. 18 मई से शुरू हुआ मौतों का सिलसिला अब भी नहीं रुका है. ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक 27 बच्चों की मौत हो चुकी है. धामनगांव निवासी 4 वर्षीय माही मरकाम की मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, अब परसवाड़ा जनपद निवासी 4 वर्षीय लवकुश की मौत ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लगातार मौत के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर जांच और उपचार किए जाने की बात कह रहा है, लेकिन लगातार हो रही मौतों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मासूमों की जान क्यों नहीं बच पा रही है. बच्चों की मौतों का सिलसिला कब थमेगा?

बालाघाट-बैहर मार्ग पर चक्का जाम कर निष्पक्ष जांच की मांग (ETV Bharat)

24 बच्चों की मौत से सनसनी

बच्चों की मौतों का सिलसिला 18 मई को मातला गांव से शुरू होने की जानकारी सामने आई थी. इसके बाद मातला, चिखली खेरटोला, बोंदारी, मछुलदा, कोण्डेकसा, कोरका, कोटबीर कोना, गटिया, तेंदूडही और सहित अन्य गांवों से लगातार बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं. 18 अगस्त तक अलग-अलग गांवों में करीब 24 बच्चों की मौत की जानकारी सामने आई थी.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

पहले धामनगांव की 4 वर्षीय माही मरकाम की इलाज के दौरान मौत हो गई थी. अब मोहनपुर पंचायत के बैगाटोला गांव में 4 वर्षीय लवकुश की मौत का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने बताया कि अब मृत बच्चों की संख्या 27 तक पहुंच गई है. लगातार बढ़ता यह आंकड़ा अपने आप में स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए गंभीर चिंता का विषय है.

BALAGHAT TRIBAL CHILD DEATH
माता-पिता की गैरमौजूदगी में बच्चे का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

इलाज के दौरान मासूम की मौत

23 अगस्त की सुबह माही मरकाम को तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में बालाघाट जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था. 24 अगस्त को तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर परिजन उसे उपचार के लिए गोंदिया ले गए. फिर माही को वापस बालाघाट जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां 24 और 25 अगस्त की दरमियानी रात उसकी मौत हो गई. माही की मौत के बाद क्षेत्र में बच्चों की मौत का आंकड़ा और बढ़ गया. माही की मौत के बाद 26 अगस्त की तड़के सुबह मोहनपुर पंचायत के बैगाटोला गांव से एक और दुखद खबर सामने आई. यहां 4 वर्षीय लवकुश की भी उपचार के दौरान मौत हो गई.

परिजन के गौर मौजूदगी में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया

आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने दावा किया है कि बच्चे की मौत मलेरिया से हुई. हालांकि, लवकुश की मौत के वास्तविक चिकित्सकीय कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी स्पष्ट नहीं है. यही वजह है कि ग्रामीण, बच्चों की लगातार हो रही मौतों की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. लवकुश की मौत के बाद ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे के माता-पिता गांव में मौजूद नहीं थे और इसके बावजूद प्रशासन की ओर से जल्द अंतिम संस्कार कराने की प्रक्रिया की गई. संक्रमण का हवाला देकर अंतिम संस्कार जल्द कराने की बात कही गई.

27 TRIBAL children DEATH BALAGHAT
प्रशासन पर जबरन अंतिम संस्कार कराने का आरोप (ETV Bharat)

दबाव या अनावश्यक जोर से प्रशासन का इंकार

परसवाड़ा एसडीएम श्रीश प्यासी ने कहा, "बच्चे का अंतिम संस्कार उसके दादा के द्वारा किया गया है, प्रशासन ने इसके लिये किसी तरह का दबाव या अनावश्यक जोर परिजनों पर नहीं दिया है, परिवार में अन्य तीन बीमार बच्चों को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराना प्रशासन की प्राथमिकता थी, इसलिए अन्य बच्चों को जल्दी भिजवाने की बात कही."

बालाघाट-बैहर मार्ग पर चक्का जाम

मृतक बच्चे के माता-पिता रोजगार के सिलसिले में हैदराबाद गए हुए थे. ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन को माता-पिता के लौटने का इंतजार करना चाहिए था. वहीं लवकुश की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर दिखाई दिया. आक्रोशित आदिवासी समाज और ग्रामीणों ने बंजारी तिराहे पर बालाघाट-बैहर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया. बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर बैठ गए और प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई.

प्रदर्शनकारियों ने लगातार हो रही बच्चों की मौतों की निष्पक्ष जांच, प्रभावित गांवों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और इलाज में लापरवाही के आरोपों की जांच की मांग की. ग्रामीणों का कहना है कि अब सिर्फ स्वास्थ्य कैंप लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि बच्चों की मौत के पीछे की वास्तविक वजह सामने लानी होगी. मामले में आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने कहा, "जब बच्चे का इलाज चल रहा था तो उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच होनी चाहिए. लगातार इतने बच्चों की मौत हो रही है, आखिर इसकी वजह क्या है? पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए."

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