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बालाघाट में टाइगर का टेरर, घर में सो रही महिला को घसीटकर ले गया बाघ, मिली हड्डियां

बालाघाट में घर में सो रही महिला को बाघ ने बनाया निशाना, घर से उठाकर ले गया बाहर, गांव में दहशत का माहौल.

BALAGHAT TIGER TERROR
बालाघाट में घर में सो रही महिला को घसीटकर ले गया बाघ (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 7:33 PM IST

5 Min Read
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बालाघाट: आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां घर में सो रही एक बैगा समुदाय की महिला को बाघ ने घर से उठाकर अपना शिकार बना डाला. जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल है, वहीं विभाग के प्रति लोगों में भारी आक्रोश भी देखने मिला. जिन्होंने पोस्टमार्टम के बाद शव एम्बुलेंस से उतारने से मना करते हुए जमकर विरोध जताया.

घर में घुसकर महिला को घसीटकर ले गया बाघ

आदिवासी बाहुल्य परसवाड़ा तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत कुमादेही के पर्रापुर गांव की निवासी सुगनाबाई धुर्वे उम्र तकरीबन 55 वर्ष, जो बीती रात अपने घर में नन्ही पोती के साथ सो रही थी. वहीं पास में उसका पति भी सोया था, तभी तकरीबन 1 बजे अचानक बाघ घर में घुसकर उसे घसीटता हुआ 50 मीटर तक खेतों में ले गया, जैसे ही बाघ महिला को अपने जबड़े में दबाकर खींचता हुआ ले जाने लगा, तभी पास ही सोये उसके पति बुधराम ने शोर मचाया.

परिजन और ग्रामीणों ने दी जानकारी (ETV Bharat)

बेटे ने टॉर्च की रोशनी में देखा बाघ मां को ले जा रहा था

जिसके बाद शोर सुनकर पास ही घर में सो रहा उसका बेटा दौड़कर आया. जिसके बाद उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि बाघ उसकी मां को घसीटता ले जा रहा है, वह बचाने दौड़ा, शोर मचाने लगा, तभी बाघ महिला को छोड़ उसके बेटे की ओर झपटा, हालांकि वह किसी तरह वहां से भाग निकला. शोर सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए. जिसके बाद ग्रामीणों का हुजूम देखकर बाघ महिला को छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला. इधर बाघ के हमले से महिला गम्भीर रूप से घायल हो गई, पूरा शरीर लहूलुहान हो गया.

कुछ जगहों पर हड्डियां मिली

बाघ ने इस तरह हमला किया था कि कुछ जगहों पर उसके सिर की हड्डियां बिखरी मिली. ग्रामीणों ने तत्काल 108 की मदद से गम्भीर घायल महिला को इलाज के लिए बैहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को वापस गांव लाया गया, जहां विभागीय अमला भी पहुंचा. इस दौरान ग्रामीणों के भारी आक्रोश का विभागीय अमले को सामना करना पड़ा.

BALAGHAT WOMAN DIED TIGER ATTACK
घर में घुसकर महिला को घसीटकर ले गया बाघ (ETV Bharat)

गांव में बाघ के हमले के कई मामले, मवेशियों को बनाया शिकार

लोगों का कहना रहा कि बीते एक साल से ग्रामीण बाघ के आतंक से परेशान हैं. कभी किसी के घर से पालतू मवेशियों के शिकार, कभी कुत्तों का तो कभी मुर्गे मुर्गियां उठाकर भाग जाता है. जिसके बाद से लगातार विभागीय अमले को सूचित किया जाता रहा, लेकिन किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया गया. जिसके कारण आज यह दुखद घटना घटित हो गई. वहीं लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में यह चौथी घटना है, जिसमें बाघ द्वारा ग्रामीणों को अपना शिकार बना लिया गया है. लोगों ने बताया कि बीते 14 जून को बफरजोन में कार्यरत एक फायर वाचर को बाघ ने अपना शिकार बना लिया था.

कान्हा टाइगर रिजर्व के बफर जोन में आता है गांव

यह गांव कान्हा टाइगर रिजर्व के बफरजोन क्षेत्र में आता है. ग्राम पर्रापुर के आसपास कान्हा बफरजोन का गहन जंगल है, इसलिए अक्सर यहां वन्यजीवों की आवाजाही बनी रहती है. किंतु लोगों का आरोप रहा कि बफरजोन के जंगल में फेंसिंग व्यवस्था नहीं होने के कारण जंगली जानवर गांवों में घुस आते हैं. शनिवार रात घटित घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने मिला. जिन्होंने विभागीय अमले पर गम्भीर आरोप लगाते हुए भारी विरोध किया.

TIGER DRAGGED WOMAN HOME BALAGHAT
बालाघाट गांव में दहशत का माहौल (ETV Bharat)

बाघ के हमले के बाद लोगों में नाराजगी

जिला पंचायत सदस्य तामेश्वर पटेल मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया और विभागीय अमले से कहा कि लोगों की नाराजगी जायज है. विभागीय अमले को ग्रामीणों की समस्याओं का यथासंभव निराकरण करना चाहिये और शासन के दिशा निर्देशों के अनुसार उन्हें आर्थिक मदद भी करनी चाहिए. वहीं जनपद अध्यक्ष समलसिंह धुर्वे भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों की ओर से उनकी मांगों को विभाग के सामने रखा. कहा कि परिजनों की मांग के अनुसार पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, तत्काल क्रिया कर्म के लिए आर्थिक मदद दी जाए.

इस दौरान कान्हा बफरजोन के उपसंचालक सुनील पन्द्रे ने बताया कि "आज ही हाथी बुलाकर बफरजोन में तलाशी अभियान शुरू कर दी गई है. मौके पर विभागीय अमले की तैनाती कर सर्च अभियान प्रारम्भ कर दिया गया है. इसके अलावा शासन से आर्थिक मदद का जो प्रवधान है, वह 72 घण्टे के अंदर प्रदाय कर दिया जाएगा."

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