चोरी के बाद व्यापारी पर दबाव, FIR में 3 लाख के गहने दर्ज करेंगे, 7 लाख कैश का जिक्र हटाओ
बालाघाट में व्यापारी के सूने मकान में चोरी. अलमारियां तोड़कर चोर साढ़े 7 लाख नगदी और सोने के गहने ले गए. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:37 PM IST
बालाघाट : मलाजखण्ड थानांतर्गत ग्राम लोरा में व्यापारी के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया. वारदात 9 अक्टूबर की है. चोरों ने करीब साढ़े 7 लाख नगद और 3 लाख के सोने-चांदी के गहने साफ कर दिए. पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है. जांच की बात की जा रही है. चोरी हुई नगदी का जिक्र भी करने से पुलिस मना कर रही है.
घर के सारे गहने और नगदी उड़ा ले गए चोर
पीड़ित व्यापारी यशवंत गोयल का कहना है "चोरों ने अलग-अलग कमरों में रखी 4 अलमारियों के लॉकर तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात और नगदी उड़ा दी. बेडरूम की अलमारी में 07 लाख रुपये तथा दूसरी अलमारी में पत्नी के सोने-चांदी के जेवरात रखे थे. इसके अलावा बेटे के कमरे की अलमारी में भी कुछ रुपये और बहू के जेवरात रखे हुए थे. घर के एक कमरे में संचालित किराना दुकान में भी एक अलमारी में राशि रखी थी. चारों अलमारियों को चोरों ने निशाना बनाया. चोरों ने साढ़े 7 लाख रुपये नगद और करीब 3 लाख के गहने चुराए हैं."
घर के पीछे से खिड़की से घुसे चोर
व्यापारी का कहना है कि चोरों ने घर के पीछे लगी खिड़की से लोहे की रॉड निकालकर अंदर प्रवेश किया. दरवाजों पर ताला लगा रहा. उस समय घर पर कोई नहीं था. जब परिवार के लोग वापस घर पहुंचे तो घर का सारा सामान फैला मिला. घर के हर कमरे में चारों तरफ कपड़े और अन्य सामान तितर-बितर पड़ा था. अलमारियां खुली और लॉकर टूटे हुए थे. घर के अंदर का दृश्य देखकर परिवार के होश उड़ गए. घटनाक्रम की जानकारी डायल 112 को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पंहुची.
- हाई सिक्योरिटी जोन सतपुड़ा भवन में बदमाशों ने लगाई सेंध, एसी के कॉपर वायर काट ले गए चोर
- जबलपुर की सिगरेट चोर गैंग, 15 लाख की चोरी का खुलासा, बदमाशों ने उगले चौंकाने वाले राज
पुलिस ने किया जांच का दावा
व्यापारी यशवंत गोयल ने बताया "उनकी साइकिल की दुकान है. अभी मोटरसायकल पार्ट्स की दुकान खोली है, जिसमें सामान खरीदी की तैयारी को लेकर उन्होंने रुपयों की व्यवस्था की थी. चोरों ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया. पुलिस जांच पड़ताल तो कर रही है, लेकिन अभी तक एफआईआर ऑनलाईन दर्ज नहीं की गई. पुलिस जेवरात और कुछ राशि की चोरी लिखने तैयार है, लेकिन सात लाख की राशि एफआईआर में दर्ज करने से मना कर रहे हैं." थाना प्रभारी मनोज मागरे के अनुसार "मामले को जांच की जा रही है. संदेहास्पद लोगों को बुलाकर पूछताछ जारी है. मौके से फिंगरप्रिंट लिए गए हैं."