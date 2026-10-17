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चोरी के बाद व्यापारी पर दबाव, FIR में 3 लाख के गहने दर्ज करेंगे, 7 लाख कैश का जिक्र हटाओ

चोरी के बाद थाने में एफआआईआर दर्ज करवाता व्यापारी ( ETV BHARAT )

बालाघाट : मलाजखण्ड थानांतर्गत ग्राम लोरा में व्यापारी के सूने मकान को चोरों ने निशाना बनाया. वारदात 9 अक्टूबर की है. चोरों ने करीब साढ़े 7 लाख नगद और 3 लाख के सोने-चांदी के गहने साफ कर दिए. पीड़ित व्यापारी का आरोप है कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है. जांच की बात की जा रही है. चोरी हुई नगदी का जिक्र भी करने से पुलिस मना कर रही है.

घर के सारे गहने और नगदी उड़ा ले गए चोर