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बालाघाट कलेक्टर दफ्तर के गेट पर झुग्गीवासियों ने जड़ा ताला, अफसरों की नो एंट्री

बालाघाट कलेक्टर दफ्तर पर उमड़े लोगों ने गेट पर की तालाबंदी. विरोध करने पर एसडीएम से तीखी बहस.

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बालाघाट कलेक्टर दफ्तर के गेट में झुग्गीवासियों ने जड़ा ताला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 2:40 PM IST

3 Min Read
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बालाघाट : झुग्गियां हटाने से नाराज लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के गेट पर तालाबंदी कर दी. सारे झुग्गावासी ताला लगाकर गेट के बाहर बैठ गए. गेट में ताला लगने से किसी भी अफसर और कर्मचारी की कलेक्टर दफ्तर में एंट्री नहीं हो सकी. सूचना पाकर मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचा. इस दौरान काफी गहमागहमी बनी रही. झुग्गीवासियों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व आम आदमी पार्टी के नेता मनोज पमनानी कर रहे थे.

झुग्गियां हटाने के नोटिस जारी

मामले के अनुसार शहर में कुछ जगहों पर झुग्गीवासियों द्वारा अतिक्रमण किया गया है, जिन्हें हटाने के निर्देश के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई के नोटिस जारी किए गए हैं. इसके बाद झुग्गीवासियों को साथ लेकर आप नेता मनोज पमनानी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और गेट पर ताला जड़ दिया. इस दौरान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. प्रदर्शनकारी झुग्गीवासियों का कहना था कि बिना पर्याप्त समय दिए झुग्गियों को हटाना उचित नहीं है.

बालाघाट कलेक्टर दफ्तर पर उमड़े लोगों ने गेट पर की तालाबंदी (ETV BHARAT)

एसडीएम और आप नेता के बीच तनातनी

झुग्गीवासियो की मांग को जायज बताते हुए आप नेता मनोज पमनानी और एसडीएम गोपाल सोनी के बीच कहासुनी हो गई. जैसे ही कलेक्टर के गेट पर एसडीएम पहुंचे तथा गेट पर ताला लगाये लोगों की भीड़ देखी तो वे नाराज हो गए. एसडीएम गोपाल सोनी ने कहा "ये तरीका ठीक नही है. अगर कोई समस्या है तो बैठकर बात करनी चाहिए." इस पर आप नेता और एसडीएम के बीच तीखी नोकझोंक हो गई. इसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करने आप नेता को गेट से हटाया और पूछताछ के लिए और अपने साथ ले गई.

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एसडीएम और प्रदर्नकारियों के बीच तनातनी (ETV BHARAT)

बारिश से पहले नहीं हटाने की मांग

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बारिश से ठीक पहले अतिक्रमण हटाने से झुग्गीवासियों के सामने रहवास का संकट खड़ा हो जाएगा. इस दौरान झुग्गीवासियों ने मानवीय दृष्टिकोण का हवाला देते हुए वैकल्पिक व्यवस्था और पर्याप्त समय दिए जाने का अनुरोध किया. हालांकि प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई आश्वासन फिलहाल नहीं दिया गया. काफी समझाइश के बाद गेट का ताला खुलवाया गया.

तालाबंदी के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगने की संभावना जताई जा रही है. ये कार्रवाई तहसील भवन के निर्माण और उसकी बाउंड्रीवाल व गेट बनाने के लिए की जा रही है. प्रशासन दशकों से नजूल भूमि पर रह रहे इन लोगों को हटाना चाहता है.

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