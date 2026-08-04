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पेड़ा खाते ही दर्द से छटपटाने लगी सेवाभारती आश्रम की छात्राएं, 14 अस्पताल में भर्ती

सेवा भारती आश्रम में विशेष जनजातीय समुदाय की लगभग 70 बालिकाएं रहती हैं, जो सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में अध्ययनरत हैं. 02 अगस्त की शाम पवार मंगल भवन में आयोजित कार्यक्रम से प्रसाद स्वरूप पेड़े आश्रम भेजे गए. आश्रम प्रबंधन ने रात में बालिकाओं को ये मिठाई वितरित की. इसके अलावा रात्रि मे भोजन में दाल, चावल और कद्दू की सब्जी भी परोसी गई. भोजन और मिठाई खाने के बाद देर रात सबसे पहले 3 बालिकाओं को उल्टी-दस्त और पेटदर्द की शिकायत हुई, जिन्हें तत्काल अस्पताल ले जाया गया.

बालाघाट : सेवा भारती आश्रम में रहने वाली 14 बालिकाएं एक साथ बीमार हो गईं. भोजन के साथ मिठाई खाने के बाद बालिकाओं में उल्टी-दस्त, पेटदर्द और बुखार जैसी शिकायतें सामने आईं, जिसके चलते उन्हें तत्काल बालाघाट के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. चिकित्सकों के अनुसार सभी बच्चियों की हालत फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं.

अस्पताल में 14 छात्राएं भर्ती

सोमवार सुबह तक बीमार बच्चियों की संख्या लगातार बढ़ती गई और दोपहर करीब 2 बजे तक कुल 14 बालिकाएं अस्पताल पहुंचगईं. इनमें से कुछ बालिकाएं सुबह स्कूल चली गई थीं, लेकिन वहां भी उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लाया गया. अस्पताल में भर्ती बालिकाओं ने बताया कि रविवार शाम उन्हें घूमने के लिए मोती गार्डन ले जाया गया था, जहां उन्होंने न तो कुछ खाया और न ही पानी पिया. रात में आश्रम लौटने पर उन्हें मिठाई के रूप में पेड़े बांटे गए. देर रात से ही उन्हे पेटदर्द, उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत शुरू हो गई.

सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर

चिकित्सकों ने बताया कि बच्चियों में फूड प्वाइजनिंग जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं. सभी का उपचार किया जा रहा है और वर्तमान में किसी भी बच्ची की हालत गंभीर नहीं है. सेवा भारती आश्रम की अधीक्षिका भारती गौतम ने बताया "पवार मंगल भवन से पेड़े आश्रम में आए थे, जिन्हें बच्चों में वितरित किया गया. बच्चियों को बुखार, पेटदर्द और उल्टी-दस्त की शिकायत होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है." उन्होंने इसे फूड प्वाइजनिंग मानने से इनकार करते हुए कहा "बच्चियां सामान्य रूप से बीमार हुई हैं."

इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अमला जानकारी जुटाने में लगा है. पेड़ों और भोजन के नमूनों की जांच कराई जा सकती है. यदि जांच में खाद्य पदार्थ दूषित पाए जाते हैं तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई संभव है. अस्पताल के डॉक्टर शिवकिरण रेड्डी का कहना है "सभी बच्चियों का इलाज जारी है. ब्लड टेस्ट किया गया है."