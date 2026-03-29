बालाघाट में भीषण हादसा, अनियंत्रित होकर आग का गोला बनी कार, तीन की जिंदा जलकर मौत
मध्य प्रदेश के बालाघाट में तेज रफ्तार कार अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, कार में आग लगने से तीन लोग जिंदा जल गए, दो गंभीर घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 8:51 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 8:59 AM IST
बालाघाट: शनिवार देर रात बालाघाट में भीषण हादसा हो गया. चलती कार दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण आग का गोला बन गई और उसमें सवार तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. वहीं एक 8 साल की बच्ची सलामत बच गई. आग इनती भीषण थी कि तीन लोगों को कार से बाहर नहीं निकाला जा सका और वे कार के अंदर ही जिंदा जल गए.
आग का गोला बनी चलती कार
बीती शनिवार रात तकरीबन साढ़े 11 बजे के आसपास बैहर मलाजखण्ड रोड पर केवलारी चैराहे के समीप चलती आल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई. जिसके बाद उसमें अचानक आग लग गई. आग ने इतनी जल्दी विकराल रूप ले लिया कि उसमें सवार लोगों को निकलने तक का मौका नहीं मिल पाया. राह चलते लोगों ने तीने लोगों को किसी तरह बाहर निकाला, जिनमें दो गंभीर रूप से जल चुके थे.
वापस अपने गांव जा रहा था परिवार
बताया जा रहा है कि कार चालक सीतम केलकर अपने गृह ग्राम पोण्डी (परसवाड़ा) से पौनी जा रहा था, जिसकी पौनी में वेल्डिंग की दुकान है. वह तीन दिन पहले अपनी पत्नी और बच्चे के साथ पोण्डी आया हुआ था, जहां से देर रात वह अपने माता पिता को लेकर पौनी लौट रहा था. साथ में पड़ोस में मेहमान आई 8 साल की बच्ची पूर्वी राहांगडाले भी थी, जो अपने घर पौनी वापस जा रही थी.
तभी देर रात तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे के आसपास केवलारी चैराहे के समीप उनकी आल्टो कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें भीषण आग लग गई. दुर्घटना संभवतः नींद की झपकी के कारण होना प्रतीत हो रहा है, चूंकि एक टर्निंग के बाद कार सीधे नीचे की ओर सड़क से उतर गई जिसके बाद वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई.
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कार की खिड़की तोड़कर तीन को बाहर निकाला
राह चलते लोगों ने किसी तरह खिड़की के कांच तोड़कर पहले पूर्वी राहांगडाले को निकाला. उसके बाद वाहन चला रहे सीतम केलकर (उम्र 30 साल और उसकी मां नानाबाई केलकर (60 वर्ष) को किसी तरह गंभीर अवस्था में निकाला जा सका. हालांकि आग के विकराल हो जाने के कारण पिता नगारची केलकर (65 वर्ष), पत्नि सविता केलकर (28 साल) व पुत्र अभि केलकर (3 साल) कार के अंदर ही जिंदा जल गए.
हादसे की सूचना राह चलते लोगों ने पुलिस को दी. जिसके बाद तत्काल मौके पर पुलिस पंहुची और घायलों को अस्पताल पंहुचाया गया. वहीं मौके पर दमकल की गाड़ी ने जलती कार को बुझाया. तब तक उसमें तीनों लोगों की जलकर मौत हो चुकी थी. बैहर पुलिस मामले की विवेचना कर रही है. गम्भीर घायलों का गोंदिया अस्पताल में इलाज जारी है.
बैहर थाना प्रभारी जयंत मर्सकोले ने बताया कि, ''डायल 112 पर सूचना मिली कि केवलारी चौराहे के समीप एक वाहन में आग लग गई है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने गम्भीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया. एक बच्ची सलामत है. राह चलते लोगों ने किसी तरह तीनों को बाहर निकाला, किन्तु आग भयंकर होने के कारण तीन लोग कार में ही जल गए. प्रथम दृष्टया तेज स्पीड की वजह से वाहन का अनियंत्रित होना सामने आया है. जिसके बाद उसमें आग लग गई. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.''