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गोंदिया में चलते वाहन पर पलटा ट्रक, 6 की मौत 7 घायल, बालाघाट से हैदराबाद जा रहे थे मजदूर

गोंदिया में सड़क दुर्घटना में बालाघाट के 6 मजदूरों की मौत ( ETV Bharat GFX )