गोंदिया में चलते वाहन पर पलटा ट्रक, 6 की मौत 7 घायल, बालाघाट से हैदराबाद जा रहे थे मजदूर
महाराष्ट्र के गोंदिया में भीषण सड़क हादसा, बालाघाट से हैदराबाद जा रहे मजदूरों की बोलेरो पर पलटा ट्रक. 6 की मौत. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 3:59 PM IST
बालाघाट: महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के ग्राम नागरा में सोमवार की देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया. जिसमें 3 वर्षीय मासूम सहित अन्य 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई वहीं 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं. फिलहाल घायलों का गोंदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है. सभी मृतक बालाघाट के लांजी, किरनापुर क्षेत्र के अलग-अलग गांवो क्षेत्र के बताए जा रहे हैं. ये सभी मजदूर चार पहिया वाहन में सवार होकर मजदूरी के लिए हैदराबाद जा रहे थे. गोंदिया के समीप नागरा गांव में चलती बोलेरो कार पर ट्रक पलट गया.
चलती बोलेरो कार पर पलटा ट्रक
लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया, "सोमवार की देर रात बालाघाट के लांजी और किरनापुर क्षेत्र के अलग-अलग ग्रामों के लोग मजदूरी करने के लिए हैदराबाद के लिए निकले थे. लांजी के सांवरीखुर्द से एक बोलेरो वाहन में कुल 13 मजदूर सवार होकर मजदूरी करने हैदराबाद के लिए निकले थे. तभी देर रात महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के रावनवाड़ी थानांतर्गत ग्राम नागरा के पास एक बड़ा ट्रक मजदूरों से भरी बोलेरो वाहन को ओव्हरटेक करता हुआ निकल रहा था लेकिन अचानक ट्रक ने अपना संतुलन खो दिया और चलती बोलेरो कार के ऊपर पलट गया."
हादसे में 6 की मौत, 7 घायल
लांजी एसडीओपी नितेश भार्गव ने बताया, "एक भारी भरकम ट्रक की चपेट में आने से बोलेरो वाहन सहित उसमें सवार मजदूर बुरी तरह दब गए. जिसमें तीन वर्षीय मासूम सहित कुल 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं 7 अन्य लोग घायल बताए जा रहें हैं. जिनका गोंदिया के अस्पताल में इलाज जारी है."
क्रेन की मदद से मृतकों को निकाला
हादसा इतना भीषण था कि पुलिस और स्थानीय लोगों को 3 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर क्रेन की मदद से किसी तरह मृतकों को निकाला गया. घायलों का इलाज गोंदिया के कुंवर तिलकसिंह शासकीय अस्पताल सहित एक अन्य निजी अस्पताल में किया जा रहा है. वहीं मृतकों के शवों को मोर्चुरी में रखा गया है. इधर, पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है.
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मृतकों मे लांजी क्षेत्र के संतोष मात्रे एवं उसकी पत्नी सुशीला मात्रे निवासी किन्ही, ज्योति सतेकर, रूपसिंह सतेकर निवासी निमदेवाड़ा एवं सावंरीखुर्द निवासी तीन वर्षीय मासूम आरूष मात्रे सहित एक अन्य महिला निवासी लोढ़ामा के रूप में पहचान की गई है. इधर इस हृदय विदारक घटना के बाद क्षेत्र में गमगीन माहौल है.