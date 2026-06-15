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इश्क धोखा और कत्ल! शादी का दवाब बनाया तो विधवा को दी मौत, 4 बेटियां हुईं बेसहारा

पूर्व में हो चुका था मृतका के पति का निधन गौरतलब हो कि सविता के पति का निधन पहले ही हो चुका था. परिवार में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं था. सविता की चार बेटियां हैं. परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था. सविता के लिए परिवार का भरण पोषण करना ही मुश्किल हो रहा था. क्योंकि पति की मौत के बाद चारों बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई थी.

चार बेटियां हुई अनाथ बताया जा रहा है महिला की चार बेटियां हैं. सविता धुर्वे की खून से सनी लाश मिलते ही इलाके में सनसनी फैल थी. महिला की गर्दन पर भारी घाव था. ऐसा प्रतीत हो रहा मानो किसी ने बड़ी बेरहमी से धारदार हथियार से गर्दन काट दी हो. इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया. यह केवल एक हत्या नहीं, बल्कि एक ऐसी मां के सपनों का अंत है, जो अपनी चार बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जीवन में एक सहारे की तलाश कर रही थी. बैहर पुलिस ने इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

बालाघाट: आदिवासी बाहुल्य बैहर तहसील से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई थी. जहां एक 35 वर्षीय विधवा की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी गई. पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी निकला. जिसने अपने परिजन के साथ मिलकर महिला की हत्या कर दी थी. आरोपी ने बताया कि महिला भरण पोषण का दबाव बनाती थी, जिस वजह से वह परेशान हो गया था और उसने उसको रास्ते से हटाने का प्लान बयाना.

4 साल चला प्रेम प्रसंग

इसी दौरान उसकी मुलाकात कृष्णा उर्फ गणेश शिवालिया से हुई. धीरे धीरे उनका मेल जोल प्रेम प्रसंग में बदलता चला गया. दोनों के बीच करीब चार वर्षों तक प्रेम संबंध रहे. सविता को उम्मीद थी कि यह रिश्ता एक दिन शादी के बंधन में बंधेगा और उनकी बेटियों को भी एक परिवार का सहारा मिलेगा. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. जिस व्यक्ति पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया.

शादी के दबाव के बाद टूटा रिश्ता

एसडीओपी अरविंद शाह ने बताया कि, ''12 जून को मोदी नगर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में सविता का रक्तरंजित शव मिला था. उसकी गर्दन पर गहरे घाव थे. घटनास्थल का दृश्य देखकर हर कोई सिहर उठा. सूचना मिलते ही पुलिस, एफएसएल टीम, डॉग स्क्वॉड और फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस जांच में सामने आया कि सविता लगातार कृष्णा पर शादी करने और उनकी चार बेटियों की जिम्मेदारी स्वीकार करने का दबाव बना रही थीं. बताया गया कि इसी कारण कृष्णा का तय वैवाहिक रिश्ता भी टूट गया था. धीरे-धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि कृष्णा ने सविता को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया.''

पिता-भाई के साथ प्रेमी ने बनाई योजना

इस अंधे हत्याकांड से जब पर्दा उठा तो पता चला कि इस कांड में केवल कृष्णा अकेला नहीं था. पुलिस के अनुसार, उसके पिता बुधराम शिवालिया और भाई बलराम शिवालिया (35 वर्ष) भी इसमें शामिल थे. जिन्होंने सविता को ठिकाने लगाने में उसका साथ दिया. योजनाबद्ध तरीके से सविता की हत्या की गई और बाद में सबूत मिटाने के लिए खून से सने कपड़ों को जला दिया गया.

हालांकि पुलिस की वैज्ञानिक जांच और तकनीकी साक्ष्यों ने आरोपियों की पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त धारदार कटर, मोबाइल फोन और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य बरामद कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में जेल भेज दिया है.

चार बेटियां रह गई अकेली

सविता अब इस दुनिया में नहीं हैं, उसकी चार मासूम बेटियां खुशियां छिन गई, जिनके सिर से पहले पिता का साया उठ गया. अब मां का साया भी हमेशा के लिए उठ गया. एक मां, जिसने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के सपने देखे थे, आज उन्हीं सपनों के साथ हमेशा के लिए खामोश हो गई.