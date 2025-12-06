बालाघाट के अनूठे पीएम आवास, पैसे ले कागजों पर बने घर! हितग्राहियों पर होगा तगड़ा एक्शन
मध्य प्रदेश के बालाघाट में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार. लोगों ने मिलीभगत कर राशि ली पर मकान नहीं बनाए. अब कार्रवाई की तैयारी.
बालाघाट: बालाघाट शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले का पर्दाफाश हुआ है. पीएम आवास के पात्र लोगों ने इस मद में राशि तो ले ली लेकिन मकान का अता-पता नहीं है. जब नगर परिषद ने इन मकानों का वेरिफिकेशन करवाया तो घोटाले की परते सामने आने लगी. अब नगर परिषद ने ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर कराने की तैयारी कर ली है. वहीं, राशि निकालकर मकान नहीं बनाने वाले हितग्राहियों में हड़कंप है.
कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू की
बाालाघाट नगरपरिषद के सीएमओ ने पीएम आवास योजना की राशि निकालकर मकान नहीं बनाने वालों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है. पुलिस कोतवाली ने इस मामले की जांच भी शुरू कर दी है. सीएमओ ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है "कुछ हितग्राहियों ने मकान तो बनाए लेकिन इन्हें बेच दिए. ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी." ये घोटाला करीब एक करोड़ रुपये का बताया जा रहा है.
17 हितग्राहियों ने किया गड़बड़झाला
मामले के अनुसार नगरपालिका की ओर से 133 हितग्राहियों को पीएम आवास योजना के तहत राशि जारी की गई. इनमें से 17 हितग्राहियों ने मकान नहीं बनवाए. जब मामला पकड़ में आया तो इनसे रिकवरी की प्रक्रिया शुरू की गई. रिकवरी नहीं होने पर सीएमओ बीडी कतरोलिया ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में आवेदन दिया है. पहले भी कुछ हितग्राहियों फर्जीवाड़े की एफआईआर हो चुकी है.
राशि वापस करने दी थी चेतावनी
सीएमओ बीडी कतरोलिया के अनुसार "फर्जीवाड़ा करने वाले हितग्राहियों के नाम सार्वजनिक रूप चौराहों पर पोस्टर के रूप में चिपकाए गए. राशि नहीं लौटाने पर 17 हितग्राहियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने थाने में आवेदन दिया गया है."
नगरपालिका के कर्मचारियों पर भी तलवार
खास बात ये है कि नगर पालिका सीएमओ ने हितग्राहियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तो पुलिस को आवेदन दिया है लेकिन इस घोटाले में नगरपालिका के कौन से कर्मचारी और अधिकारी शामिल हैं, इस बारे में कोई जिक्र नहीं है. माना जा रहा है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो ये लोग कार्रवाई के दायरे में आएंगे. इस मामले में कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया "बालाघाट सीएमओ को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं."