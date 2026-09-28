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बालाघाट में किसान बेहाल, फसलों पर भूरा माहू का अटैक, धान की फसल में महामारी जैसे हालात

बालाघाट में धान की फसलों पर भूरा माहू बीमारी का प्रकोप, पीली होती फसल, किसानों की बढ़ी चिंता, भूरा माहू का अटैक. अशोक गिरी की रिपोर्ट.

BALAGHAT PADDY CROP DAMAGED
फसलों पर भूरा माहू का अटैक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 28, 2026 at 2:53 PM IST

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Updated : September 28, 2026 at 3:01 PM IST

6 Min Read
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बालाघाट: धान की खेती के लिए एमपी में नंबर वन कहलाने वाले बालाघाट में अबकी बार किसानों की हालत भी खराब नजर आ रही है. दरअसल, इस साल खेतों में लगी धान की फसल बीमारियों के प्रकोप से झुलसी हुई नजर आ रही है. शुरूआती दौर से ही धान की फसल में कीट व्याधियों का प्रकोप देखने मिला. जिसके कारण कई जगहों पर खेतों में लगी धान की फसल पर्याप्त ग्रोथ नहीं कर पाई. अपनी फसलों की हालत देखकर अबकी बार किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खिंच गई है.

किसानों की माने तो मंहगे दाम के खाद, बीज और खेती की अत्यधिक लागत से वैसे ही वे परेशान हैं, उस पर भी बिमारियों का प्रकोप किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है.

कृषि विशेषज्ञ की राय (ETV Bharat)

खेतों में पीली पड़ गई धान की फसल

इस साल बालाघाट में धान की फसलों में भूरा माहू का अत्यधिक प्रकोप देखने को मिल रहा है. जिसके कारण धान की फसल पीली पड़ने लगी है और धीरे-धीरे धान के पौधे झुलसकर सूखने की कगार पर हैं. भूरा माहू धान के पौधों की जड़ में लगता है. जिसके कारण धान का पौधा धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है और एक प्रकार से पौधे को नष्ट कर देता है. इस रोग के लगने को बाद धान के पौधे में धान की बाली लगने लायक क्षमता नहीं बच पाती है.

धान की फसलों में भूरा माहू का प्रकोप

जानकारों की माने तो यह कीट लगातार मौसम के खराब होने के कारण पनपता है. बीते एक मीहने से अधिक समय से बालाघाट में लगातार बारिश का दौर जारी रहा. इसी कारण यहां पर धान की फसलों में अबकी बार भूरा माहू नामक कीट का प्रकोप भयंकर देखने मिल रहा है. चूंकि महीने भर से ज्यादा समय से धान के पौधों को न धूप मिल पाई और न ही शीत मिल पाई. जिससे धान के पौधे नाजुक ही रहे और उनमें कीट व्याधी को पनपने का मौका मिल गया.

भूरा माहू असल में धान की फसल के लिए भयंकर मुसीबत है. यह पहले जड़ों में लगता है और फिर पौधों का रस चूस लेता है. जिससे पौधे पीले पड़ जाते हैं और इस कगार पर पंहुच जाते हैं कि अंत में धान की बाली तक इनमें नही लग पाती है.

50-60 प्रतिशत धान की फसल पर असर

इस साल बालाघाट जिले में किसानों के खेतों में धान की फसल पीली पड़ चुकी है. बताया जा रहा है कि तकरीबन 50 से 60 प्रतिशत तक धान की फसल भूरा माहू के प्रकोप के कारण पीली पड़ गई है. हालांकि किसानों के द्वारा कृषि विभाग के निर्देशानुसार दवाईयों का झिड़काव भी किया जा रहा है, लेकिन फसलों में कुछ खास सुधार नजर नहीं आ रहा. वहीं किसानों की माने तो दवाईयों के छिड़काव के बाद अगर कीट व्याधी के प्रकोप पर नियंत्रण हो भी जाता है, तो फसल के उत्पादन में गिरावट ही आएगी.

BALAGHAT RICE CROPS YELLOW
भूरा माहू के अटैक के बाद पीली होती फसल (ETV Bharat)

किसानों का दर्द, फसल खराब, बचाव की दवाइयां भी महंगी

वहीं चर्चा के दौरान किसानों का कहना रहा कि अबकी बार भूरा माहू का प्रकोप एक महामारी की तरह दिखाई पड़ रहा है. जिधर देखो उधर हर खेत में इसका असर देखने मिल रहा है. ग्राम अरंडिया निवासी किसान अशोक कटरे कहते हैं कि "अब तक उन्होंने 5 बार दवाईयों का छिड़काव कर दिया है, मगर अब भी फसल में पीला पन नजर ही आ रहा है. इसके अलावा जितने जगहों पर इस भूरे माहू का असर है, वहां की फसल बौनी हो गई है.

उन्होंने बताया कि महंगे दाम पर खाद बीज खरीदने के बाद वैसे भी खेती में बहुत लागत बढ़ते जा रही है. उस पर अब बिमारी ने और अत्यधिक खर्चा बढ़ा दिया है, ऐसे में खेती से लागत कैसे निकाल पाएंगे और आखिर घर का खर्चा कैसे चल पाएगा. बाजारों में आजकल दवाईयों के दाम भी आसमान छू रहे हैं. ऐसे में किसान के सामने चारों तरफ से मुसीबत है.

नेक ब्लास्ट का भी दिख रहा असर

कुछ खेतों में नेक ब्लास्ट का भी असर देखने मिल रहा है. इस रोग में धान के पौधों के तने के अंदर कीड़ा लग जाता है, जो निकलने वाली धान की बाली को काट देता है. जिसके कारण धान की बाली सफेद होकर निकलती है. यानी उस धान की बाली में दूध नहीं भर पाता, जिस कारण उसमें चावल न होकर वह मात्र फली ही रह जाता है. यह रोग प्रारंभिक दौर में दिखलाई नहीं पड़ता, लेकिन जब धान की बाली निकलने के बाद सफेद नजर आने लगती है, तब पता चलता है कि अंदर कीड़ा लगा हुआ है. जिसने बाली को अंदर से ही कुतर दिया है और वह सफेद हो चुकी है. हालांकि समय रहते दवाईयों के छिड़काव से इसे कंट्रोल किया जा सकता है.

कृषि उपसंचाल की किसानों को राय

इस पूरे मामले पर उप संचालक कृषि राजेश खोब्रागढ़े ने बताया कि "विभागीय अमले ने भ्रमण के दौरान पाया कि किसानों के खेतों में माहू का प्रकोप दिख रहा है, जिसका असर यह है कि किसानों के खेत पीले पड़ गए हैं और झुलस गए हैं. जहां किसानों को लगने लगा है कि फसल बिल्कुल नहीं हो पाएगी. इसके समाधान के लिए जैविक प्राकृतिक दवाईयों को उपयोग करें, जिनमें अग्नीआस्त्र, नीमास्त्र और ब्रम्हास्त्र का उपयोग करें.

अग्नीआस्त्र में गौमूत्र के साथ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाकर घोलकर स्प्रे करना है, इससे कीट मर जाएंगे. इसके अलावा रासायनिक दवाईयां भी है, जो अच्छा काम कर रही है. जैसे फायरोमैट्राजीन है, जो इसके रोकथाम के लिए उपयोग करते हैं. इस दौरान उन्होंने बताया कि बीते समय से लगातार मौसम के खराब होने के कारण इन बिमारियों का प्रकोप बढ़ा है. इसके अलावा फसलचक्र प्रक्रिया को नहीं अपनाने के कारण और यूरिया का ज्यादा उपयोग भी इस बिमारी के लिए जिम्मेदार हैं."

Last Updated : September 28, 2026 at 3:01 PM IST

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