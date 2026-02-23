लाल आतंक की कहनी बयां करेगा बालाघाट का ओपन म्यूजियम, आर्ट गैलरी में दिखेगी शहीदों के शोर्य की झलक
नक्सल मुक्त हो चुके बालाघाट में पुलिस की नई पहल, पुलिस लाइन में बनाया गया ओपन म्यूजियम और आर्ट गैलरी,नक्सली घटनाओं की यादें करेगा जिंदा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
February 23, 2026
बालाघाट: तकरीबन चार दशक के लाल आंतक से बालाघाट अब मुक्त हो गया है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है. नक्सलवाद के इस दंश ने कई परिवारों को उजाड़ दिया. किसी का बेटा, किसी का पति तो किसी का भाई इस दंश की भेंट चढ़ गया. वहीं तकरीबन चार दशकों के भीतर 38 जवानों ने अपनी शहादत दी, तब जाकर आज बालाघाट को इस लाल आतंक से छुटकारा मिल पाया. हालांकि जिला नक्सल मुक्त तो हो गया, लेकिन जिन्होंने इस संघर्ष में अपना बलिदान दिया, उनका परिवार आज भी उस दर्द को लेकर जी रहे हैं.
उनके बलिदानों की गाथाएं जीवंत रहे इसी को लेकर बालाघाट पुलिस द्वारा एक नई पहली की है. एक खास ओपन म्युजियम बनाया जा रहा है. इस म्यूजियम में नक्सली घटनाओं से लेकर तमाम शहीदों के पराक्रम और साहस को प्रदर्शित किया जाएगा.
लाल आतंक की कहनी बयां करेगा ओपन म्यूजियम
बालाघाट पुलिस इन दिनों एक अनोखे म्यूजियम की तैयारी में है. जिसमें नक्सल इतिहास का समावेश होगा. इस म्यूजियम में वर्ष 1990 में हुई पहली मुठभेड़ से लेकर नक्सली दीपक के सरेंडर तक यानी 35 वर्षों से भी अधिक समय की तमाम घटनाओं और जानकारियों को संजोए रखने का प्लान तैयार किया गया है. इसके अलावा यह म्यूजियम इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इसमें नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों की यादों को समेटे रखने की एक आर्ट गैलरी भी है.इस खास म्यूजियम को लेकर भोपाल के आर्किटेक्ट सुरप्रीत सिंह ने बताया कि "सेना में जाने का उनका भी सपना था, लेकिव वह पूरा न हो सका, अब ये मौका मिला है, तो ये मेरे लिए एक गर्व की बात है."
शहीदों के लिए श्रद्धांजलि आर्ट गैलरी-ओपन म्यूजियम
इस पूरे मामले पर ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान एडिशनल एसपी आर्दशकांत शुक्ला ने बताया कि "यह एक ओपन म्यूजियम है, जो पुलिस लाइन बालाघाट में बनाया जा रहा है. इसे बनाने का मकसद यही है कि जितने जवानों ने नक्सल अभियान में बालाघाट के इतिहास में अपने प्राणों की आहुती दी है, उनके बारे में जन जागरूकता के साथ-साथ सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना है.
इसमें नक्सली घटनाओं का वृत्तांत है. जो शहीद हुए हैं, उनका भी डिस्क्रिप्शन है. जो भी यहां आएगा उसको बालाघाट के नक्सल इतिहास का आइडिया मिल जाएगा, कि इन बीते सालों में नक्सलवाद का जो बालाघाट ने दंश झेला और इसे नक्सल मुक्त बनाने में कितना संघर्ष रहा."
बालाघाट के नक्सल इतिहास की बड़ी घटना
साल 1991 में बालाघाट में हुई घटना नक्सल इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी. जो जिले के सीतापाला और घाघरा रोड पर एक बारूदी सुरंग ब्लास्ट की घटना थी. इस बारूदी सुरंग के ब्लास्ट में 9 पुलसिकर्मी शहीद हो गए थे, इसके अलावा 1994 में रूपझर थाना क्षेत्र में एक बारूदी सुरंग के जरिए जवानों से भरी बस को उड़ाया गया था. जिसमें 16 जवान शहीद हो गए थे. इसी तरह नक्सलियों द्वारा तत्कालीन परिवहन मंत्री लिखीराम कांवरे की निर्मम हत्या ने भी सनसनी मचा दी थी.
वहीं नक्सलवाद के अंतिम चरण में नवंबर 2025 को शहीद हुए इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की शहादत भी इसमें शामिल है. कुल मिलाकर इस तरह जिले के नक्सल इतिहास में कुल 38 जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जब जाकर बालाघाट नक्सल मुक्त हो पाया और इन्ही की यादों को अपने जहन में ताजा रखने के लिए बालाघाट पुलिस ने इनोवेशन करते हुए एक आर्ट गैलरी के साथ-साथ ओपन म्यूजियम तैयार किया है.
एडिशनल एसपी की अपील
बहरहाल एडिशनल एसपी आदर्श कांत शुक्ला ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा है कि "पुलिस लाइन पंहुचकर एक बार आर्ट गैलरी और ओपन म्यूजियम को जरूर देखें और जाने की नक्सल इतिहास में जवानों के संघर्ष की क्या कहानी है."