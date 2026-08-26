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बालाघाट में 50 साल पुराने कुएं से निकल रहा खौलता पानी! रहस्य सुलझाने में जुटे एक्सपर्ट

बालाघाट के नेवरगांव के कुएं में 40 फीट की गहराई में पानी, गर्म पानी निकलने का दावा, PHE विभाग ने सैंपल भेजा जांच के लिए. अशोक गिरी की रिपोर्ट

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कुएं से निकल रहा खौलता हुआ पानी! (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 26, 2026 at 2:33 PM IST

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Updated : August 26, 2026 at 4:26 PM IST

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बालाघाट: किरनापुर तहसील के ग्राम नेवरगांव में इन दिनों 50 साल पुराने एक कुएं ने लोगों को हैरत में डाल रखा है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि, यहां रहने वाले मुरलीधर कुतराहे के घर स्थित करीब 50 साल पुराने कुएं से पिछले 15 दिनों से अचानक नल और बाल्टी में गर्म पानी निकल रहा है. बारिश के इस सुहावने मौसम में जब अन्य कुओं से ठंडा पानी मिलता है, तब इस कुएं का गर्म पानी पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है. ग्रामीण इसे चमत्कार मान रहे हैं.

कुएं से गर्म पानी निकलने का दावा
इस घटना की सबसे रहस्यमयी बात कुएं का जलस्तर और आसपास का तापमान है. पड़ोस के सभी कुओं से सामान्य ठंडा पानी ही निकल रहा है. जबकि इस कुएं का पानी दिनभर गर्म रहता है. परिजनों के मुताबिक, सुबह के वक्त पानी इतना अधिक गर्म होता है कि उसे सीधा हाथ से छूना भी नामुमकिन हो जाता है. वहीं, जहां बारिश में आसपास के सभी कुएं ऊपर तक लबालब भरे हैं, वहीं इस अजूबे कुएं में पानी आज भी 30 से 40 फीट नीचे गहराई में है.

बालाघाट के नेवरगांव के कुएं में 40 फीट की गहराई में पानी (ETV Bharat)

PHE विभाग ने जांच के लिए भेजा पानी का सैंपल
शुरुआत में परिवार को लगा कि शायद मोटर की खराबी या शॉर्ट सर्किट से पानी गर्म हो रहा है. लेकिन जब मोटर बंद करके बाल्टी और रस्सी से पानी निकाला गया, तब भी गर्म पानी ही बाहर आया. मामले की जानकारी मिलते ही PHE विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुएं के पानी के सैंपल लेकर टेस्ट के लिए लैब भेज दिए हैं. साथ ही वैज्ञानिक कारणों का भी पता लगाया जा रहा है कि आखिर क्यों इस तरह से कुएं से गर्म पानी निकल रहा है.

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PHE विभाग ने की जांच, पानी को बताया पीने योग्य (ETV Bharat)

बिना जांच के पानी का उपयोग न करें किसान
इस पूरे मामले पर पीएचई के कार्यपालन यंत्री बीएल उइके ने कहा कि, ''किसान इसकी विधिवत जांच लेब से करवा लें. बिना जांच के पानी का फिलहाल उपयोग न करें. जिले में इसकी जांच की व्यवस्था है. किसान यहां पानी का सेम्पल लेकर जांच करवा सकते हैं, उसके बाद उपयोग कर सकते है. कुएं से जो गर्म पानी निकल रहा है वह जांच का विषय है.''

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कुएं से गर्म पानी निकलने का दवा (ETV Bharat)

एक्सपर्ट ने दी कुएं से दूरी बनाए रखने की सलाह
जियोलॉजिस्ट गजानंद नागपुरे बताते हैं कि, ''कुएं में मीथेन गैस हो सकती है जिस वजह से यह गर्म पानी आ रहा है. ऐसे में लोगों को इस कुएं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए. क्योंकि मीथेन गैस जहरीली होती है.'' उन्होंने कहा कि, ''बारिश के सीजन में कई बार चट्टानों से पानी आता है तो पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो सकता है. यह सामान्य प्रक्रिया है. 60 साल पुराना कुआं है तो नीचे मीथेन गैस के चलते पानी गरम हो सकता है. कुछ समय बाद पानी सामान्य हो जाता है.''

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गर्म पानी का रहस्य सुलझाने में जुटे एक्सपर्ट (ETV Bharat)

बहरहाल कुंए से अचानक 15 दिनों से गर्म पानी निकलना चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग इसे चमत्कार से जोड़ कर देख रहे हैं. वहीं विज्ञान के लिये भी यह एक अनोखी पहेली है, फिलहाल इस पर शोध जारी है. अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि, अचानक 50 साल इस पुराने कुएं से गर्म पानी आखिर कैसे निकलने लगा है.

Last Updated : August 26, 2026 at 4:26 PM IST

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