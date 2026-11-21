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गोलियों की गूंज से तरक्की की राह पर बालाघाट, नक्सल मुक्त 100 गांवों में 330 करोड़ का धांसू प्लान

गोलियों की गूंज से तरक्की की राह पर बालाघाट ( ETV Bharat )

बालाघाट: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जहां कभी बंदूक की गोलियों गूंजा करती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई पड़ रही है. नक्सलियों के खौफ से जहां बुनीयादी सुविधाएं तक नदारद थी, अब वहां विकास की लहर दिखलाई पड़ रही है. जनप्रतिनिधियों सहित आला अधिकारी गांवों में लोगों के बीच पंहुचकर जनता दरबार लगा रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को त्वरित निराकरण कर रहे हैं.

जिससे यह कहा जा सकता है कि 35 सालों के नक्सल दंश से छुटकारा दिलाकर सरकार अब सीधे जनहितैषी योजनाएं लेकर लोगों के बीच पंहुच रही है. जिससे विश्वास और विकास दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. नक्सल मुक्त इन आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में अब सरकार सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी फोकस कर रही है. हाल ही में सरकार द्वारा नक्सल मुक्त 100 गांवों के लिए 330 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे इन गांवों में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी.