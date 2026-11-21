गोलियों की गूंज से तरक्की की राह पर बालाघाट, नक्सल मुक्त 100 गांवों में 330 करोड़ का धांसू प्लान
बालाघाट के नक्सलमुक्त गांवों में विकास का नया दौर, दूरस्थ वनांचल गांवों में लोगों के बीच पहुंच रहे आला अधिकारी, समस्याओं का निराकरण. रिपोर्ट-अशोक गिरी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 12:25 PM IST|
Updated : November 21, 2026 at 1:03 PM IST
बालाघाट: मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में जहां कभी बंदूक की गोलियों गूंजा करती थी, अब वहां विकास की गूंज सुनाई पड़ रही है. नक्सलियों के खौफ से जहां बुनीयादी सुविधाएं तक नदारद थी, अब वहां विकास की लहर दिखलाई पड़ रही है. जनप्रतिनिधियों सहित आला अधिकारी गांवों में लोगों के बीच पंहुचकर जनता दरबार लगा रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को त्वरित निराकरण कर रहे हैं.
जिससे यह कहा जा सकता है कि 35 सालों के नक्सल दंश से छुटकारा दिलाकर सरकार अब सीधे जनहितैषी योजनाएं लेकर लोगों के बीच पंहुच रही है. जिससे विश्वास और विकास दोनों बढ़ते दिखाई दे रहे हैं. नक्सल मुक्त इन आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में अब सरकार सुरक्षा के साथ साथ विकास पर भी फोकस कर रही है. हाल ही में सरकार द्वारा नक्सल मुक्त 100 गांवों के लिए 330 करोड़ रुपए की कार्य योजना तैयार की गई है, जिससे इन गांवों में विकास की रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी.
- बालाघाट ओपन म्यूजियम बताएगा नक्सलाइट खात्मे की कहानी, दिखेगी शहीदों के शौर्य की झलक
- मध्य प्रदेश पुलिस के 65 डीएसपी का तबादला, बालाघाट हॉक फोर्स को मिले नए कमांडर
जन विश्वास अभियान का आयोजन
जिले के अति नक्सल प्रभावित रहे ग्राम नाटा में सरकार की मंशानुरूप जन विश्वास अभियान का आयोजन किया गया. जहां क्षेत्रीय विधायक मधु भगत सहित जिले के कलेक्टर आदित्य सिंह, एस पी मलय जैन तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं तमाम विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान आसपास के ग्राम पंचायतों से पंहुचे ग्रामीणों ने नामांतरण, बटवारा, वन अधिकार के पट्टे सहित सीमांकन आदि के लिए आवेदन प्रस्तुत किया. वहीं, कुछ हितग्राहियों के राशन पर्ची एवं पेंशन से संबंधित प्रकरणों का त्वरित निपटारा किया गया. वहीं, ग्रामीणों की मांग पर तालाब निर्माण, सड़क निर्माण और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी आदेश दिये गए.
गांव में बिजली-पानी और सड़क का लिया जायजा
इस दौरान बालाघाट कलेक्टर आदित्य सिंह परसवाड़ा क्षेत्र के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में पहुंचकर वहां की स्थिति का जायजा लेते नजर आए. वहीं, उनके साथ पुलिस अधीक्षक मलय जैन भी उपस्थित रहे. कलेक्टर ने स्कूल, आंगनवाड़ी, सामुदायिक भवन, बागवानी का निरिक्षण करते हुए गांव में बिजली पानी और सड़क आदि की स्थिति का जायजा लिया. वहीं, यथा संभव लोंगों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिये. इस दौरान जन विश्वास अभियान में क्षेत्रीय विधायक मधु भगत भी मौजूद रहे. उन्होंने सरकार की इस योजना का लाभ लेने की सभी क्षेत्रीय जनों से अपील की.
विधायक मधु भगत का कहना रहा कि, ''जिस तरह से गांवों में लोगों के बीच पंहुचकर जनप्रतिनिधि एवं प्रशासनिक अमला उनकी समस्यााओं का निराकरण कर रहा है, निश्चित तौर पर इससे जनप्रतिनिधियों के प्रति और अधिकारी कर्मचारियों के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा हैं. इस तरह के आयोजन से आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में विकास का नया दौर शुरू किया गया हैं.'' बालाघाट कलेक्टर आदित्य सिंह ने कहा, ''हमने नक्सल मुक्त गांवों का भ्रमण किया और ग्रामीणों की समस्याओं को देखा और समस्याओं का समाधान निकाला.''
दफ्तरों में भटकने से मिली मुक्ति
बहरहाल, मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जिस तरह से जनप्रतिनिधियों सहित अधिकारी कर्मचारियों का अमला लोगों के बीच पंहुच रहा है, उससे इन नक्सलमुक्त गांवों में विश्वास और विकास का नया दौर देखने मिला हैं. जिस तरह से प्रत्येक शुक्रवार को दूरस्थ अंचलों में लगने वाले इस शिविर से बदलाव की बयार नजर आ रही है. अब लोगों को उनकी समस्याओं के लिए दफ्तरों में भटकने के बजाय उन तक खुद चलकर सरकारी तंत्र पंहुच रहा है और बिना देरी के उनकी समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, वास्तव में यही बदलाव का नया दौर है.