बालाघाट में हॉक फोर्स के जवानों को मिला असली इनाम, मोहन यादव ने कंधे पर जड़े बैच

कई नक्सलियों को मुठभेड़ में इन जवानों ने मार गिराया. जवानों ने पिछले साल जून माह में बालाघाट के रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर-कटेझिरिया के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर अहम सफलता पाई थी.

बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. यहां पर नक्सलियों की गतिविधियां किस प्रकार समाप्त की गई. इस पर पर प्रदर्शनी भी लगाई गई. मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी को बारीकी से देखा. इसके बाद नक्सलियों से लगातार लोहा लेने वाले हॉक फोर्स के 60 जवानों को बैच लगाकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया. इन जवानों ने नक्सलियों को खत्म करने में बड़ा रोल अदा किया है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नक्सलियों का सफाया करने में अहम भूमिका निभाने वाले वीर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया. इसके साथ ही बालाघाट में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री ने किया.

बालाघाट : मध्य प्रदेश को नक्सल फ्री करने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने की कवायद तेज है. प्रदेश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट में अब अमन-चैन की हवा तैर रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने नक्सल फ्री होने की खुशी में सोमवार को बालाघाट का दौरा किया.

14 परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र

हॉक फोर्स जवानों को पदोन्नति देने के साथ ही मुख्यमंत्री 14 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा निभाया. ये वे परिवार हैं जिनके परिवार के मुखिया नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं. ऐसे परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी सम्मानित किया गया.

मुख्यमंत्री ने हॉक फोर्स जवानों को परोसा भोजन

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गाजर का हलवा खिलाकर जवानों का मुंह मीठा किया. मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ बैठकर भोजन भी किया.इस दौरान वे जवानों को भोजन परोसते भी नजर आए. उनके साथ बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा और पुलिस अधिक्षक आदित्य मिश्रा ने भी जवानों को भोजन परोसा. यह समारोह नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश की दिशा में पुलिस बल की बड़ी सफलता का प्रतीक बना.

हॉक फोर्स के इन जवानों को मिला प्रमोशन

100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकर्पण

बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 31 करोड़ से ज्यादा रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. साथ ही करीब 70 करोड़ की लागत से हुए कार्यों का लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा "हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर असंभव को संभव कर दिखाया है. हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई भी नक्सली नहीं बचा है. दोबारा नक्सलवाद न पनपे, इसके लिए हमारी सरकार सारे प्रबंधन कर रही है. आने वाले समय में बालाघाट में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी."