ETV Bharat / state

बालाघाट में हॉक फोर्स के जवानों को मिला असली इनाम, मोहन यादव ने कंधे पर जड़े बैच

नक्सल फ्री करने में अहम भूमिका निभाने वाले हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन, 14 परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र.

Balaghat out of turn promotions
हॉक फोर्स के 60 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (Source : MP JAN SAMPARK)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 6:02 PM IST

|

Updated : February 9, 2026 at 6:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट : मध्य प्रदेश को नक्सल फ्री करने के बाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज करने की कवायद तेज है. प्रदेश का सबसे ज्यादा नक्सल प्रभावित जिला बालाघाट में अब अमन-चैन की हवा तैर रही है. ऐसे में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने नक्सल फ्री होने की खुशी में सोमवार को बालाघाट का दौरा किया.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने नक्सलियों का सफाया करने में अहम भूमिका निभाने वाले वीर जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया. इसके साथ ही बालाघाट में विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन भी मुख्यमंत्री ने किया.

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचे

बालाघाट में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी. यहां पर नक्सलियों की गतिविधियां किस प्रकार समाप्त की गई. इस पर पर प्रदर्शनी भी लगाई गई. मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी को बारीकी से देखा. इसके बाद नक्सलियों से लगातार लोहा लेने वाले हॉक फोर्स के 60 जवानों को बैच लगाकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया. इन जवानों ने नक्सलियों को खत्म करने में बड़ा रोल अदा किया है.

Balaghat out of turn promotions
मुख्यमंत्री सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचे (ETV BHARAT)

कई नक्सलियों को मुठभेड़ में इन जवानों ने मार गिराया. जवानों ने पिछले साल जून माह में बालाघाट के रूपझर थाना क्षेत्र के पचामादादर-कटेझिरिया के जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर अहम सफलता पाई थी.

14 परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र

हॉक फोर्स जवानों को पदोन्नति देने के साथ ही मुख्यमंत्री 14 परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा निभाया. ये वे परिवार हैं जिनके परिवार के मुखिया नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए हैं. ऐसे परिवारों के सदस्यों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. इसके अलावा सीआरपीएफ के जवानों को भी सम्मानित किया गया.

Balaghat out of turn promotions
हॉक फोर्स के जवानों के साथ मुख्यमंत्री ने किया भोजन (ETV BHARAT)

मुख्यमंत्री ने हॉक फोर्स जवानों को परोसा भोजन

इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गाजर का हलवा खिलाकर जवानों का मुंह मीठा किया. मुख्यमंत्री ने जवानों के साथ बैठकर भोजन भी किया.इस दौरान वे जवानों को भोजन परोसते भी नजर आए. उनके साथ बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा और पुलिस अधिक्षक आदित्य मिश्रा ने भी जवानों को भोजन परोसा. यह समारोह नक्सल मुक्त मध्यप्रदेश की दिशा में पुलिस बल की बड़ी सफलता का प्रतीक बना.

Balaghat out of turn promotions
बालाघाट में पुलिस विभाग ने किया मुख्यमंत्री का सम्मान (Source : MP JAN SAMPARK)

हॉक फोर्स के इन जवानों को मिला प्रमोशन

पदोन्नति पाने वाले जवानों में विपिन चंद्र खलको, इंदर सिंह विदूरी, शुभम प्रताप सिंह तोमर, रत्नेश मीणा, नवदेश श्रीवास्तव, मुनेन्द्र् सिंह, रूद्रीचंद जखमोला, अनिल सिंह भदौरिया, मत्ते सिंह मरावी, उज्जवल घोरमारे, मनोज कुमार यादव, देवेन्द्रे धुर्वे, रवेन्द्र कुशवाह, हरेन्द्र सिंह, प्रदीप गोसाई, विनोद कुमार मर्सकोले, उमेश कुमार पटेल, विकाश कुमार राजपूत, मुकेश सगर, विवेक परस्ते, राघवेन्द्र सिंह गुर्जर, आशीष रजक, शिवहरी मरावी, प्रवीण धुर्वे, टीकाराम ढकाल शामिल हैं.

इसके अलावा प्रवीण कुमार, असित यादव, रामआशीष यादव, संदीप शर्मा, लोकपाल धाकड़, कृष्‍णा श्रेष्ठ , जितेन्द्र सिंह पटेल, वीर सिंह, शकरचंद सरयाम, सुनील परियार, चन्द्रकांत पांडेय, सत्यम द्ववेदी, सुनील यादव, देवराज कलमें, सुरेन्द्र सिंह मार्को, सुशील उईके, रामलाल भील, उमेश चन्द्र दुबे, संतोष कुमार मरावी, प्रदीप कुमार परते, राजा मालवीय, विशाल कुमार सिंह, दीपक पवार, कन्हैया मरकाम, सुनील सिंह कुशवाह, मुलायम सिंह, वरूण देव सिंह चाहर, मुनीष कुमार द्विवेदी, नीलेश, महेन्द्र सिंह, रवि कुमार यादव, छठु यादव, सलेश कुमार द्विवेदी, संजू शर्मा एवं जिला पुलिस बल के नरेन्द्र सोनवे हैं.

100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकर्पण

बालाघाट में मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने 31 करोड़ से ज्यादा रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया. साथ ही करीब 70 करोड़ की लागत से हुए कार्यों का लोकार्पण भी किया. मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा "हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर असंभव को संभव कर दिखाया है. हम गर्व से कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब कोई भी नक्सली नहीं बचा है. दोबारा नक्सलवाद न पनपे, इसके लिए हमारी सरकार सारे प्रबंधन कर रही है. आने वाले समय में बालाघाट में कृषि कैबिनेट आयोजित की जाएगी."

Last Updated : February 9, 2026 at 6:58 PM IST

TAGGED:

PROMOTIONS HAWK FORCE JAWANS
MOHAN YADAV VISIT BALAGHAT
BALAGHAT DEVELOPMENT PROJECTS
MADHYA PRADESH NAXAL FREE
BALAGHAT OUT OF TURN PROMOTIONS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.