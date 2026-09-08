बालाघाट के नक्सल फ्री वनांचल क्षेत्रों की तस्वीर बदली, मंत्री उदय प्रताप सिंह ने ETV भारत को सराहा
स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बालाघाट के नक्सलमुक्त क्षेत्रों का दौरा कर नए हालात समझे. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 5:41 PM IST
बालाघाट : मध्य प्रदेश का बालाघाट लंबे समय तक नक्सल समस्या से जूझता रहा. नक्सल समस्या के कारण दूरदराज जंगली क्षेत्रों में स्थित गांवों में शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत बेहद दयनीय हो गई थी. नक्सलमुक्त होने के बाद अब इन क्षेत्रों की तस्वीर एकदम से बदल गई है. शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही परिवहन जैसी व्यवस्था को नया आयाम मिला है. खासकर स्कूलों के दिन फिर गए हैं. इन गांवों की नई तस्वीर देखने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह पहुंचे.
ईटीवी भारत ने सकारात्मक भूमिका निभाई
ईटीवी भारत संवाददाता से मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने लंबी चर्चा की. वह बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं. इस दौरान उन्होंने नक्सलमुक्त होने के बाद वनांचल क्षेत्रों में शिक्षा-स्वास्थ्य की व्यवस्था पटरी पर लाने में मीडिया की भूमिका की भी सराहना की. खासकर ईटीवी भारत के सकारात्मक कवरेज को उन्होंने दिल खोलकर सराहा. मंत्री राव उदय प्रताप सिंह सोमवार को एक दिवसीय प्रवास पर परसवाड़ा विकासखंड के मोहनपुर अंतर्गत ग्राम बोदलबहरा पहुंचे. वह सर्वप्रथम आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे. उन्होंने नन्हे बच्चों से मुलाकात की और उनसे विभिन्न सवाल भी किए.
कहीं अस्पताल तो कहीं स्कूल खोलने की मांग
इसके बाद वह प्राथमिक विद्यालय बोदलबहरा पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से चर्चा की. बच्चों से वार्तालाप कर उनके जवाब सुनने और संस्कारों को देखकर प्रभारी मंत्री मंत्रमुग्ध हो गए. इसके बाद वह गांव में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे. यहां उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना. इस दौरान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में उपस्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग रखी. ग्रामीणों ने बताया "गांव में उपस्वास्थ्य केंद्र नहीं होने के कारण उन्हें इलाज के लिए अन्यत्र जाना पड़ता है."
गांवों में मोबाइल नेटवर्क की प्रॉब्लम
ग्रामीणों ने बताया "गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने के कारण किसी घटना की सूचना समय पर नहीं दे पाते. नेटवर्क के अभाव में आपात स्थिति में 108 एंबुलेंस को भी कॉल नहीं किया जा सकता." ग्रामीणों ने गांव में मोबाइल टॉवर लगाए जाने की मांग की. गांव की महिलाओं ने तालाब बनाए जाने की मांग रखी. मंत्री ने तत्काल तहसीलदार को बुलाकर तालाब निर्माण के लिए जगह चिह्नित करने के निर्देश दिए.
महिलाओं की समस्याओं को ध्यान से सुना
प्रभारी मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने ग्रामीणों से पूछा "यहां हाईस्कूल नहीं चाहिए क्या?" इस पर सभी ग्रामीणों ने हामी भरी. ग्रामीणों ने गांव में बालक छात्रावास खोले जाने की मांग भी रखी. इस पर प्रभारी मंत्री ने सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग से चर्चा की और छात्रावास खोले जाने का आश्वासन दिया. महिलाओं ने मकान, तालाब सहित अन्य समस्याओं से उन्हें अवगत कराया.
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बच्चों की हाजिरजवाबी से खुश हुए मंत्री
मंत्री राव उदय प्रताप सिंह का कहा "यहां महिला एवं बाल विकास, स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग की वस्तुस्थिति देखी. यहां आकर देखकर अच्छा लगा कि महिलाएं बच्चों को पढ़ा रही हैं. खुशी इसलिए हुई कि बच्चों को सब कुछ आ रहा है. अगर अचानक बच्चों को बैठाकर सवाल किए जाएं तो उसका जवाब देना आसान नहीं होता, लेकिन यहां बच्चों ने जिस तरह से जवाब दिए, उससे प्रसन्नता हुई. बच्चों में संस्कार भी हैं और बातचीत करने का तरीका भी है. यह इस बात का प्रमाण है कि हमारे आदिवासी अंचल के लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. यह बालाघाट जिले के साथ-साथ मध्यप्रदेश के लिए भी बड़ा शुभ संकेत है."