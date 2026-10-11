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कान्हा के जंगल में मोहन यादव ने किया जंगली भैंसों को रिलीज, क्वारंटाइन में रखे गए थे असम के वाइल्ड बफैलो

मोहन यादव ने किया जंगली भैंसों को रिलीज ( ETV Bharat )

बालाघाट/मंडला: मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव रविवार को बालाघाट के गढ़ी सूपखार में कान्हा नेशनल पार्क पहुंचे. सूपखार में मुख्यमंत्री ने पुनर्स्थापन अभियान के तहत जंगली भैंसों को कान्हा के जंगल में रिलीज किया. लगभग 100 साल बाद प्रदेश में जंगली भैंसों की वापसी हुई है. जिन्हें पूर्व में असम से मंगाया गया है. 8 भैंसों को छोटे बाड़े से बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है. लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में इन जंगली भैंसों को पिछले 4 महीने से विशेष निगरानी (क्वारंटाइन) में रखा गया था.

'प्रदेश के लिए गौरव की बात' मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है कि 100 साल बाद जंगली भैंसों की दोबारा बसाहट की गई है. पुर्नबसाहट का यह दूसरा चरण है. लगभग 2200 किमी दूर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के सहयोग से इसे लाया गया और पुनर्बसाहट का कार्य किया जा रहा है. कान्हा के सूपखार में प्रथम चरण में 28 अप्रैल को 4 और 9 मई को 4 इस तरह कुल 8 जंगली भैंसों को छोटे बाड़े में पुनर्स्थापन अभियान के तहत बसाया गया था. अब इन 8 जंगली भैंसों को बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया है.