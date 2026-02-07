ETV Bharat / state

पाकिस्तानी जेल में 7 साल काटे, प्रसन्नजीत की घरवापसी में गरीब बहन के संघर्ष की दास्तां

प्रसन्नजीत की घर वापसी पर गर्मजोशी से स्वागत ( ETV BHARAT )

कलेक्टर कार्यालय से लेकर गृह मंत्रालय तक गुहार लगाई लेकिन किसी ने नहीं सुनी. इसी तरह 14 महीने तक भाई की रिहाई के लिए बहन भटकती रही. इसी दौरान के गांव के ही ह्युमन राइट्स एक्टिविस्ट अधिवक्ता कपिल फूले फरिश्ता बनकर आए. उन्होंने संघमित्रा की इस लड़ाई में कानूनी तौर पर साथ दिया.

भाई प्रसन्नजीत के कोट लखपत जेल में बंद होने की खबर के बाद बहन संघमित्रा ने भाग-दौड़ शुरू की. कभी नेताओं के दरवाजे तो कभी प्रशासन की चौखट पर. कहीं से कोई मदद नहीं मिली. वह तत्कालीन सांसद व जिले के विधायकों के पास पहुंची लेकिन केवल आश्वासन ही मिला.

प्रसन्नजीत के लापता होने के 3 साल बाद 31 दिसम्बर 2021 को अचानक आए एक फोन ने परिजनों की उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया. यह फोन कुलजीत सिंह कछवाहा का था. कुलजीत सिंह 29 साल बाद पाकिस्तान की कोट लखपत जेल से रिहा होकर भारत आए. उन्होंने प्रसन्नजीत की बहन संघमित्रा को फोन करके जानकारी दी. उन्होंने बताया "प्रसन्नजीत पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में 2019 से बंद है."

पाकिस्तानी जेल में 7 साल काटने के बाद प्रसन्नजीत घर पहुंचा (ETV BHARAT)

ये बात साल 2018 की है, जब प्रसन्नजीत घर से लापता हो गया. उसकी बहन संघमित्रा ने उसे खूब तलाशा. लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. पहले भी एक बार भी प्रसन्नजीत लापता हो गया था, लेकिन वह बिहार से लौट आया था. इस बार ऐसा लापता हुआ कि कोई सुराग नहीं लग सका. प्रसन्नजीत की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं होने के कारण परिजनों ने भी हिम्मत हार ली थी.

बालाघाट : बालाघाट का प्रसन्नजीत 7 साल तक पाकिस्तान में जेल में बंद रहने के बाद अपने गृह ग्राम खैरलांजी पहुंचा तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा. शुक्रवार देर रात घर पहुंचते ही प्रसन्नजीत की बहन ने उसकी आरती उतारी. घर के बाहर ग्रामीण एकत्र हुए. सभी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया. हालांकि प्रसन्नजीत अभी भी किसी सदमें में दिख रहा है. ऐसा लगता है कि जैसे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है.

अधिवक्ता कपिल फूले ने पकिस्तान के जेल से रिहा होकर आए कुलजीत सिंह कछवाहा से भी बात की और प्रसन्नजीत की पूरी जानकारी हासिल की. अधिवक्ता कपिल फूले ने बताया "याचिका दायर करने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की जेल से छूटकर आए कुलजीत से यह जाना कि आखिर प्रसन्नजीत कैसे पाकिस्तान पुहंचा. वहां वह किस हालत में है. इस दौरान कुलजीत से पता चला कि प्रसन्नजीत बेहोशी की हालत में पाकिस्तानी सेना को मिला था. अवैध रूप से बार्डर पार करने पर उसे जेल में डाल दिया गया. उसे वहां कोई वकील भी नहीं मिला."

प्रसन्नजीत के घर पहुंचने पर उमड़ा पूरा गांव (ETV BHARAT)

अधिवक्ता कपिल फूले ने रिहाई का ग्राउंड तैयार किया

इसके बाद अधिवक्ता कपिल फूले ने संघमित्रा के साथ मिलकर मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की. इसमें तथ्यों के आधार पर फैक्ट बताए. प्रसन्नजीत के भारत वापसी के लिए ग्राउंड बताए. पहला कि 7 साल से प्रसन्नजीत पाकिस्तान की जेल में बिना ट्रायल और कानूनी मदद के बंद है. इसके साथ ही मानसिक रूप से बीमार होने के आधार पर भेदभाव की आशंका. इसे मानवाधिकार का उल्लंघन बताया गया.

मानवाधिकार आयोग ने गंभीरता दिखाते हुए महज 10 दिन में प्रसन्नजीत की रिहाई की याचिका स्वीकार कर ली. 4 अप्रैल को मानव अधिकार आयोग ने बालाघाट कलेक्टर और एसपी को प्रसन्नजीत की रिहाई के लिए जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए.

मानवाधिकार आयोग की सक्रियता से रिहाई

मानवाधिकार आयोग के निर्देश के बाद प्रसन्नजीत की रिहाई की प्रक्रिया में तेजी आई. पाकिस्तान की जेल से प्रसन्नजीत की फोटो के साथ ही कुछ जानकारी प्राप्त हुई. इसमें प्रसन्नजीत से पूछा गया था कि अगर आपको भारत भेज दिया गया तो कहां रहोगे, तब प्रसन्नजीत ने अपने घर पर रहने के इच्छा जाहिर की.

इस दौरान गृह मंत्रालय के फॉरेन डिविजन ने मध्यप्रदेश सरकार को प्रसन्नजीत के नागरिकता स्टेटस की जांच करने के निर्देश जारी किए. इसके साथ ही पाकिस्तान से आए प्रपत्र बहन संघमित्रा को दिखाए गए और वेरिफिकेशन हुआ.

अंत में बालाघाट कलेक्टर ने भी की मदद

बहन संघमित्रा का एक वीडियो रिकार्ड कर पाकिस्तान भेजा गया. दूसरी तरफ प्रसन्नजीत के पिता की सांसें अंतिम कगार पर पंहुचने लगी. जब तक बेटे की रिहाई हो पाती, उसके पहले ही पिता लोपचंद रंगारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, बेटे से मुलाकात की आस अधूरी ही रह गई.

इधर, कानूनी प्रक्रिया तेज होने के बाद प्रसन्नजीत पर कोई गंभीर आरोप न होने के कारण आखिरकार उसे रिहा कर दिया गया. वह अपने वतन लौट गया. बालाघाट कलेक्टर ने अटारी वाघा बार्डर से घर तक लाने का इंतजाम किया.