बालाघाट में मिड डे मील खाने के लिए नहीं है थाली, केले के पत्तों पर मध्याह्न भोजन

इस बारे में जब प्राथमिक शाला मेंड्रा प्रभारी सूर्यकांत कालबेले से बातचीत की गई, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की. सूर्यकांत ने कहा, "स्कूल में संचालित मध्याह्न भोजन की स्थिति चिंताजनक है. यहां पर बच्चों के पास भोजन करने के लिए थालियां तक उपलब्ध नहीं हैं. बच्चे केले के पत्तों पर भोजन करने को मजबूर हैं." उन्होंने कहा कि "जो बर्तन उपलब्ध थे वो अब खराब हो चुके हैं. इसकी जानकारी कई बार उच्चाधिकारियों तक भेजी गई, लेकिन महीनों बीतने के बाद भी बर्तन उपलब्ध नहीं हो सके हैं. ऐसी परिस्थिति में बच्चे केले के पत्तों पर खाना खा रहे हैं."

बालाघाट: प्राथमिक शाला मेंड्रा से स्कूल व्यवस्था की पोल खोल देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. मामला मध्याह्न भोजन से जुड़ा हुआ है. तस्वीरों में स्पष्ट दिख रहा कि स्कूल परिसर में केले के पत्ते फेंके गए हैं, जिसमें खाना लगा है. इस बारे में ईटीवी भारत की टीम ने जब पता किया तो जानकारी मिली की बच्चों को मिड डे मील खाने के लिए स्कूल में थालियां तक नहीं हैं. बच्चे जमीन पर केले में पत्ते रखकर मध्याह्न भोजन करने को मजबूर हैं.

किरनापुर तहसील अंतर्गत ग्राम मेंड्रा की प्राथमिक शाला जर्जर अवस्था में हैं. यहां पर किसी तरह बच्चे मजबूरी में शिक्षार्जन करने को मजबूर हैं, जबकि ऐसी परिस्थिति में कभी भी कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है. प्राथमिक शाला मेंड्रा में तकरीबन 20 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं. लेकिन स्कूल भवन बहुत पुराना होने के कारण जर्जर हो चुका है. छत से प्लास्टर झड़ रहें है और फर्श पूरी तरह टूट चुकी है. ग्रामीणों के अनुसार कई बार छत से गिरते प्लास्टर से बच्चे बाल बाल बचे हैं फिर भी जर्जर छत के नीचे ही अध्ययन कार्य कराया जा रहा है.

खाना खाने के बाद बच्चों ने फेंक पत्ते (ETV Bharat)

समस्या से अधिकारियों को करा चुके हैं अवगत

इस पूरे मामले पर शाला के प्रभारी सूर्यकांत कालबेले ने बताया, "स्कूल भवन की जर्जर हालत को लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत कराया गया है. जर्जर भवन, बुनियादी सुविधाओं के अभाव तथा बच्चों की सुरक्षा को लेकर विस्तार पूर्वक लिखित जानकारी दी गई है, किन्तु उच्चाधिकारियों द्वारा भी कोई कारगर कदम अब तक नहीं उठाये गए हैं." उन्होंने बताया कि "जिन स्कूलों के भवनों की हालत ठीक है. उन्हें नए भवन की स्वीकृति प्रदान की जा रही है, लेकिन प्राथमिक शाला मेंड्रा में बच्चे जान जोखिम में डाल कर पढ़ाई कर रहे हैं. इसके बावजूद यहां की सुध नहीं ली जा रही है."

प्राइमरी स्कूल की हालत दयनीय (ETV Bharat)

'जायजा लेकर कराएंगे उचित व्यवस्था'

हालांकि, इस मामले पर क्षेत्रीय विधायक राजकुमार कर्राहे का कहना है कि "जल्द ही वे इस स्कूल का दौरा करेंगे और स्थितियों को जानेंगे. कलेक्टर को अवगत कराया गया है, जो शीघ्र ही वहां का जायजा लेकर उचित व्यवस्था करेंगे." इधर, स्कूल की हालत को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है. ग्रामीण राजेंद्र उइके ने बताया कि "कई बार जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से स्कूल भवन और अन्य जरूरी सुविधाओं की मांग की जा चुकी है. लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ नहीं मिला है. वहीं लोगों का कहना रहा कि वे इस बात को लेकर भयभीत रहते हैं कि कहीं किसी दिन जर्जर भवन कोई दुर्घटना का कारण न बन जाए."