बालाघाट में सराफा व्यापारी से 9 लाख की लूट, विरोध करने पर जानलेवा हमला, फायरिंग भी
बालाघाट के लांजी में सराफा कारोबारी को घेरकर लूटा. विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने सिर फोड़ा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 1:27 PM IST
बालाघाट : लांजी-आमगांव मार्ग पर बाइक सवार 8 बदमाशों ने सराफा कारोबारी पर जानलेवा हमला कर लूटा. सराफा व्यापारी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं. बदमाशों ने डंडों से हमला कर व्यापारी से गहनों से भरा थैला छीन लिया. इसमें सोने-चांदी के करीब 9 लाख के गहने थे. घटना रविवार रात करीब साढ़े 8 बजे की है. लांजी तहसील मुख्यालय पर लूट की वारदात से व्यापारियों में दहशत और गुस्सा व्याप्त है.
बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला
पीड़ित सराफा कारोबारी कपिल आसटकर ने बताया "रात्रि करीब साढ़े 8 बजे रोजाना की तरह दुकान बंद करने से पहले सोने चांदी के जेवरात थैले में पैक किये, जिसके बाद दुकान बंद कर तकरीबन 7 सौ मीटर की दूरी पर स्थित अपने घर के लिए निकल पड़ा. वह जब अपनी मोटरसाइकिल से घर के लिए निकले, उस वक्त नगर की बिजली गुल थी. सड़कों पर अंधेरा पसरा था. वह अपने घर के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से मोटर साइकिलों पर आए 8 बदमाशों ने उसे घेर लिया. बदमाशों ने सोने-चांदी से भरे थैले को छीनने का प्रयास किया."
घायल को इलाज के लिए गोंदिया ले गए
कारोबारी कपिल आसटकर के अनुसार "जब उसने जेवरात से भरे थैले नहीं छोड़ा तो एक बदमाश ने फायरिंग की, दूसरे बदमाश ने डंडे से उसके सिर पर हमले किए. वह लहूलुहान हो गया, जिसके बाद बदमाश जेवर से भरे थैले को लूटकर ले गए. उसने घर पहुंचकर परिजनों को लूट की वारदात की जानकारी दी." परिजनों ने घायल को सिविल अस्पताल लांजी ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया, वहीं बेहतर इलाज के लिए उसे गोंदिया भेज दिया गया.
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बदमाशों को पकड़ने पुलिस की दबिश
पीड़ित कपिल आसटकर की दुकान लांजी में पुराने ग्राम पंचायत भवन के पास काम्पलेक्स में है. वहीं उसका निवास दुकान से तकरीबन सात सौ मीटर की दूरी पर है. चर्चा है कि रोजाना सराफा कारोबारी के आने जाने के वक्त की बदमाशों ने रैकी की होगी और आज जब देर रात्रि बिजली गुल थी, तब अंधेरे का फायदा उठाकर लूटलिया. थाना प्रभारी दीप सिंह परमार ने बताया "लांजी में सराफा कारोबारी से लूट की वारदात को पुलिस ने गंभीरता से लिया है. बदमाशों का सुराग लगाने के लिए पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं."