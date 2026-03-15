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बालाघाट में किराएदारों की धौंस, मालिक पर जबरन मकान रजिस्ट्री का दबाव, जान से मारने की धमकी

बालाघाट में जबरन मकान हथियाने के आरोप में 2 किराएदार गिरफ्तार, मकान खाली करने के एवज में मालिक को डरा-धमकाकर 50 लाख की मांग.

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बालाघाट पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 15, 2026 at 11:03 PM IST

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बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में किराएदारों की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. जहां 2 किराएदारों ने मकान मालिक को डरा-धमकाकर अवैध वसूली की डिमांड कर डाली. प्रताड़ना और धमकी से परेशान होकर मालिक ने कोतवाली थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जुलूस निकाला है. जबकि दूसरे आरोपी से पूछताछ चल रही है.

जबरन मकान हड़पने की कोशिश

जानकारी के अनुसार, कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी रमन गौतम ने अपने गौतम काम्पलेक्स की 2 दुकानें किराये पर दे रखी हैं. जिनमें राजकुमार कुकरेजा और धीरत जोतवानी द्वारा दुकान संचालित की जा रही है. कॉम्पलेक्स की दोनों दुकानें जर्जर अवस्था में पंहुच चुकी है, जिसे डिस्मेंटल करने के लिए नगरपालिका द्वारा नोटिस भी जारी कर दिया गया है. जिसके बाद मालिक ने दोनों से दुकान खाली करने का अनुरोध किया.

बालाघाट में किरायेदारों की धौंस (ETV Bharat)

दुकान खाली करने के एवज में मांगे 50 लाख

आरोप है कि मकान मालिक द्वारा कई बार आग्रह करने के बावजूद किरायेदारों ने दुकान खाली करने से मना कर दिया. जिसके बाद दोनों अवैध तरीके से कमरे हथियाने की फिराक में लग गए. मकान मालिक पर कमरों की रजिस्ट्री करने का दबाव बनाने लगे. जब मालिक ने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया तो दोनों ने मकान खाली करने के एवज में 50 लाख रूपए की मांग की.

रकम नहीं देने पर मालिक को जान से मारने की धमकी देना शुरु कर दिया. किरायेदारों की लगातार धमकी और प्रताड़ना से तंग आकर पीड़ित रमन गौतम ने कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए किरायेदार राजकुमार कुकरेजा को गिरफ्तार कर लिया.

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मकान मालिक से जबरन वसूली के आरोप में किरायेदार गिरफ्तार (ETV Bharat)

सूदखोरी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग और बलात्कार के मामले दर्ज

पुलिस ने जांच में पाया कि आरोपी राजकुमार कुकरेजा एक ट्रेवल्स एजेंसी का संचालन करता है. उस पर सूदखोरी, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग, बलात्कार सहित जमीन से जुड़े कई मामले दर्ज हैं. हाल ही में वारासिवनी नगर की एक महिला ने आरोपी पर ब्याज की आड़ में जबरन वसूली का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपी राजकुमार कुकरेजा का जुलूस निकाला और पूरे शहर में घुमाया. वहीं, दूसरे आरोपी धीरज जोतवानी से पुलिस अभी पूछताछ कर रही है.

थाना प्रभारी कामेश धूमकेती ने बताया, "रमन गौतम के मकान में आरोपी राजकुमार कुकरेजा और धीरत जोतवानी बहुत दिन से रह रहे थे. मकान खाली करने के एवज में मकान मालिक से 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे. पीड़ित मालिक की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियो को गिरफ्तार कर लिया गया. राजकुमार कुकरेजा का जुलूस भी निकाला गया है."

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