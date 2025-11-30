बालाघाट में शराबी मांग रहे रहम की भीख, लेडी सिंघम के डर से थर-थर कांप रहे अपराधी
बालाघाट में लेडी सिंघम के दस्तक से अपराधियों में दहशत, असामाजिक तत्वों में मचा हड़कंप, देर रात शराबियों के अड्डे पर दे रहीं दस्तक.
बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में इन दिनों लेडी सिंघम की दहशत से असामाजिक तत्वों में हड़कंप मचा हुआ है. ये लेडी सिंघम कोई और नहीं बल्कि बालाघाट पुलिस की सीएसपी वैशाली सिंह है. जहां भी अपराध होता है, वहां वैशाली सिंह पहुंच जाती हैं. इससे असामाजिक तत्वों में भगदड़ मच जाती है. क्या दिन, क्या रात. क्या सुबह, क्या शाम. वो किसी भी समय किसी भी इलाके में दस्तक दे देती हैं. बदमाशों की ऐसी क्लास लेती हैं कि वो इधर उधर दुबकते नजर आते हैं.
लेडी सिंघम की दबिश में मचा हड़कंप
हाल ही में उन्होंने शराबियों को अपने निशाने पर लिया है. खुले में शराब पीकर हुल्लड़बाजी करते हुए लोग आम जनमानस का जीना दूभर कर रखा था. सीएसपी वैशाली सिंह देर शाम से रात तक चुनिंदा जगहों पर गश्त कर शराबियों के होश ठिकाने लगा रही हैं. जहां कहीं भी शराबियों को खुले में शराब पीते पकड़ रही हैं, उनकी अक्ल ठिकाने लगाने में वो कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहीं हैं.
थर-थर कांपे शराबी, लगाई उठक बैठक
सीएसपी के सख्त लहजे में शराबियों के लिए चेतावनी है कि "उनकी किसी भी वजह से आम जनमानस को कोई परेशानी हुई, तो फिर उनकी खैर नहीं. लेडी सिंघम गश्त के दौरान शराबियों को सिर्फ फटकार ही नहीं लगा रही हैं, बल्कि कई जगहों पर शराबियों को डर के मारे उठक बैठक तक करते देखा गया है. सीएसपी वैशाली सिंह ने कुछ दिन पहले पुलिस कर्मियों के साथ पैदल गश्त के दौरान खाली प्लाॅट और सुनसान जगहों पर अचानक दस्तक दी थी.
सख्त लहजे में शराबियों को दी चेतावनी
यहां पर कुछ लोग शराब पी रहे थे, जिन्हें उन्होंने धर दबोचा. इसके बाद जमकर फटकार लगाई और ऊठक बैठक भी करवाया. साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि "अगली बार इस तरह पाए गए तो खैर नहीं. उनके खिलाफ वैधानिक प्रक्रिया के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी." इस घटना के बाद से इलाके के शराबियों में हड़कंप मचा हुआ है.
बेझिझक पुलिस को दे सूचना
इस दौरान सीएसपी वैशाली सिंह ने रात में गर्ल्स हाॅस्टल का भी निरीक्षण किया और वहां छात्राओं से चर्चा की. उन्होंने कहा कि "अगर किसी भी असामाजिक तत्व के द्वारा किसी भी तरह से परेशान किया जाता है. स्कूल जाते समय रास्ते में किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो बेझिझक वे पुलिस को इसकी सूचना तत्काल दें. आपकी सूचना पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा. साथ ही यह भी समझाइश दी कि अपनी परेशानी को पुलिस के साथ निःसंकोच साझा करें, किसी भी तरह से डरने या संकोच करने की जरूरत नहीं है. पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर है."