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महज 72 दिन ही बालाघाट कलेक्टर रह पाए कुमार सत्यम, आदित्य सिंह को मिली जिम्मेदारी

बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम की जगह आदित्य सिंह को जिम्मेदारी ( ETV BHARAT )

बालाघाट : बालाघाट में केवल 72 दिन ही कलेक्टर रह सके कुमार सत्यम. उनकी जगह आदित्य सिंह को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है. लोगों में इसी बात की चर्चा है कि कलेक्टर का ट्रांसफर इतनी जल्दी क्यों हो गया. मध्य प्रदेश में मंगलवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई. 23 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ ही प्रभार बदल दिए गए हैं.

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