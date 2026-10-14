महज 72 दिन ही बालाघाट कलेक्टर रह पाए कुमार सत्यम, आदित्य सिंह को मिली जिम्मेदारी
बालाघाट जिले के नवनियुक्त कलेक्टर आदित्य सिंह के सामने आदिवासी इलाकों में बच्चों का स्वास्थ्य बड़ी चुनौती. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 2:34 PM IST
बालाघाट : बालाघाट में केवल 72 दिन ही कलेक्टर रह सके कुमार सत्यम. उनकी जगह आदित्य सिंह को बालाघाट का नया कलेक्टर बनाया गया है. लोगों में इसी बात की चर्चा है कि कलेक्टर का ट्रांसफर इतनी जल्दी क्यों हो गया. मध्य प्रदेश में मंगलवार देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई. 23 आईएएस अधिकारियों के स्थानांतरण के साथ ही प्रभार बदल दिए गए हैं.
कुमार सत्यम को हरदा जिले की जिम्मेदारी
बालाघाट कलेक्टर कुमार सत्यम का स्थानांतरण कर हरदा कलेक्टर बनाया गया है. साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारी आदित्य सिंह को बालाघाट की जिम्मेदारी सौंपी गई है. आदित्य सिंह भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास निदेशक के रूप में भोपाल में अपनी सेवाएं दे रहे थे. इसके पहले वे अशोकनगर और हरदा जिले में कलेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. आदित्य सिंह से बालाघाट की जनता को काफी उम्मीदें है.
आदित्य सिंह की प्रशासनिक कार्यशैली पर एक नजर
आईआईटी रुड़की से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले आदित्य सिंह की प्रशासनिक कार्यशैली जनसमस्याओं के समाधान और विकास कार्यों के प्रति सक्रियता के लिए जानी जाती है. उनके कार्य को देखते हुए जिलेवासियों को भी उनसे खासी उम्मीदें हैं. आदित्य सिंह को प्रशासनिक समन्वय, जनसमस्याओं के समाधान, राजस्व प्रबंधन, आपदा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में काफी आगे माना जाता है. उनकी कार्यशैली पारदर्शी, संवेदनशील और परिणाममुखी मानी जाती है. आदित्य सिंह मूलतः मध्यप्रदेश के रीवा के रहने वाले हैं.
- बालाघाट में 43 बच्चों के मौत की कहानी, अस्पताल डॉक्टर नहीं, झाड़-फूंक कराते रहे परिजन
- बालाघाट में 43 बच्चों की मौत ना दोहराई जाए, ग्रामीण दुर्गम इलाकों में जाने तैयार हैं कोरोना योद्धा
आदिवासी इलाकों में हेल्थ इश्यू बड़ा चैलेंज
बालाघाट के नवागत कलेक्टर आदित्य सिंह के सामने आदिवासी क्षेत्रों की समस्याओं को हल करना प्रमुख चुनौती है. पिछले कुछ माहों में बालाघाट के आदिवासी इलाकों में बीमारियों से हुई बच्चों की मौतों का मामला काफी गर्म रहा है. इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं. इसलिए आदिवासी इलाकों में हेल्थ का मामला नए कलेक्टर के सामने बड़ी चुनौती है.