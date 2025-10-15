ETV Bharat / state

बालाघाट में कोतवाली थाने के मालखाने से 55 लाख कैश और 10 लाख के गहने गायब, हेड कांस्टेबल पर आरोप

बालाघाट के कोतवाली पुलिस थाने के मालखाने के इंजार्च हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे पर अमानत में खयानत का आरोप. जुए में उड़ाई जब्त राशि.

कोतवाली थाने के मालखाने से लाखों की नगदी और जेवरात गायब (ETV Bharat)
ETV Bharat Madhya Pradesh Team

October 15, 2025

बालाघाट: जब रक्षक ही भक्षक बन जाये तो आम जनमानस का आखिर क्या होगा. अभी सिवनी पुलिस के 3 करोड़ रुपए की बंदरबाट का मामला थमा भी नहीं था कि बालाघाट में भी पुलिस से जुड़ा ऐसा ही एक मामला सामने आया है. बालाघाट कोतवाली में पदस्थ हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे पर मालखाने से लाखों की नकदी और जेवरात गायब करने का आरोप लगा है.

हेड कांस्टेबल पर ही मालखाने की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी. हेड कांस्टेबल पर 55 लाख रुपए नगद और 10 लाख के जेवरात चोरी करने के आरोप लगे हैं. हेड कांस्टेबल पर आरोप ये भी है कि उसने ये राशि कई शहरों में जुए में खेलकर उड़ा दी. इस मामले में पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 84 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है. मामला उजागर होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है.

कोतवाली थाने के मालखाने से लाखों की नगदी और जेवरात गायब

कोतवाली थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे पिछले 2 साल से मालखाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था. चाबी भी उसी के पास रहती थी. करीब 32 आपराधिक मामलों में पुलिस द्वारा जब्त की गई धनराशि, जेवरात और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे. इन मामलों में यहां कितनी धनराशि और जेवरात थे, इसकी जानकारी पुलिस द्वारा नहीं दी गई है लेकिन आईजी संजय सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए जानकारी दी है कि हेड कांस्टेबल ने 55 लाख रुपए नगद और 10 लाख रुपए के गहने मालखाने से गायब कर दिए हैं.

पुलिस ने जब्त की 40 लाख की राशि (ETV Bharat)

फरियादी के पहुंचने पर हुआ खुलासा

मालखाने में वह पैसा रखा हुआ था जो पुलिस ने पीडितों से जब्त किया था. ऐसे में खुलासा तब हुआ जब एक फरियादी महिला थाने में अपने पैसे लेने के लिए पहुंची थी. वह कोर्ट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपने पैसे लेने के लिए हेड कांस्टेबल के पास गई. लेकिन वह बार-बार टालमटोल करता रहा. इसके बाद परेशान महिला ने थाना प्रभारी समेत पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से शिकायत की और उसके बाद मामले का खुलासा हुआ.

हेड कांस्टेबल ने की आत्महत्या की कोशिश

महिला की शिकायत के बाद थाना प्रभारी ने जब हेड कांस्टेबल को मशरूका लाने के लिए कहा तो आरोपी ने खुद को मालखाने में बंद कर लिया और आत्महत्या की कोशिश की. हालांकि, मौजूद स्टाफ ने उसे किसी तरह बाहर निकाला. इसके बाद पुलिस अधिकारियों की एक टीम ने जब मालखाने की जांच की तो यह पूरा मामला उजागर हुआ. मालखाने से लाखों की नगदी और जेवरात गायब मिले.

kotwali Head Constable Rajiv Pendre
ज्वेलर्स से पूछताछ करते पुलिस के अधिकारी (ETV Bharat)

जुआ खेलने का शौकीन है हेड कांस्टेबल!

कथित तौर पर खुलासा हुआ है कि हेड कांस्टेबल राजीव पंद्रे जुआ खेलने का शौकीन है. उसने सिवनी सहित नागपुर और गोंदिया में भी जाकर जुआ खेला है और वहां लाखों रुपए हार गया. हालांकि हेड कांस्टेबल के जुआ में राशि उड़ाने को लेकर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है.

डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि कोतवाली थाने के मालखाने में रखी नगदी और जेवरात में कुछ कमी पाई गई थी. इसके बाद मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक राजीव पंद्रे के खिलाफ एक जांच टीम गठित की गई थी. जांच के बाद प्रधान आरक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी एफआईआर दर्ज की गई है.

पुलिस ने जब्त की 40 लाख की राशि

जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल के जुए में राशि हारने के बाद पुलिस ने बालाघाट, सिवनी समेत कई जगहों पर जुए के फड़ों पर दबिश दी. बताया जाता है कि पुलिस ने 40 लाख रुपए की राशि जब्त की है लेकिन यह कहां से की इस बात का खुलासा नहीं किया है. हेड कांस्टेबल ने लाखों रुपए के जेवरात एक ज्वेलर्स के यहां बेचकर और गिरवी रखकर लाखों रुपए लिए थे. मंगलवार देर शाम डीएसपी ने शहर के एक ज्वेलर्स के यहां छापा मारकर ज्वेलरी जब्त की है. डीएसपी प्रतिष्ठा राठौर ने बताया कि 40 लाख की नगद राशि जब्त कर ली गई है और पूरे मामले की जांच जारी है.

KOTWALI STORE HOUSE SCAM BALAGHAT
KOTWALI HEAD CONSTABLE RAJIV PENDRE
55 LAKH CASH 10 LAKH JEWELRY SCAM
BALAGHAT NEWS
BALAGHAT KOTWALI MALKHANA SCAM

