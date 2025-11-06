ETV Bharat / state

बालाघाट के कटंगी में फिर डबल मर्डर, खून से लथपथ पति-पत्नी के शव घर में मिले

बालाघाट के कटंगी में पति-पत्नी की धारदार हथियार से हत्या. पत्नी का शव किचन में और पति का बेडरूम में.

Balaghat double murder
बालाघाट के कटंगी में डबल मर्डर से सनसनी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बालाघाट : बालाघाट जिले में करीब 2 माह पहले ग्राम नांदी में व्यापारी दंपती की हत्या का सुराग पुलिस लगा नहीं सकी. अब एक और डबल मर्डर की वारदात से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है. पति-पत्नी की हत्या की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया. दोनों के शव खून से सने हुए उन्हीं के घर पर पाए गए. डबल मर्डर की ये वारदात भी कटंगी थाना क्षेत्र में हुई.

डबल मर्डर से कटंगी में सनसनी

कटंगी नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के नत्थी टोला रोड अर्जुन नाला कटंगी के पास वारदात हुई. कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. रमेश पिता चैतराम हाके (उम्र 65) और उनकी धर्म पत्नी पुष्कला (उम्र 58) की हत्या से सनसनी फैल गई. रमेश हाके तहसीलदार का ड्राइवर था, वह रिटायर हो गया था. हाके दंपती के सुनील और योगेश दो बेटे हैं, जो नागपुर में रहते हैं. 6 नवंबर की सुबह दूध वाला दूध देने गया तो देखा कि गेट खुला था और दरवाजा भी खुला हुआ था, फिर उसने पड़ोसी को बताया. पड़ोसी जब घर के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए.

Balaghat double murder
डबल मर्डर के बाद मौके पर जमा लोग (ETV BHARAT)

महिला का शव किचन में, पति का बेडरूम में

पड़ोसी ने देखा कि हाके दंपती की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है. दोनों खून से लथपथ शव पड़े थे. महिला की बॉडी किचन में और पति की बॉडी बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी थी. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान को सीज कर दिया. बालाघाट से डॉग स्कवॉयड बुलाई गई है.

घर में ही पड़े मिले दोनों के खून से लथपथ शव

इस मामले में थाना प्रभारी कटंगी धर्मेंद्र कुसराम ने बताया "वार्ड नंबर दो निवासी दंपती का उन्हीं के घर में खून से लथपथ शव मिले हैं. प्रथम दृष्टया अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करना प्रतीत हो रहा है. वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में बालाघाट से डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम बुलाकर जांच की जा रही है."

TAGGED:

BALAGHAT COUPLE MURDER
HUSBAND WIFE BODY FOUND
KATANGI POLICE STATION
BALAGHAT NEWS
BALAGHAT DOUBLE MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

केमिकल से पके हुए केले स्वास्थ्य के लिए खतरा, ठेले पर देखते ही ऐसे करें पहचान

आमला ADJ तपेश कुमार दुबे की तबियत अचानक बिगड़ी, डॉक्टर ने मृत घोषित किया

स्ट्रीट डॉग के ऊपर महिला ने डाला खौलता पानी, पुलिस ने दर्ज की FIR, देखें वीडियो

दमोह में SIR का काम शुरू, कलेक्टर ने वार्ड में पहुंच मतदाताओं का भ्रम व डर दूर किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.