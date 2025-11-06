ETV Bharat / state

बालाघाट के कटंगी में फिर डबल मर्डर, खून से लथपथ पति-पत्नी के शव घर में मिले

बालाघाट : बालाघाट जिले में करीब 2 माह पहले ग्राम नांदी में व्यापारी दंपती की हत्या का सुराग पुलिस लगा नहीं सकी. अब एक और डबल मर्डर की वारदात से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है. पति-पत्नी की हत्या की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया. दोनों के शव खून से सने हुए उन्हीं के घर पर पाए गए. डबल मर्डर की ये वारदात भी कटंगी थाना क्षेत्र में हुई.

डबल मर्डर से कटंगी में सनसनी

कटंगी नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के नत्थी टोला रोड अर्जुन नाला कटंगी के पास वारदात हुई. कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. रमेश पिता चैतराम हाके (उम्र 65) और उनकी धर्म पत्नी पुष्कला (उम्र 58) की हत्या से सनसनी फैल गई. रमेश हाके तहसीलदार का ड्राइवर था, वह रिटायर हो गया था. हाके दंपती के सुनील और योगेश दो बेटे हैं, जो नागपुर में रहते हैं. 6 नवंबर की सुबह दूध वाला दूध देने गया तो देखा कि गेट खुला था और दरवाजा भी खुला हुआ था, फिर उसने पड़ोसी को बताया. पड़ोसी जब घर के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए.