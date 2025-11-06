बालाघाट के कटंगी में फिर डबल मर्डर, खून से लथपथ पति-पत्नी के शव घर में मिले
बालाघाट के कटंगी में पति-पत्नी की धारदार हथियार से हत्या. पत्नी का शव किचन में और पति का बेडरूम में.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 4:12 PM IST
बालाघाट : बालाघाट जिले में करीब 2 माह पहले ग्राम नांदी में व्यापारी दंपती की हत्या का सुराग पुलिस लगा नहीं सकी. अब एक और डबल मर्डर की वारदात से कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है. पति-पत्नी की हत्या की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया. दोनों के शव खून से सने हुए उन्हीं के घर पर पाए गए. डबल मर्डर की ये वारदात भी कटंगी थाना क्षेत्र में हुई.
डबल मर्डर से कटंगी में सनसनी
कटंगी नगरीय क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के नत्थी टोला रोड अर्जुन नाला कटंगी के पास वारदात हुई. कटंगी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. रमेश पिता चैतराम हाके (उम्र 65) और उनकी धर्म पत्नी पुष्कला (उम्र 58) की हत्या से सनसनी फैल गई. रमेश हाके तहसीलदार का ड्राइवर था, वह रिटायर हो गया था. हाके दंपती के सुनील और योगेश दो बेटे हैं, जो नागपुर में रहते हैं. 6 नवंबर की सुबह दूध वाला दूध देने गया तो देखा कि गेट खुला था और दरवाजा भी खुला हुआ था, फिर उसने पड़ोसी को बताया. पड़ोसी जब घर के अंदर गया तो उसके होश उड़ गए.
महिला का शव किचन में, पति का बेडरूम में
पड़ोसी ने देखा कि हाके दंपती की किसी धारदार हथियार से हत्या की गई है. दोनों खून से लथपथ शव पड़े थे. महिला की बॉडी किचन में और पति की बॉडी बेडरूम में खून से लथपथ पड़ी थी. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकान को सीज कर दिया. बालाघाट से डॉग स्कवॉयड बुलाई गई है.
- जबलपुर में डबल मर्डर केस से हड़कंप, छोटे भाई ने दिनदहाड़े बड़े भाई और भाभी को चाकू से गोदा
- मुरैना में जमीन की लालच में रिश्तों का कत्ल, बेटे पर पिता को रॉड से पीटकर हत्या का आरोप
घर में ही पड़े मिले दोनों के खून से लथपथ शव
इस मामले में थाना प्रभारी कटंगी धर्मेंद्र कुसराम ने बताया "वार्ड नंबर दो निवासी दंपती का उन्हीं के घर में खून से लथपथ शव मिले हैं. प्रथम दृष्टया अज्ञात लोगों द्वारा हत्या करना प्रतीत हो रहा है. वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशन में बालाघाट से डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम बुलाकर जांच की जा रही है."