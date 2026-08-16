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अनाथ शावकों की पाठशाला है बालाघाट का री वाईल्डिंग सेंटर, यहां ट्रेंड होकर बनते हैं खूंखार बाघ

अनाथ शावकों की पाठशाला है बालाघाट का री वाईल्डिंग सेंटर ( ETV Bharat )

शावकों की निगरानी को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है. जिसके लिए एक बाड़ा बनाया गया है, जिसमें चार लकड़ी की मदद से वाच टावर बनाया गया है. प्रवेश के लिए दो द्वार और तकरीबन 500 मीटर दूरी पर कंट्रोल रूम तैयार किया गया है. जहां से शावकों की मॉनीटरिंग की जाती है. इसी के साथ बाड़े की बाहरी संरचना को घासों से ढककर रखा गया है, ताकि इसे पूरी तरह प्राकृतिक और अपारदर्शी बनाया जा सके. जिससे यहां पल रहे शावकों को शान्त और एकांत माहौल मिल सके.

इसके अलावा इस री-वाईल्डिंग सेंटर में शावकों की प्रत्येक गतिविधि का लेखा-जोखा होता है, जिसमें शिकार की जानकारी, प्राकृतिक शिकार की उपलब्धता, पशु चिकित्सकीय निरीक्षण, अधिकारी-कर्मचारियों की निगरानी के साथ-साथ शिकार आदि की क्षमता की जानकारियां दर्ज की जाती हैं.

कान्हा नेशनल पार्क के मुक्की परिक्षेत्र स्थित इस बाड़े में शावकों के लिए तकरीबन 11 हेक्टेयर वाले क्षेत्रफल में विशेष बाड़े का निर्माण किया गया है. इस बाड़े में शावकों को प्राकृतिक जंगल जैसे वातावरण की अनुभूति के लिए जलस्त्रोत, जंगल, घास के मैदान व चट्टानी क्षेत्र शामिल है. इसके अलावा पूरे बाड़े को 3.5 मीटर ऊंची फेंसिंग से कवर किया गया है. ताकि यहां पर पल रहे शावक पूरी तरह सुरक्षित रह सकें. बताया जाता है कि यहां पर शावकों को प्राकृतिक जंगल में विचरण के साथ-साथ शिकार करने लायक तैयार करने के लिए तकरीबन डेढ़ से दो साल का समय लग जाता है.

कान्हा टाइगर रिजर्व के मुक्की परिक्षेत्र में देश का पहला री-वाईल्डिंग सेंटर साल 2007 में बनाया गया था, जहां अब तक कुल 15 अनाथ शावकों को यहां पर तैयार किया जा चुका है. वन्यजीव संरक्षण की दिशा में उठाये गए, इस कारगर कदम को लेकर कान्हा के संचालक रविन्द्रमणी त्रिपाठी बताते हैं कि "प्राकृतिक परिस्थितियों के बीच शावकों को शिकार करने के साथ-साथ उनके जीवन के लिए आवश्यक हर चीजें सिखाई जाती है. ज्ञात हो कि कान्हा के री-वाईल्डिंग सेंटर से तैयार किए गए बाघों से ही पन्ना और नौरादेही टाइगर रिजर्व गुलजार हैं.

बालाघाट का कान्हा टाईगर रिजर्व, वन्यजीवों के साथ-साथ सघन वनों के लिए देश में फेमस है. जहां हर साल लाखों की संख्या में देश-विदेश से सैलानी पहुंचते हैं. बेशुमार प्राकृतिक सौंदर्य की अनुपम छटा अपनी आगोश में समेटे कान्हा टाइगर रिजर्व वन्यप्राणियों और सघन वनों के अलावा देश का पहला री-वाईल्डिंग सेंटर है, जहां अनाथ शावकों को जंगल के लिए तैयार किया जाता है.

बालाघाट: आपने जंगली जानवरों, बाघों और उनके शावकों से जुड़े तमाम वीडियो देखे होंगे, जिनमें वो अठखेलियां करते तो कभी शिकार करते नजर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, जैसे इंसान के किसी अनाथ बच्चों को दुनियादारी सिखाने और अनाथलाय या संस्था में रखा जाता है. वैसे ही बाघों और जंगली जानवरों के अनाथ शावकों लिए भी जंगल तैयार किया जाता है, जिससे वे उस माहौल में ढल सकें. ऐसा ही देश का पहला री-वाइल्डिंग सेंटर मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, जहां अनाथ शावकों को जंगल में तैयार किया जाता है.

क्वारंटाइन में रखे जाते हैं 1 साल तक रखे जाते हैं शावक

री-वाईल्डिंग सेंटर में शावकों के प्रारंभिक दौर में एक क्वारंटाइन हाउस में रखा जाता है. इसके लिए शावकों के मुख्य बाड़े के पास ही एक क्वारंटाइन हाउस बनाया गया है. जिसमें 3 माह से लेकर 1 वर्ष तक के शावकों को रखा जाता है. इस दरमियान उनकी शारीरिक क्षमता और शिकार की दक्षता को विकसित किया जाता है, जिसके बाद मुख्य बाड़े में उन्हें भेज दिया जाता है. इसके साथ ही क्वारंटाइन हाउस में ही दो अलग-अलग बाड़े हैं. जिनमें एक साथ दो अलग-अलग शावकों को रखा जा सकता है. ये भी प्राकृतिक घास से ढककर बनाये जाते हैं, ताकि नन्हें शावकों को प्राकृतिक जंगल जैसा वातावरण दिया जा सके."

री वाईल्डिंग सेंटर की खासियत (ETV Bharat Info)

शाकाहारी वन्यजीवों के लिए 35 हेक्टेयर में बनाया बाड़ा

शावकों के बाड़े के आसपास तकरीबन 35 हेक्टेयर में शाकाहारी वन्यजीवों का बाड़ा बनाया गया है, जहां शावकों को अपने शिकार जुटाने की क्षमता को विकसित करना सिखाया जाता है. इस बाड़े में चीतल आदि वन्यजीवों को रखा जाता है, जिनका शिकार शावकों के द्वारा किया जाता है. इस तरह यहां पर शावकों को प्राकृतिक शिकार के लिए तैयार किया जाता है.

ह्यूमन टच में आने पर वाइल्ड में नहीं भेजे जाते जानवर

ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए कान्हा बफरजोन के उपसंचालक प्रकाश कुमार वर्मा ने बताया कि "पहली बार कान्हा में री-वाईल्डिंग सेंटर की शुरूआत की गई. उन्होंने बताया कि इससे पहले माना जाता था कि एक बार जो वाइल्ड एनिमल ह्यूमन टच में आ जाता है, उसे वापस वाइल्ड में नहीं भेजा जा सकता है. खासकर टाइगर के लिए तो विशेषकर ये बोला जाता था, लेकिन यहां उस दौरान जो अधिकारी रहे, उन्होंने दूरदर्शी सोच के साथ इस री-वाईल्डिंग सेंटर को शुरू किया.

शुरू में दूध फिर मांस का दिया जाता है भोजन

यहां से तैयार किये गए मेल व फीमेल टाइगरों को अन्य जगहों पर भेजा गया, जो सक्सेसफुल रहा. जैसे पन्ना में भेजी गई मादा टाइगर, कान्हा री-वाईल्डिंग सेंटर से ही वापस की गई थी. इसके लिए यहां पर दो बाड़े बनाये गए हैं, सबसे पहले छोटे बाड़े में अनाथ शावकों को रखा जाता है. चूंकि हो सकता है, उन्हें दूध पिलाने की भी आवश्यकता पड़े. इस तरह धीरे-धीरे उनको ह्यूमन टच से दूर किया जाता है. जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उस आधार पर उसकों दूध के अलावा मांस आदि का भोजन दिया जाना शुरू किया जाता है.

कान्हा टाइगर रिजर्व का मुक्की जोन (BALAGHAT TIGER REWILDING)

डेढ़ साल बाद बड़े बाड़े में छोड़े जाते हैं शावक

जैसे जिस तरह मां उन शावकों को साथ में ले जाकर जंगल में खाना खिलाना शुरू करती है, उसी तरह सारी चीजों को ध्यान में रखकर शावकों की देखभाल की जाती है, और जब तकरीबन डेढ़ वर्ष के हो जाते हैं, तब जाकर बड़े बाड़े में उन्हें स्वतंत्र रूप से शिकार करने लिए छोड़ दिया जाता है. इसी के साथ धीरे-धीरे ह्यूमन डिस्टेंस खत्म होता चला जाता है. फिर बाड़े में वह अकेला ही रहता है, केवल उसे भोजन दिया जाता है.

सिखाते हैं शिकार करना, यहां से दूसरे टाइगर रिजर्व भेजे गए बाघ-बाघिन

उसमें भी डबल एंट्री गेट होता है, ताकि बाघ आदमी को न देख पाए कि उसने उसे भोजन दिया है. इसके बाद बड़े बाड़े में वह प्राकृतिक रूप से विचरण कर रहे चीतल आदि का शिकार करता है. जो पहले से वहां उपलब्ध होते हैं. इस तरह से उसे सिखाया जाता है कि अब तुम्हें इसी तरह चीतल आदि का शिकार कर खाना है. चूंकि यह सब एक शावक को उसकी मां सिखाती है, लेकिन यहां मां नहीं होने को कारण अनाथ शावकों को ये सब री-वाईल्डिंग सेंटर में सिखाया जाता है.

जब पूरी तरह से खुद शिकार करने में सक्षम नजर आने लगते हैं, वाइल्ड नेचर इनमें पूरी तरह नजर आने लगता है, तब इन्हें छोड़ा जाता है. बहरहाल यहां पर तैयार शावकों को पन्ना, माधव टाइगर रिजर्व, नौरादेही, सतपुड़ा भेजा गया है.