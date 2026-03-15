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बालाघाट में 2 भालुओं की संदेहस्पद मौत, क्या वन्यजीवों की बहुलता मौत का कारण

बालाघाट: बालाघाट के जंगलों में वन्यजीवों की बाहुल्यता खतरे में दिख रही है. कभी शिकारियों का शिकार, कभी आपसी संघर्ष, तो कभी विभागीय अमले की उदासीनता भी वन्यजीवों की मौत का कारण बन रही है. बालाघाट के जंगलों से आये दिन सामने आ रही है वन्यजीवों के मौत की खबर.

एक बार फिर दो भालुओं की हुई संदेहास्पद मौत

यूं तो बालाघाट सघन वनों के साथ साथ वन्यजीवों की बाहुल्यता लिए भी जाना जाता है. लेकिन इन दिनों यहां के जंगलों में पाए जाने वाले वन्यप्राणियों की मौत की खबर आम हो गई है, जो कि चिंता का विषय है. जिले में स्थित कान्हा राष्ट्रीय वन उद्यान के साथ साथ जिले के अलग अलग हिस्सों में दूर तक फैले जंगलों के कारण यहां वन्यप्रणियों की बाहुल्यता है. तो क्या इन जंगलों में वन्यजीवों की बाहुल्यता ही मौतों का कारण है या फिर विभागीय उदासीनता. खैर वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरह से आये दिन वन्यप्राणियों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं, वो न केवल वन्य प्रेमियों के लिये दुखद है बल्कि सभी के लिए चिंतनीय है.

बालाघाट में 2 भालुओं की संदेहस्पद मौत (ETV Bharat)

एक बार फिर वन्यप्रणियों के मौत की खबर जिले के वनांचल क्षेत्र परसवाड़ा से सामने आई है. जहां पर दो भालुओं का क्षत विक्षत शव मिला हैं. मौत का कारण अभी सन्देहास्पद बना हुआ है, कि आखिर इन भालुओं की मौत हुई कैसे?. चूंकि, जिन भालुओं की मौत हुई वे महज दो से तीन माह के बच्चे हैं इसलिये वर्चस्व की लड़ाई या फिर आपसी संघर्ष का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता. विभागीय तौर पर फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं किया जा सका है, हालांकि अलग अलग एंगलों से जांच किये जाने की बात कही जा रही है.