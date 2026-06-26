कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर से फैला मातम, मौसम परिवर्तन से अपने आप खत्म होगा वायरस
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का कहर अब थमने लगा है. डॉग्स की व्यापक स्तर पर की गई वैक्सीनेशन का असर दिखा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : June 26, 2026 at 3:00 PM IST
बालाघाट : कान्हा नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से अब तक 9 बाघों की मौत हो चुकी है. रिजर्व प्रबंधन का दावा है कि डॉग वैक्सिनेशन के बाद स्थिति काफी हद तक नियंत्रण में है. कान्हा प्रबंधन ने युद्ध स्तर पर प्रयास किए हैं लेकिन डर का माहौल अभी भी बना हुआ है. अब पशु चिकित्सकों का कहना है कि मौसम में बदलाव के साथ ही ये वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा.
बाघों की मौत का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा
इस वायरस की मौत के मामलों को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया और राज्य तथा केन्द्र सरकार को ठोस कदम उठाते हुए रोकथाम के निर्धारित मापदंड का पालन करने तथा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किए. इस वायरस के प्रकोप को लेकर पशु चिकित्सक डॉ. आशीष वैद्य ने बताया "कान्हा में इस वायरस की पुष्टि के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं. संक्रमित कुछ बाघों का इलाज भी किया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई, क्योंकि ये वायरस बहुत घातक होता है. ये कुत्तों में पाया जाता है."
बफर जोन में डॉग्स का वैक्सीनेशन
पशु चिकित्सक डॉ.आशीष वैद्य ने बताया "स्ट्रीट डाग्स से ही कान्हा के बाघों में यह संक्रमण फैला. इसकी रोकथाम के लिए कान्हा प्रबंधन द्वारा डॉग्स के वैक्सीनेशन को लेकर सहयोग लिया गया. इस प्रक्रिया में कान्हा के बफर जोन वाले इलाके के आसपास के गांवों में वैक्सीनेशन किया गया है, जिसमें प्राइमरी और बूस्टर डोज लगाये गये. अब स्थिति नियंत्रण में है. जैसे ही मौसम में परिवर्तन होगा, यह वायरस स्वतः ही पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा." उन्होंने बताया कि अच्छी बात यह है कि कान्हा नेशनल पार्क से सटे बफर जोन और सामान्य वन मंडल में इस तरह का संक्रमण अभी तक देखने नहीं मिला है.
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कैसे फैलता है कैनाईन डिस्टेंपर वायरस
ये वायरस एनीमल टू एनीमल, फूड के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू भी फैल सकता है. पशु चिकित्सा विभाग के पास कैनाईन डिस्टेंपर वायरस को लेकर कोई वैक्सीन तो आती नहीं है, किन्तु आसपास के क्षेत्र में इंश्योर किया जाता है कि डॉग्स का वैक्सीनेशन करवाएं. जिन आवारा कुत्तों को वैक्सीन नहीं लगाई गई है, उनसे फिर इस संक्रमण के फैलने की आशंका है. उन सभी वन क्षेत्रों के आवारा कुत्तों का वैक्सीनेशन भी जरूरी है, जो वन क्षेत्र कान्हा के जंगलों से सटे हुए हैं.