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मध्य प्रदेश का 'टाइगर स्टेट' का तमगा खतरे में! कान्हा नेशनल पार्क बना बाघों का कब्रगाह

कान्हा नेशनल पार्क में कैनाइन वायरस का कहर. एक माह में 10 बाघों की मौत से उठे कई सवाल. अशोक गिरी की रिपोर्ट

CANINE VIRUS TIGERS DEATH
कान्हा नेशनल पार्क में एक माह में 10 बाघों की मौत (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 5:07 PM IST

4 Min Read
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बालाघाट : टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौतें बड़ी चिंता का सबब बनती जा रही हैं. आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में मध्य प्रदेश में 55 बाघ मौत का शिकार हुए. ये एक साल में हुई सबसे अधिक मौतें हैं. वहीं साल 2026 में अब तक 34 बाघों की मौत हो चुकी है. अब 3 माह से नेशनल पार्कों में एक नया खतरा बढ़ गया है. कुत्तों से फैलने वाले कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ने बाघों की जान लेना शुरू कर दिया है. केवल एक माह के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 10 बाघों की मौत हुई. इनमें से अधिकांश बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से हुई बताई जा रही है.

अप्रैल से फैलना शुरू हुआ वायरस

कान्हा में बाघों की मौत का सिलसिला विगत 21 अप्रैल से शुरू हुआ. सबसे पहले महज 18 माह से भी कम उम्र के शावक की मौत हुई. इसके बाद लगातार मौतों का सिलसिला जारी रहा और दूसरा शावक 24 अप्रैल तथा तीसरा शावक 25 अप्रैल को काल के गाल में समा गया. यह सिलसिला थमने की बजाय और बढ़ता ही गया और चंद दिनों के बाद 29 अप्रैल को फिर दो शावकों की मौत हो गई. उसके बाद 19 मई को 6 साल के बाघ की मौत हो गई. इन सभी की मौत की वजह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को माना जा रहा है.

वन्यजीव विशेषज्ञ अभय कोचर (ETV BHARAT)

साल 2018 में गुजरात के गिर में फैला था वायरस

कैनाइन वायरस के जंगल में फैलने के कारण संक्रमित हुए वन्यजीव का बचना मुश्किल होता है. यह वन्य प्राणियों के दिमाग और फेफड़ों को पूरी तरह खराब कर देता है. यह कैनाइन श्वान वंश से जुड़ा है. ये सिर्फ कुत्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मांसाहारी स्तनधारी जीवों से भी जुड़ा हुआ है. यह वायरस हवा, पानी के स्त्रोत, पालतू जीवों के अलावा सीधे तौर पर संपर्क में आने से भी फैलता है. जिस वायरस ने कान्हा में मौत का कहर मचाया है, उसने साल 2018 में गुजरात के गिर में कोहराम मचाया था, जहां 34 शेरों की मौत हुई थी.

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कान्हा नेशनल पार्क (ETV BHARAT)

युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाएं

कान्हा में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के कारण बाघों की मौत के बाद संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इसके बाद एनटीसीए को कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किये गए. वन्यजीव विशेषज्ञ अभय कोचर का कहना है "कान्हा बाघों के लिए सबसे सुरक्षित माना जाता है. फिर यहां पर कैनाइन डिस्टेंपर वायरस आखिर आया कैसे. यह प्रबंधन की लापरवाही को दर्शाता है. इसके लिए युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाना चाहिए. इसमें केन्द्र और राज्य सरकार को सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए."

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अप्रैल से फैलना शुरू हुआ वायरस, कान्हा में दहशत (Source: Getty Image)

वाइल्ड लाइफ मुख्यालय की कार्यप्रणाली पर सवाल

कान्हा में बाघों की मौत की घटना को वन्यजीव विशेषज्ञ अजय दुबे चिंताजनक बताते हैं. उनके मुताबिक, ''इन बाघों की मौत केनाइन डिस्टेंपर की वजह से हुई थी. हालांकि घटना के बाद वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने कान्हा के आसपास के पूरे इलाके में घरेलू कैटल्स का वैक्सीनेशन शुरू किया गया है. यह पहले किया जाना था, लेकिन पहले विभाग ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया. वाइल्ड लाइफ मुख्यालय ने इस स्तर पर कभी गंभीरता नहीं दिखाई."

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कान्हा में बाघ का अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)

लाइलाज बीमारी है कैनाइन डिस्टेंपर

वन्यजीव विशेषज्ञ सुदेश बाघमारे कहते हैं ''केनाइन डिस्टेंपर एक संक्रामक बीमारी है, जो खतरनाक वायरस कुत्तों के जरिए जंगली जानवरों में फैलती है. जंगल या जंगल के आसपास घूमने वाले कुत्तों का शिकार जब यह बाघ या तेंदुए करते हैं तो यह संक्रमण वन्यजीवों में पहुंचता है और तेजी से फैलता है. यह वायरस मांसाहारी जीवों के श्वसन तंत्र, पाचन और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है. यही वजह है कि इसको लेकर एनटीसीए द्वारा लगातार टाइगर रिजर्व के आसपास घूमने वाले कुत्तों और दूसरे घरेलू जीवों का वैक्सीनेशन कराए जाने के निर्देश दिए जाते रहते हैं.''

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