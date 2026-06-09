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मध्य प्रदेश का 'टाइगर स्टेट' का तमगा खतरे में! कान्हा नेशनल पार्क बना बाघों का कब्रगाह

बालाघाट : टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में बाघों की मौतें बड़ी चिंता का सबब बनती जा रही हैं. आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में मध्य प्रदेश में 55 बाघ मौत का शिकार हुए. ये एक साल में हुई सबसे अधिक मौतें हैं. वहीं साल 2026 में अब तक 34 बाघों की मौत हो चुकी है. अब 3 माह से नेशनल पार्कों में एक नया खतरा बढ़ गया है. कुत्तों से फैलने वाले कैनाइन डिस्टेंपर वायरस ने बाघों की जान लेना शुरू कर दिया है. केवल एक माह के अंदर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में 10 बाघों की मौत हुई. इनमें से अधिकांश बाघों की मौत कैनाइन डिस्टेंपर वायरस से हुई बताई जा रही है.

अप्रैल से फैलना शुरू हुआ वायरस

कान्हा में बाघों की मौत का सिलसिला विगत 21 अप्रैल से शुरू हुआ. सबसे पहले महज 18 माह से भी कम उम्र के शावक की मौत हुई. इसके बाद लगातार मौतों का सिलसिला जारी रहा और दूसरा शावक 24 अप्रैल तथा तीसरा शावक 25 अप्रैल को काल के गाल में समा गया. यह सिलसिला थमने की बजाय और बढ़ता ही गया और चंद दिनों के बाद 29 अप्रैल को फिर दो शावकों की मौत हो गई. उसके बाद 19 मई को 6 साल के बाघ की मौत हो गई. इन सभी की मौत की वजह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस को माना जा रहा है.

वन्यजीव विशेषज्ञ अभय कोचर (ETV BHARAT)

साल 2018 में गुजरात के गिर में फैला था वायरस

कैनाइन वायरस के जंगल में फैलने के कारण संक्रमित हुए वन्यजीव का बचना मुश्किल होता है. यह वन्य प्राणियों के दिमाग और फेफड़ों को पूरी तरह खराब कर देता है. यह कैनाइन श्वान वंश से जुड़ा है. ये सिर्फ कुत्तों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये मांसाहारी स्तनधारी जीवों से भी जुड़ा हुआ है. यह वायरस हवा, पानी के स्त्रोत, पालतू जीवों के अलावा सीधे तौर पर संपर्क में आने से भी फैलता है. जिस वायरस ने कान्हा में मौत का कहर मचाया है, उसने साल 2018 में गुजरात के गिर में कोहराम मचाया था, जहां 34 शेरों की मौत हुई थी.