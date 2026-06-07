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बालाघाट में अवैध माइनिंग पर तगड़ा एक्शन, करोड़ों के जुर्माने से कांप उठे माफिया

बालाघाट में अवैध खनन पर 4 करोड़ 99 लाख रुपये का जुर्माना ( ETV Bharat )

आरोप है कि बैहर तहसील के ग्राम गोहारा में 13 लोगों ने निजी भूमि से बिना वैधानिक अनुमति के बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन और परिवहन किया है. इस मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय बैहर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 करोड़ 99 लाख 6 हजार रूपये का भारी जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि 30 दिनों के भीतर अपर कलेक्टर न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया गया है.

बालाघाट: निजी जमीनों को खोदकर प्राकृतिक संपदा लूटने वालों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. निजी भूमि से बिना किसी वैधानिक अनुमति के मिट्टी और मुरूम की खुदाई करने वाले 13 लोगों पर कुल 4 करोड़ 99 लाख रूपये का भारी जुर्माना लगाया गया है. इस एक्शन के बाद से इलाके के खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है.

अपर कलेक्टर न्यायालय का तगड़ा एक्शन (ETV Bharat)

35 हजार घन मीटर से अधिक का अवैध उत्खनन

निर्धारित समयावधि में राशि जमा नहीं किये जाने पर दण्ड राशि बढ़कर 2 गुना यानि 9 करोड़ 98 लाख 10 हजार रूपये हो जाएगी. जिसकी वसूली भू राजस्व बकाया की तरह की जायेगी.

राॅयल्टी की 15 गुना राशि का लगाया जुर्माना

जांच के दौरान सामने आया कि ग्राम गोहारा स्थित निर्माणाधीन रिसॉर्ट परिसर के लिए निजी भूमि से लगभग 35 हजार 270 घन मीटर मिट्टी एवं मुरूम का अवैध रूप से उत्खनन किया गया है, जो कि ग्राम गोहारा निवासी इतवारी गोंड, निस्तोर, मनोहर, अनुस्तिन, चैनसिंह, सीताबाई, मेतुबाई और शांताबाई की भूमि से किया गया है. उत्खनन एवं परिवहन कार्य में जेसीबी मशीनों तथा डंफरों का उपयोग किया गया.

रिसॉर्ट संचालक सहित 13 पर ठोका करोड़ों का जुर्माना

अपर कलेक्टर न्यायालय बैहर द्वारा खनिज नियमों के तहत अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर राॅयल्टी की 15 गुना राशि का अर्थदण्ड लगाया है, जो कि 2 करोड़ 49 लाख 52 हजार 500 रूपये है. इसके अलावा अतिरिक्त समान राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में लगाई गई है.

इसके अलावा रिसॉर्ट संचालक और संबंधित भूमि स्वामियों, जेसीबी एवं डम्फर मालिकों, चालकों तथा ट्रैक्टर मालिकों पर कुल 4 करोड़ 99 लाख 6 हजार रूपये का दण्ड लगाया गया है. मामले में जब्त किये गए डम्फर और जेसीबी मशीनों को मालिकों के सुपुर्द कर दिया गया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि वे वाहनों का विक्रय, हस्तांतरण, रंगरोगन और किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करेंगे. वहीं न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर संबंधित वाहन 24 घण्टे के भीतर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे.