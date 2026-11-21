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देरा रात मोबाइल चलाते मिली पत्नी तो घोंट दिया गला, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा

देरा रात मोबाइल चलाते मिली पत्नी तो घोंट दिया गला ( Etv Bharat )

बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में एक पति द्वारा पत्नी की हत्या की खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ है. आरोपी पति ने पत्नी की इस बात पर हत्या कर दी कि वह देर रात तक मोबाइल चला रही थी. पत्नी का मोबाइल चलाना उसे इस कदर नागवार गुजरा कि उसने आवेश में आकर उसका गला ही घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पड़ोसियों को बताई पत्नी की मौत की झूठी कहानी पुलिस के मुताबिक पत्नी की गला घोंट कर हत्या करने के बाद आरोपी पति ने पड़ोस के लोगों को सूचना दी कि उसकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई है और वह कुछ बोल नहीं रही है. पड़ोसियों ने महिला सुषमा रावत को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन जब पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस ने मृतका के पति दिनेश रावत को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.