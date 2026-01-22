ETV Bharat / state

बालाघाट का हाईटेक स्मार्ट विलेज टेकाड़ी, सरपंच मैडम ने बदली तस्वीर, पर्यटन स्थल बनाया

बालाघाट से सटी टेकाड़ी ग्राम पंचायत नजीर बनी. महिला पंचों ने सरपंच के साथ मिलकर कैसे गांव की तस्वीर बदली, देखिए स्पेशल रिपोर्ट.

बालाघाट का हाईटेक स्मार्ट विलेज टेकाड़ी (ETV BHARAT)
बालाघाट : महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरा बालाघाट का टेकाड़ी गांव. टेकाड़ी अब स्मार्ट विलेज बन गया. ये ग्राम पंचायत महिला सशक्तिकरण की मिसाल है. ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व ज्यादातर महिलाओं के हाथ में हैं. यहां की सरपंच ने गांव की तस्वीर बदल दी है तो महिलाओं की तकदीर भी बदली है.

जंगल के समीप बसे इस गांव में महिला जन प्रतिनिधियों ने मिलकर पर्यटन का काम शुरू कर दिया. अब इस गांव में कई होम स्टे हैं, जहां पर्यटक आकर रुकते हैं और आसपास की प्रकृति का आनंद लेते हैं.

सीसीटीवी से लैस टेकाड़ी ग्राम पंचायत

गांव से सटे शानदार जंगल में पहुंचकर पर्यटक प्रकृति को नजदीक से देखते हैं. जलाशय भी है, जिसमें बोट की सुविधा है. महिलाओं ने अपने प्रयासों से आय के स्त्रोत भी खोज निकाले हैं. गांव के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो मिल ही रही हैं. साथ ही आधुनिक सुविधाएं जैसे सीसीटीवी, लाइब्रेरी, जिम और भी बहुत कुछ है, जो अन्य गांवों से इसे अपनी अलग पहचान दिलाते हैं. ये गांव टेकाड़ी जिला मुख्यालय बालाघाट से महज 15 किमी की दूरी पर घने जंगलों के समीप बसा है.

पंचायत में 13 में से 9 महिलाएं पंच

टेकाड़ी गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस करते हुए हाईटेक बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है. ग्राम पंचायत टेकाड़ी में महिला सरपंच हैं, जिनके साथ ग्राम पंचायत में कुल 13 पंचों में 9 महिलाएं हैं. सरपंच मैडम की दूरदर्शिता और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि इस छोटे से गांव ने खुद को एक मिसाल के रूप में पेश किया है.

ग्राम पंचायत टेकाड़ी अंतर्गत आने वाले ग्राम खैरा और गांगुलपारा सुंदर वनों से आच्छादित हैं. साथ में यहां पर पहाड़ी इलाका, झरने और जलाशय भी हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं.

गांव को पिकनिक स्पॉट बना दिया

गांगुलपारा का जलाशय और यहां पहाड़ों के बीच गिरता झरना दूर से दूध की तरह सफेद नजर आता है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र है. घने जंगलों के बीच कलकल करते इस झरने का आनंद लेने लोग आते हैं, जो पिकनिक स्पॉट के रूप में भी जाना जाता है. गांगुलपारा जलाशय में बोटिंग भी शुरू कर दी गई है. टेकाड़ी में देशी स्टाइल में होम स्टे भी बनाए गए हैं, जहां ठहरकर न केवल पर्यटक जिले की संस्कृति को करीब से जान पाएंगे, बल्कि यहां के अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ ही उठा पायेंगे.

होम स्टे से ग्रामीणों की आमदानी बढ़ी

होम स्टे की दीवारों में उकेरी गई पेंटिंग यहां की सभ्यता और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करती है. टेकाड़ी गांव उन गांवों के लिए एक मॉडल की तरह है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद इनोवेशन कर अलग छवि बनाते हैं. छोटे से गांव को सीसीटीवी से लैस देखकर बाहर से आने वाले लोग अचंभित हो उठते हैं. इसके साथ ही युवाओं के लिए आधुनिक मशीनों से लैस एक स्पेशल जिम भी है. गांव के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं.

पर्यटन से बढ़े रोजगार के मौके

टेकाड़ी की सरपंच रश्मि तारा कावरे कहती हैं "गांव को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना पहली प्राथमिकता थी. इससे न सिर्फ गांव को अलग पहचान मिली बल्कि लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हुए. अब गांव में शिक्षा के क्षेत्र में और भी बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं."

