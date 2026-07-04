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बालाघाट में लगातार बारिश से हालात बिगड़े, खेत में फंसे 16 किसानों का सुरक्षित रेस्क्यू

बालाघाट: मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है, बीते कुछ दिनों से बालाघाट सहित कुछ जिलों में लगातार बारिश हो रही है. लगातार हो रही वर्षा के कारण जनजीवन प्रभावित होने लगा है, वहीं कई नदियां उफान पर बह रही हैं. बालाघाट में कई जगहों पर पुल-पुलिया डूब चुके हैं. पुल के ऊपर से पानी जाने के कारण आवागमन बाधित हो गया. वहीं कुछ जगहों से लोगों को रेस्क्यू भी किया गया.

जानकारी के अनुसार, किरनापुर थाना क्षेत्र स्थित ठाकुरटोला भानपुर में शुक्रवार सुबह महिला और पुरुष, कुल 16 किसान अपने खेतों में काम करने गए थे. इस दौरान तेज बारिश के कारण सभी लोग खेत में फंस गए. घटना की सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ, होमगार्ड और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी 16 किसानों को सुरक्षित बाहर निकाला.

बालाघाट में लगातार बारिश से हालात बिगड़े (ETV Bharat)

16 लोगों का सफल रेस्स्क्यू

शुक्रवार रात से बालाघाट में लगातार बारिश के कारण नदी-नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है. कुछ स्थानों पर छोटे रपटा पर पानी होने से आवागमन बाधित हो गया. वहीं नदी और नालों में जल स्तर बढ़ने से लोगों की आवाजाही बंद हो गई है. इसके अलावा लगातार बारिश होने के चलते किसानों को फसल खराब होने की चिंता सता रही है. लाखों हेक्टेयर भूमि में किसान फसल की बुवाई कर चुके हैं.

खेत में फंसे लोगों का किया गया सुरक्षित रेस्क्यू (ETV Bharat)

होमगार्ड कमांडेंट ललित कुमार उददे ने बताया, "किरनापुर के ठाकुरटोला भानपुर के रहने वाले कुछ ग्रामीण सुबह के समय खेत चले गये थे. इन सभी का खेत देवनदी के उस पार होने के कारण वे सभी फंस गये थे. जिनका दोपहर में रेस्क्यू किया गया और घर पहुंचाया गया. इसी तरह से रूपझर थाना क्षेत्र के दरबारीटोला में एक व्यक्ति फंस गया था. मार्ग के रपटा में पानी होने के कारण उसे रेस्क्यू किया गया और सकुशल पहुंचाया गया है."