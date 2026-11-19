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पुणे की एयरहोस्टेस की हत्या का खुला राज, पति के प्रेम संबंध से नाराज पत्नी ने 13 लाख में दी थी सुपारी

पुणे की एयरहोस्टेस की हत्या का खुला राज ( ETV Bharat )

बालाघाट: मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पुलिस के लिए चुनौती बने एयर होस्टेस वर्षा तूरकर हत्याकांड की गुत्थी आखिरकार सुलझ गई है. महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की स्थानीय अपराध शाखा (लोकल क्राइम ब्रांच) ने 19 नवंबर को इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया. पुलिस ने मृतिका के दोस्त नितेश अग्रवाल की पत्नी मोना अग्रवाल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति नितेश अग्रवाल और एयर होस्टेस वर्षा तूरकर के बीच कथित प्रेम संबंधों से नाराज होकर नितेश की पत्नी मोना ने वर्षा की हत्या की साजिश रची थी. इसके लिए कथित तौर पर 13 लाख रुपये की सुपारी दी गई थी. इस पूरी साजिश में कार का जीपीएस लोकेशन अहम कड़ी बना, जिसके जरिए आरोपियों को वर्षा की लोकेशन मिली और उन्होंने जंगल में पहुंचकर उसकी हत्या कर दी.