ETV Bharat / state

बालाघाट के जंगलों में शिकारी बेलगाम, एक सप्ताह में 2 तेंदुए की मौत से हड़कंप

बालाघाट के जंगलों में एक सप्ताह में 2 तेंदुओं की मौत ( ETV BHARAT )

प्रथम दृष्टया गिरने से चोट लगने या फिर किसी कठोर वस्तु से टकराने के कारण सिर और नाक पर चोट लगने से मौत की आशंका व्यक्त की गई. फोरेंसिक जांच के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा.

उत्तर वन मण्डल बालाघाट सामान्य के मगरदर्रा वृत्त अंतर्गत गांव से कुछ ही दूरी पर खेत में तेंदुए का शव पाया गया. जिसकी सूचना मिलते ही तमाम विभागीय अमला मौका स्थल पर पहुंचा. निर्धारित प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम के बाद शव के अंतिम संस्कार किया गया. 03 डॉक्टर्स की मौजूदगी मे तेंदुए का पोस्टमार्टम किया गया.

बालाघाट/नरसिंहपुर : बालाघाट जिले के जंगलों में वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर विभागीय अमला गंभीर नहीं है? 2025 के अंतिम सप्ताह में बालाघाट के लामता में एक तेंदुए की मौत हुई, जिसमें शिकार की आशंका जताई जा रही. वहीं नए साल के पहले ही दिन फिर एक दुखद खबर सामने आ गई. एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया, जिसके शरीर पर चोट के निशान पाए गए. हालांकि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो पाएगा.

बीते एक सप्ताह के भीतर ये तेंदुए की मौत से जुड़ी ये दूसरी खबर है. 23 दिसम्बर को उत्तर वन मण्डल बालाघाट के लामता वृत्त के ग्राम दौनी में एक वयस्क तेंदुआ मृत हालत में मिला था, वहीं एक जनवरी को फिर मगरदर्रा ग्राम के समीप एक और तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया. पहले तेंदुए की मौत पर कई आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं. मौत का असली कारण अभी तक सामने नहीं आ सका है.

तेंदुए के सिर व नाक में गंभीर चोट, अंतिम संस्कार (ETV BHARAT)

तेंदुए की मौत पर तस्वीर साफ नहीं

वन अधिकारियों का कहना है "वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत अगर किसी भी तरह की लापरवाही या अपराध का मामला सामने आता है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." डीएफओ रेशम सिंह सिंह धुर्वे ने बताया "मृत पाए गए तेंदुए के सभी अंग सुरक्षित हैं. किसी भी तरह से गंभीर चोट के निशान नहीं हैं और न ही करंट लगने के निशान पाए गए हैं."

"पीएम के दौरान पाया गया कि तेंदुए का पेट भरा हुआ था, और वह किसी पेड़ पर चढ़ते वक्त या फिर किसी चट्टान से छलांग लगाते समय सर के बल टकरा गया. इससे उसके सिर और पेट पर अंदरूनी चोट आई हैं." पशु चिकित्सक डॉ. घनश्याम परते ने कुछ ऐसा ही बताया.

नरसिंहपुर के करेली वन परिक्षेत्र में भी मिला तेंदुए का शव

नरसिंहपुर के करेली वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्वारीकला बीट में दो वर्ष के एक तेंदुए का शव बरामद किया गया. उसके शरीर में मोटरसाइकिल का क्लिच वायर लिपटा हुआ पाया गया. सूचना मिलते ही वन विभाग के अमले के साथ डीएफओ कल्पना तिवारी सहित वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे. प्रारंभिक तौर पर तेंदुए की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है.

डीएफओ कल्पना तिवारी का कहना है "मामले की बारीकी से जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी पाए जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."