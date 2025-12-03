हॉक फोर्स के सर्च ऑपरेशन ने पकड़ी रफ्तार, बालाघाट के जंगलों को छोड़ भागे नक्सली
सालों से नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के जंगलों में हॉक फोर्स चप्पा-चप्पा छान रहा. इससे नक्सली सरेंडर कर रहे या फिर जंगलों से गायब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 3, 2025 at 1:27 PM IST
बालाघाट : नक्सली उन्मूलन की डेडलाइन जैसे-जैसे नददीक आ रही है, वैसे-वैसे सुरक्षा बलों ने सख्ती करनी शुरू कर दी है. बालाघाट के जंगलों में इन दिनों सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है. इस कारण जंगलों से नक्सलियों की रवानगी हो चुकी है. सर्चिंग के दौरान लगातार नक्सली सामग्री बरामद की जा रही है. नक्सली ठिकानों पर वीरानी छाई है. हॉक फोर्स के आक्रामक रुख को देखते हुए नक्सली लगातार सरेंडर कर रहे हैं या फिर जंगलों से गायब हो चुके हैं.
बालाघाट के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी
बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सल उन्मूलन अभियान के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को सफलता हासिल हो रही है. मंगलवार को एक बार फिर जवानों ने नक्सलियों के एक ठिकाने से सामग्री बरामद की. जंगलों में जिस तरह से संयुक्त ऑपरेशन के तहत सर्चिंग अभियान को तेज गति प्रदान की गई है, उसके बाद लगता है अब नक्सली बालाघाट के जंगलों से भाग निकले हैं या फिर जो छुपे हैं.
वे सरेंडर करने की तैयाारी में हैं. सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है, नक्सलियों द्वारा जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ी गई सामग्री बरामदगी हो रही है.
सर्च ऑपरेशन में लगातार मिल रही नक्सली सामग्री
किरनापुर थानांतर्गत बोदालझोला के जंगलों में छिपाया गया एल्यूमिनियम कंटेनर सुरक्षा बलों ने जब्त किया है. इसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री, एक वायरलैस सेट और दैनिक उपयोग की सामग्री है. जवान सर्चिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं. लगातार दो दिन से किरनापुर के जंगलों से नक्सली सामग्रियों की बरामदगी हुई है. लगता है अब नक्सली इस क्षेत्र को छोड़कर लांजी के रास्ते वापस छत्तीसगढ़ की ओर कूच कर रहे हैं.
माना जा रहा है कि वे अपने अन्य साथियों की तरह पुनर्वास नीति से जुड़कर मुख्य धारा में जुड़ने के प्रयास में हैं.
कई शीर्ष नक्सली कर चुके हैं सरेंडर
सरकार के अल्टीमेटम के बाद नक्सलियों की मजबूरी है कि किसी भी तरह से सरेंडर करें. नक्सलियों का एक बड़ा धड़ा सरेंडर कर चुका है, और उनके बड़े कुछ शीर्ष नेताओं ने भी सैकड़ों साथियों के साथ हथियार छोड़कर मुख्य धारा में वापस आने का फैसला लिया है. बचे कुछ नक्सलियों के पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है, सिवाय आत्मसमर्पण के. उम्मीद जताई जा रही है कि 2026 की शुरुआत तक बालाघाट के जंगल नक्सलविहीन हो जाएंगे.
बालाघाट एसपी आदित्य मिश्रा का कहना है "एक माह के अंदर बालाघाट में 18 कुख्यात नक्सलियों ने सरेंडर किया है. नक्सिलयों के पास अब भी वक्त है कि हथियार डालकर सरेंडर करें और समाज की मुख्यधारा में वापस लौटें. ऐसा नहीं करते तो सख्ती करने के लिए सुरक्षा बल तैयार हैं."
- मध्य प्रदेश में कैसे टूटी नक्सलियों की कमर? वो 3 ऐसे फैक्टर जिससे करने लगे सरेंडर
- बालाघाट में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, जंगलों में गूंज रही गोलियों की आवाज
नक्सलियों के लिए डेडलाइन मार्च 2026
हाल ही में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई जिले सक्रिय कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जारी की गई डेडलाइन के बाद नक्सली पूरी तरह बैकफुट पर आ गए हैं. इसके अलावा हॉक फोर्स द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन ऑपरेशन का भी असर दिखने लगा है. हाल ही में बालाघाट में नक्सली सुनीता ने आत्मसर्पण किया था. अब बालाघाट में सक्रिय रहे धनुष और उसकी पत्नी ने छत्तीसगढ़ में सरेंडर किया है.
इस प्रकार नक्सली अब सरेंडर की राह पर चल पड़े हैं. माओवादियों के सेंट्रल कमेटी के मेंबर रामदेर के साथ 15 नक्सली बालाघाट आए थे, जिनकी आधी टीम अब खाली हो चुकी है. मार्च 2026 नक्सलवाद के पूरी तरह से खात्मे की तारीख पहले ही गृह मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित कर दी गई है. लगता है इस तारीख से पहले ही नक्सलवाद देश से पूरी तरह समाप्त हो जाएगा.