बालाघाट में मेले में बच्चों ने खाई चाऊमीन, कुछ देर में चीख-पुकार, 118 मासूमों को ले जाना पड़ा अस्पताल
बालाघाट में बीमारी परोस रहे चाइनीज स्टॉल, फूड सेफ्टी की उड़ रही धज्जियां, मड़ई मेले में चाऊमीन खाकर दर्जनों बच्चे बीमार. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 11:29 AM IST
बालाघाट: किरनापुर थाना क्षेत्र में शनिवार को चाइनीज फास्ट फूड खाने से 118 बच्चे और कुछ वयस्क फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए. आनन-फानन में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां प्रारंभिक इलाज के बाद 45 बच्चों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. हालांकि उपचार के बाद अब सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.
चाऊमीन खाने से 118 बच्चे बीमार
पूरा मामला किरनापुर थानांतर्गत ग्राम हिर्री का है. यहां शनिवार को एक दिवसीय मड़ई मेले का आयोजन किया गया था. इसी मेले में मौजूद एक स्टॉल से चाऊमीन खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी. सभी के पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत मिलने पर उन्हें तत्काल किरनापुर अस्पताल ले जाया गया. जहां प्रारंभिक उपचार के बाद 45 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है.
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आनन-फनन में कलेक्टर पहुंचे अस्पताल
इधर घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर आदित्य सिंह तत्काल जिला चिकित्सालय पंहुचे और बिमार बच्चों का हालचाल जाना. साथ ही बेहतर उपचार के निर्देष दिये. सीएमएचओ शत्रुघ्न दाहिया ने बताया, "सभी 45 बच्चों और 12 वयस्कों को फूड प्वाइजनिंग के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उपचार के बाद सभी की स्थिति सामान्य है. सभी मरीज खतरे के बाहर हैं. चिकित्सकों की निगरानी में उपचार जारी है."
प्रशासन पर लापरवाही के आरोप
लेकिन इन सब के बावजूद बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मेले में फास्ट फूड की दुकानें बिना किसी लाइसेंस के धड़ल्ले से कैसे संचालित हो रही हैं. इन फास्ट फूड की दुकानों पर न तो साफ-सफाई का खयाल होता है और न ही क्वालिटी का ध्यान रखा जाता है. इन चाइनीज स्टालों पर घटिया तेल, बासी सड़ी गली सब्जियां और घटिया किस्म के सामानों का इस्तेमाल कर मोमोज, नूडल्स, मंचूरियन, चाऊमीन और फ्राई राइस आदि बनाये जाते हैं. जिन्हें खाकर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं. अगर प्रशासन द्वारा समय रहते इन पर ध्यान दिया जाता तो सैकड़ों बच्चे बीमार नहीं पड़ते.