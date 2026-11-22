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बालाघाट में मेले में बच्चों ने खाई चाऊमीन, कुछ देर में चीख-पुकार, 118 मासूमों को ले जाना पड़ा अस्पताल

बालाघाट में चाऊमीन खाने से 108 बच्चे बीमार ( ETV Bharat )

बालाघाट: किरनापुर थाना क्षेत्र में शनिवार को चाइनीज फास्ट फूड खाने से 118 बच्चे और कुछ वयस्क फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए. आनन-फानन में सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां प्रारंभिक इलाज के बाद 45 बच्चों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया. हालांकि उपचार के बाद अब सभी की हालत स्थिर बताई जा रही है.

चाऊमीन खाने से 118 बच्चे बीमार पूरा मामला किरनापुर थानांतर्गत ग्राम हिर्री का है. यहां शनिवार को एक दिवसीय मड़ई मेले का आयोजन किया गया था. इसी मेले में मौजूद एक स्टॉल से चाऊमीन खाने के बाद बच्चों की हालत बिगड़ने लगी. सभी के पेट में दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत मिलने पर उन्हें तत्काल किरनापुर अस्पताल ले जाया गया. जहां प्रारंभिक उपचार के बाद 45 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. जहां सभी की हालत स्थिर बनी हुई है.