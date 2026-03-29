बालाघाट में पिता पर गुस्से का भूत सवार! 3 साल के बेटे को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट
बालाघाट में एक पिता ने अपने 3 साल के बेटे की हत्या की. घर के आंगन में नहा रहे बेटे पर कुल्हाड़ी से किया हमला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 29, 2026 at 5:12 PM IST
बालाघाट: रूपझर थाना क्षेत्र में एक पत्थर दिल पिता ने अपने मासूम बेटे की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. केसलई गांव में हुई इस हृदयविदारक घटना के बाद पुलिस ने मासूम बेटे की हत्या करने के आरोप में 26 साल के पिता रतन सिंह उइके को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रतन सिंह उइके को बैहर की अदालत में पेश किया गया. जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भेज दिया गया है.
पिता ने 3 साल के मासूम को कुल्हाड़ी से उतारा मौत के घाट
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 27 मार्च की है. सुबह-सुबह रतन सिंह अपनी पत्नी सुनीता के साथ महुआ चुनने के लिए जंगल गया था. दोपहर में दोनों पति-पत्नी घर वापस लौटे. शाम 4 बजे करीब रतन सिंह की पत्नी सुनीता वापस खेत तरफ कुछ सामान लेने गई थी. इस दौरान रतन सिंह घर में ही था. उसी समय उसका बेटा वीरेंद्र कुमार घर आंगन में नहा रहा था तभी रतन सिंह को अचानक किसी बात को लेकर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में अपने 3 साल के मासूम बेटे वीरेंद्र कुमार पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. कुल्हाड़ी का वार उसके बेटे की गर्दन और कनपटी में लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
पत्नी के घर पहुंचते ही मची चीख पुकार
रतन सिंह उइके की पत्नी सुनीता के घर पहुंचते ही बेटे की हालत देख चीख पुकार मच गई. खबर लगते ही मौके पर मोहल्ले के लोग भी पहुंचे. घटना की सूचना डोरा पुलिस चौकी के माध्यम से रूपझर पुलिस थाना को दी गई.
पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार
सूचना मिलते ही रूपझर थाना प्रभारी दीपक त्रिपाठी अपने स्टाफ के साथ ग्राम केसलई पहुंचे. उन्होंने मौके पर कार्रवाई करते हुए बेटे की हत्या के मामले में रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया. 28 मार्च को मृतक बेटे वीरेंद्र कुमार के शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल बालाघाट में हुआ. उसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया गया.
थाना प्रभारी दीपक त्रिपाठी ने बताया कि बेटे की हत्या के आरोप में आरोपी पिता रतन सिंह उइके को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि गुस्से में आकर उसने कुल्हाड़ी से बच्चे की गर्दन पर वार किया था. जिससे मासूम की मौत हो गई. फिलहाल इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है. गिरफ्तार रतन सिंह को बैहर की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैहर जेल भेज दिया गया है.
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शादी के बाद से ससुराल में रह रहा था रतन सिंह
रतन सिंह उइके मूल रूप से टिकरिया गांव का रहने वाला है. जिसकी शादी 7 साल पहले सुनीता से हुई थी और शादी के बाद से वह अपनी ससुराल केसलई में ही रहकर मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था. परिवार में पत्नी सुनीता के अलावा एक 6 साल की बेटी और 3 साल का बेटा वीरेंद्र कुमार रह रहे थे. बताया जाता है कि रतन सिंह अपने बच्चों को अक्सर डांट फटकार लगाते रहता था. इस समय रतन सिंह अपनी पत्नी सुनीता के साथ सुबह प्रतिदिन महुआ चुनने के लिए जाता था और बच्चे घर में रहते थे.