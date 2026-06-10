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बालाघाट में धान बीज के नाम पर चल रहा गोरखधंधा, 3 लोगों पर FIR, 510 क्विंटल से अधिक जब्त

बालाघाट में किसानों की शिकायत के बाद कृषि विभाग ने घटिया धान बीज बेचने वालों के खिलाफ की कार्रवाई. 3 लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर.

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बालाघाट में धान बीज के नाम पर चल रहा गोरखधंधा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:02 PM IST

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बालाघाट: धान का कटोरा कहे जाने वाले बालाघाट में धान बीज के नाम पर घटिया क्वालिटी के बीज का गोरखधंधा फल फूल रहा है. बिना वैधानिक अनुमति के कई व्यापारी धड़ल्ले से मिलावटी धान के बीज बेच रहे हैं. गांव-गांव पहुंचकर किसानों तक बीज पहुंचाने और उसके एवज में मोटी रकम वसूलने के आरोप हैं. किसानों को अवैध रूप से धान बीज बेचने और धोखाधड़ी करने के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों के खिलाफ कृषि विभाग ने बैहर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है.

धान बीज के नाम पर लूट

बालाघाट जिले में तकरीबन डेढ़ से पौने 2 लाख हेक्टेयर जमीन पर धान की खेती की जाती है. एक ओर जहां इतने बड़े पैमाने पर धान की खेती की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर किसानों को ज्यादा उत्पादन का लालच देकर देसी बीजों की बजाय हाईब्रिड धान बीज के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

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कृषि विभाग ने घटिया धान बीज बेचने वालों के खिलाफ की कार्रवाई (ETV Bharat)

बाजार में ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोग सक्रिय हैं, जो नियमों को ताक पर रखकर धान बीज के नाम पर अपना गोरखधंधा चला रहे हैं. यहां ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर बेहतर किस्म की बजाय नकली और लो क्वालिटी का धान बीज बेचा जा रहा है. इतना ही नहीं किसानों को गांव-गांव घर घर पंहुचकर बीज बेचा जा रहा है. किसानों की शिकायत के बाद कुछ जगहों पर कृषि विभाग द्वारा धरपकड़ की गई, जिसमें विभाग द्वारा छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध धान बीज को जब्त भी किया गया है.

3 लोगों पर हुई एफआईआर

किसानों को अवैध रूप से धान बीज बेचने और धोखाधड़ी करने के मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए 3 लोगों के खिलाफ बैहर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है. एसडीओ कृषि एवं बीज निरीक्षक एस आर धुर्वे ने बताया, "सानू पटले, पलक बिसेन और कुंजेलाल हिर्वाने नाम के 3 व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318 (4) एवं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करवाया गया है."

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अवैध धान बीज जब्त, कृषि केन्द्र सील (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, "ये तीनों गांव-गांव घूम घूमकर अवैध रूप से धान बीज बेच रहे थे. जिन्हें सूचना पर धर दबोचा गया और वाहन सहित धान बीज को जब्त किया गया है. बिना वैध अनुमति एवं आवश्यक दस्तावेजों के किसानों को धान बीज बेचने पर किसानों के साथ धोखाधड़ी की आशंका को लेकर गंभीरता दिखाते हुए विधि सम्मत कार्रवाई की गई है."

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3 लोगों पर दर्ज कराई एफआईआर (ETV Bharat)

अवैध धान बीज जब्त, कृषि केन्द्र सील

सहायक संचालक कृषि राजेश खोब्रागढ़े सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों की टीम ने दबिश देकर परसवाड़ा क्षेत्र के ग्राम कोसमी स्थित बजरंग कृषि केन्द्र में छापामार कार्रवाई की, जिसमें तकरीबन 510 क्विंटल से अधिक धान बीज अवैध रूप से पाया गया. जहां स्टाॅक और धान बीज से संबंधित दस्तावेजों की गहनता से जांच के दौरान अनियमितता पाई गई. जिसके बाद कृषि केन्द्र को सील कर दिया गया और विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

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