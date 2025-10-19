ETV Bharat / state

बालाघाट में जंगली बैंगन के पौधों पर फल रहे टमाटर, कम लागत के साथ किसान को दोगुना मुनाफा

बालाघाट में किसान ने जंगली बैंगन के साथ टमाटर की ग्राफ्टिंग किए गए पौधे लगाए, हो रही बंपर पैदावार, कीटों से भी मिला छुटकारा.

BALAGHAT GRAFTED TOMATO FARMING
ग्राफ्टिंग से बढ़ जाता है टमाटर का उत्पादन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 2:23 PM IST

Updated : October 19, 2025 at 3:28 PM IST

बालाघाट: खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान अब पारंपरिक खेती के तरीकों को छोड़ आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहें है. खेती के नए प्रयोग करने वाले किसान संपत पटेल से ईटीवी ने बात की. उन्होंने न केवल कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को आजमाया, बल्कि इससे कीट व्याधियों से छुटकारा पाते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को भी दोगुनी करने में सफलता पाई है. वे जिस तरह की खेती कर रहे हैं, वह अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणादायक है.

ग्राफटिंग टमाटर खेती से किसान को हुआ लाभ

बालाघाट के वनांचल परसवाड़ा क्षेत्र स्थित ग्राम सेरपार के किसान संपत पटेल ने 6 एकड़ के रकबे में सब्जियों की खेती कई वर्षों से करते आ रहें हैं. उन्होंने सब्जियों की खेती में एक नया प्रयोग किया. उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में अपने खेत में ग्राफ्टिंग टमाटर के पौधे लगाकर खेती की. उनका यह प्रयोग शत प्रतिशत सफल भी रहा. टमाटर के पौधे करीब 5-5 फीट तक बढ़ चुके हैं और बंपर पैदावार हो रही है.

ग्राफटिंग टमाटर खेती से किसान को हुआ लाभ (ETV Bharat)

टमाटर का उत्पादन हुआ दोगुना

टमाटर के पौधे की ग्राफ्टिंग के लिए जंगली बैंगन के पौधे का उपयोग किया गया. पहले जंगली बैंगन के पौधे में टमाटर के पौधे की ग्राफ्टिंग की गई और फिर उसका रोपण खेत में किया गया. परिणाम यह रहा कि फसल उत्पादन क्षमता दोगुनी बढ़ गई. इसके साथ ही इन पौधों में किसी भी तरह के रोग और कीट-पतंग का प्रकोप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला. इसी कारण पिछली बार की तुलना में किसान को दोगुना टमाटर का उत्पादन प्राप्त हुआ.

Balaghat brinjal grafted tomato
कम लागत के साथ किसान को दोगुना मुनाफा (ETV Bharat)

150 क्विंटल टमाटर उत्पादन का है अनुमान

किसान संपत पटेल बताते हैं कि "उद्यानिकी अधिकारी की बातों को ध्यान में रखकर ग्राफटिंग टमाटर रायपुर से खरीद कर मंगवाया. एक नया प्रयोग करते हुए ग्राफटेड टमाटर के पौधे 1 एकड़ में लगाया. जिसके बाद से अब तक केवल 4 बार टमाटर की तुड़वाई करवाने में ही करीब 75 क्विंटल टमाटर का उत्पादन निकला है. जबकि अभी आधे से अधिक उत्पादन का समय बचा हुआ है. वहीं, टमाटर के पौधों की लंबाई करीब पांच फिट है और अभी 2 फिट बढ़ने की संभावना है. ऐसे में एक एकड़ में 150 क्विंटल से भी ज्यादा का टमाटर उत्पादन का अनुमान है.

ग्राफ्टिंग से बढ़ जाता है उत्पादन

उद्यानिकी अधिकारी शंकर लाल मर्सकोले ने बताया कि "जंगली बैगन का तना मोटा होता है. इसके साथ ही कीट व्याधियों के प्रकोप को सहन करने की क्षमता भी अधिक होती है. अगर इस पौधे पर टमाटर की ग्राफ्टिंग करते हैं तो रोगों की संभावना न के बराबर रह जाती है. वहीं, टमाटर के पौधे की उंचाई 6 फिट से भी ज्यादा हो जाती है. ऐसे में उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है और बेहतर क्वालिटी के साथ अच्छे साइज का टमाटर भी प्राप्त होता है."

Balaghat planted grafted tomato
ग्राफटिंग टमाटर खेती से किसान को हुआ लाभ (ETV Bharat)

'ग्राफटिंग टमाटर की सक्सेस रेट 99.9%'

शंकर लाला ने बताया कि "सामान्य टमाटर की खेती में अक्सर कीटों का प्रकोप देखा जाता है. इसके अलावा मौसम के बदलाव के चलते भी कई प्रकार के रोग पौधों में लग जाते हैं. इनकी रोकथाम के लिए रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है, जिससे न केवल खर्च बढ़ता है, बल्कि उत्पादन क्षमता भी प्रभावित होती है.

Balaghat tomato farming
जंगली बैंगन के पौधों पर फल रहे टमाटर, (ETV Bharat)

लेकिन अगर किसान भाई जंगली बैंगन पर ग्राफ्टिंग किए गए टमाटर के पौधे लगाते हैं, तो इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं. ग्राफ्टिंग टमाटर की सक्सेस रेट 99.9 प्रतिशत है. कुछ पौधे ही ऐसे होते हैं, जो टमाटर को ओव्हरटेक कर जंगली बैगन के पौधे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये भी अनुपयोगी नहीं होते हैं, इनमें भी बैगन के फल लग जाते हैं, जो कि सब्जी के काम आ जाते हैं."

बहरहाल अब समय खेती के पुराने तरीकों को बदलकर नए तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे कम लागत में अधिक उत्पादन लिए जा सके और बीमारियों के प्रकोप का भी खतरा कम किया जा सके. इसी तरह की नई तकनीक किसानों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाएगी और तभी खेती लाभ का धंधा बन सकती है.

