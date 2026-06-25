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कुएं में फैली थी जहरीली गैस! पैर रखते ही बेहोश होकर गिरा किसान, दम घुटने से मौत

लोगों ने आनन-फानन में परिजन को खबर दी. जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंच गए और पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई. इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शाम तकरीबन 4 बजे लक्ष्मण का शव कुएं में से बाहर निकल गया. जिसे पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय बालाघाट भेज दिया गया.

बालाघाट: मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुएं की जहरीली गैस की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई. लक्ष्मण लिल्हारे अपने खेत के कुएं में लगी मोटर को निकालने के लिए जैसे ही कुएं में उतरे अचानक कुएं से जोर से धड़ाम की आवाज सुनाई पड़ी. जिसने आसपास खेतों में काम कर रहे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. लोग तुरंत कुएं के पास पहुंचे, लेकिन तब तक लक्ष्मण उनकी आंखों से ओझल होते हुए कुएं के अंदर डूब गए.

ग्रामीण की मौत से इलाके में छाया मातम (ETV Bharat)

कुएं में जहरीली गैस से मौत की आशंका

प्राप्त जानकारी अनुसार, ग्रामीण थाना नवेगांव अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रोशन के सितकू टोला निवासी लक्ष्मण लिल्हारे (उम्र 50 वर्ष) अपने खेत के कुएं में लगी मोटर के खराब हो जाने पर उसे निकालने कुएं में उतरे थे. किंतु कुएं में मौजूद जहरीली गैस की चपेट में आ जाने से वह कुएं में गिर पड़े और उनकी मौत हो गई. प्रथम दृष्टया कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन गैस कुएं में होने के कारण उससे दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है.

गुरुवार को हुआ पोस्टमार्टम, रिपोर्ट का इंतजार

फिलहाल देर शाम की वजह से पोस्टमार्टम किया जाना सम्भव नहीं हो सका था. आज गुरुवार को किसान के शव का पोस्टमार्टम किया गया. जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. नवेगांव थाना प्रभारी रमेश जाट ने बताया कि, ''सूचना मिली थी कि, एक किसान खेत में बने कुएं में पानी की मोटर निकालने उतरा था. उसी दौरान कुएं में डूब जाने से उसकी मौत हो गई. शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है. पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के वास्तविक कारण का पता चल पायेगा. फिलहाल मर्ग कायम कर लिया है जिस पर विवेचना जारी है.''