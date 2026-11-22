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बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार ने दी 10 लाख की सुपारी, पिता, भाई समेत 5 आरोपी सलाखों के पीछे

बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज परिवार ने दी 10 लाख की सुपारी ( ETV Bharat )

बालाघाट: बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटे के साथ मिलकर सुपारी देकर युवक की हत्या करवा दी. बेटी की प्रेमी की हत्या करवाने के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी. आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या के बाद शव को सड़क किनारे रखकर सड़क दुर्घटना का रूप देने की साजिश रची. 16 नवंबर को हुई इस हत्याकांड का पुलिस ने सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया वहीं फरार एक आरोपी की तलाश में जुटी है.