बालाघट में 17 साल तक फर्जी डिग्री पर डॉक्टरी करता रहा मुन्नाभाई, 70 लाख ले ली तनख्वाह
बालाघाट के बिरसा में तत्कालीन बीएमओ डॉ. सुनील सिंह पर फर्जी डिग्री और दूसरे नाम से सरकारी नौकरी करने का लगा आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 5:44 PM IST
बालाघाट: बालाघाट का आदिवासी बाहुल्य बिरसा क्षेत्र में 30 से अधिक बैगा बच्चों की मौत ने मानवता को झकझोर कर रख दिया. राजनीतिक गलियारों में भी यह खबर राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में रही. बिरसा में तत्कालीन बीएमओ डॉ. सुनील सिंह पर फर्जी डिग्री और दूसरे नाम से सरकारी नौकरी करने का आरोप लगा है.
जांच में सामने आया है कि वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए सालों तक बीएमओ का काम कर रहा था. शासन के रिकार्ड में डाॅ. सुनील सिंह का असली नाम शिवकुमार पाण्डेय है. फर्जी डाॅक्टर के मामले का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, बिरसा पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है और उसकी तलाश कर रही है.
रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र का बड़ागांव का रहने वाला है आरोपी
बिरसा में पदस्थ रहे फर्जी बीएमओ के खुलासे के बाद सिस्टम पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं. जिस व्यक्ति के हाथों में क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी, दरअसल उसकी डिग्री और नाम दोनों फर्जी निकले. पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि बीते 17 सालों से वह जिस नाम से सरकारी डाक्टर बन बैठा था, वह उसका असली नाम ही नही है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि वह रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र का बड़ागांव का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार उसका असली नाम शिवकुमार पाण्डेय है.
राज्य स्तरीय जांच समिति के अनुसार उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए थे
हालांकि इस मामले की पहले भी कई बार शिकायत की गई, किन्तु जांच में वह हर बार बच निकलता था. जिसके बाद अब सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर इतने वर्षों तक जो जांच का हवाला दिया गया, उसमें जांच अधिकारियों ने आखिर कैसे उसे निर्दोष करार दिया. जबकि राज्य स्तरीय जांच समिति के अनुसार उसके दस्तावेज कथित कूटरचित पाए गए, जिनके आधार पर वह सरकारी डॉक्टर बन बैठा था.
17 सालों तक वह नौकरी के दौरान वह नियमित भी हुआ और पदोन्नति भी मिल गई
जांच रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी शिवकुमार ने डाॅ. सुनील सिंह के नाम से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की. किन्तु हैरानी की बात यह है कि साल 2009 में नियुक्ति के बाद 17 सालों तक वह नौकरी करता रहा. इसी दरमियान वह नियमित भी हुआ और पदोन्नति भी मिल गई. जिसके बाद उसे आदिवासी बाहुल्य बिरसा क्षेत्र में बतौर बीएमओ की जिम्मेदार सौंप दी गई. ऐसे में नियुक्ति के दौरान दस्तावेजों का सत्यापन, नियमितीकरण एवं पदोन्नति के समय मूल डिग्री की जांच एवं मेडिकल काउंसिल के पंजीयन की पुष्टि आदि सवालों के घेरे में है. क्या इन सब की जांच की गई थी, और अगर की गई थी तो फिर इस तरह की विसंगतियां आखिर कैसे छूट गईं?
राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा उजागर इस प्रकरण की जांच अगर सही साबित होती है तो यह केवल कथित फर्जीवाड़े तक सीमित होने की बजाय आरोपी की नियुक्ति, नियमतिकरण, पदोन्नति और बीएमओ बनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया की भी जांच आवश्यक है. ताकि इसमें शामिल जिम्मेदारों की भी कारगुजारी सामने आ सके.
2017 से लेकर 2026 तक तकरीबन 70 लाख रुपये का भुगतान
फिलहाल जारी जांच के मुताबिक उसने सरकारी खजाने से मार्च 2017 से लेकर 2026 तक तकरीबन 70 लाख रुपये भुगतान के तौर पर आनलाइन प्राप्त किए हैं. वहीं 2009 से लेकर 2016 तक हुए ऑफलाइन भुगतान का रिकार्ड स्वास्थ्य विभाग खंगाल रहा है. हालांकि अब तक उसने कुल कितना सरकारी खजाने से भुगतान प्राप्त किया यह दस्तावेजों की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा.
इधर जांच में यह भी सामने आया है कि उसने रीवा जिले के खुटेही में अपना आलीशान मकान बनवाया है, जहां पुलिस पंहुची थी किन्तु वह वहां भी नहीं पाया गया. आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज होते ही बिरसा पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है. उसके पैतृक गांव के अलावा रीवा जिले के अन्य जगहों पर भी दबिश दी गई, किन्तु फिलहाल वह पुलिस की पकड़ से बाहर है.