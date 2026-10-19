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बालाघट में 17 साल तक फर्जी डिग्री पर डॉक्टरी करता रहा मुन्नाभाई, 70 लाख ले ली तनख्वाह

तत्कालीन बीएमओ पर फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी करने का आरोप ( ETV Bharat )

बालाघाट: बालाघाट का आदिवासी बाहुल्य बिरसा क्षेत्र में 30 से अधिक बैगा बच्चों की मौत ने मानवता को झकझोर कर रख दिया. राजनीतिक गलियारों में भी यह खबर राष्ट्रीय स्तर की सुर्खियों में रही. बिरसा में तत्कालीन बीएमओ डॉ. सुनील सिंह पर फर्जी डिग्री और दूसरे नाम से सरकारी नौकरी करने का आरोप लगा है.

जांच में सामने आया है कि वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए सालों तक बीएमओ का काम कर रहा था. शासन के रिकार्ड में डाॅ. सुनील सिंह का असली नाम शिवकुमार पाण्डेय है. फर्जी डाॅक्टर के मामले का जैसे ही पर्दाफाश हुआ, बिरसा पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया है और उसकी तलाश कर रही है.

तत्कालीन बीएमओ पर फर्जी डिग्री से सरकारी नौकरी करने का आरोप (ETV Bharat) रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र का बड़ागांव का रहने वाला है आरोपी बिरसा में पदस्थ रहे फर्जी बीएमओ के खुलासे के बाद सिस्टम पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं. जिस व्यक्ति के हाथों में क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य की जिम्मेदारी थी, दरअसल उसकी डिग्री और नाम दोनों फर्जी निकले. पुलिस की जांच में यह सामने आया है कि बीते 17 सालों से वह जिस नाम से सरकारी डाक्टर बन बैठा था, वह उसका असली नाम ही नही है. पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि वह रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र का बड़ागांव का रहने वाला है. पुलिस के अनुसार उसका असली नाम शिवकुमार पाण्डेय है. राज्य स्तरीय जांच समिति के अनुसार उसके दस्तावेज फर्जी पाए गए थे हालांकि इस मामले की पहले भी कई बार शिकायत की गई, किन्तु जांच में वह हर बार बच निकलता था. जिसके बाद अब सवाल यह खड़ा हो गया कि आखिर इतने वर्षों तक जो जांच का हवाला दिया गया, उसमें जांच अधिकारियों ने आखिर कैसे उसे निर्दोष करार दिया. जबकि राज्य स्तरीय जांच समिति के अनुसार उसके दस्तावेज कथित कूटरचित पाए गए, जिनके आधार पर वह सरकारी डॉक्टर बन बैठा था.