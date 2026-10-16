गांव उजड़ा पर बालाघाट में कान्हा के घने जंगलों में विराजित हैं मां, एक वनकर्मी बना अनन्य भक्त

गांव उजड़ा पर बालाघाट में कान्हा के घने जंगलों में विराजित हैं मां, एक वनकर्मी बना अनन्य भक्त
बालाघाट का वह गांव जो कान्हा नेशनल पार्क की जद में आया, यहां स्थापित माता की पूजा करने हर साल आते हैं पूर्व वनकर्मी. अशोक गिरी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 1:57 PM IST
बालाघाट: कान्हा नेशनल पार्क के सूपखार वन परिक्षेत्र में घने जंगलों के बीच बसा माता का एक मंदिर, जहां नवरात्रि के मौके पर माता की पूजा अर्चना होती है. चूंकि घने जंगलों के बीच कान्हा के कोर जोन में होने के कारण यहां लोगों का आना जाना नहीं होता है, लेकिन नवरात्री में यहां पर माता के एक अनन्य भक्त के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है. जो पहले यहीं पर वनकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन अब सेवा से मुक्त होने के बाद भी हर साल वह नवरात्री में यहां पहुंच जाते हैं और घने जंगलों के बीच माता की सेवा पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं.
कान्हा के जद में आया था सूपखार गांव
दरअसल, कान्हा नेशनल पार्क के इस सूपखार वन परिक्षेत्र में पहले कभी सूपखार नाम का गांव हुआ करता था. जहां पर आदिवासी गोंड, परधान और पनका समाज के लोग निवास करते थे. 1972 में जब कान्हा नेशनल पार्क बनाया गया, तब यह गांव उसकी जद में आ गया और यहां रहने लोगों को सरकार द्वारा विस्थापित कर दिया गया. इस तरह यहां बसा गांव उजड़ गया. लोग यहां से कहीं और जा कर बस गए. गांव खेत सहित यहां बसती जिंदगियों की तमाम निशानियां यहां से मिट गई, लेकिन माता का एक मंदिर आज भी यहां की बसाहट की यादों को समेटे हुए विद्यमान है. जिसे लोग खैरमाता के नाम से पूजा करते थे.
रिटायर्ड होने के बाद भी माता की पूजा करने आते हैं पूर्व वनकर्मी
नवरात्रि पर माता की सेवा करने हर साल यहां आने वाले रिटायर्ड वनकर्मी रामकृष्ण बताते हैं कि "उन्होंने यहां पर 26 साल तक वन चैकीदार के रूप में सेवाएं दी है. उस दरमियान वे यहां माता की सेवा भी किया करते थे, वे बताते हैं कि उनकी माता के इस दरबार से बड़ी आस्था है. वे साल 2017 में सरकारी सेवा से मुक्त तो हो गए लेकिन माता की सेवा आज भी वे अनवरत करते आ रहे हैं. रामकृष्ण अब वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि दोनों समय वे यहां पहुंच जाते हैं और घने जंगलों बीच माता के दरबार में अकेले 9 दिनों तक पूजा अर्चना करते हैं.
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किसी वन्यजीव से नहीं लगता डर
रामकृष्ण की माने तो इन घने जंगलों के बीच वे अकेले रहकर माता की सेवा करते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार से डर नहीं लगता है. वे बताते हैं कि कई बार यहां से बाघ और अन्य हिंसक जानवर गुजरते हैं. आज तक उन्हें किसी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा है. वे इसे माता के चमत्कार से ही जोड़कर देखते हैं. चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि जब यहां बसाहट थी, तब लोग गांव को संकट से बचाने और सुख शान्ति के लिए इसी खैरमाता की आराधना करते थे. गांव में अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती तो लोग इसे माता के प्रकोप से जोड़कर देखते थे और माता को मनाने के लिए वे बली भी देते थे."