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गांव उजड़ा पर बालाघाट में कान्हा के घने जंगलों में विराजित हैं मां, एक वनकर्मी बना अनन्य भक्त

हर नवरात्रि मां की आराधना करने आता है पूर्व वनकर्मी ( ETV Bharat )

बालाघाट: कान्हा नेशनल पार्क के सूपखार वन परिक्षेत्र में घने जंगलों के बीच बसा माता का एक मंदिर, जहां नवरात्रि के मौके पर माता की पूजा अर्चना होती है. चूंकि घने जंगलों के बीच कान्हा के कोर जोन में होने के कारण यहां लोगों का आना जाना नहीं होता है, लेकिन नवरात्री में यहां पर माता के एक अनन्य भक्त के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है. जो पहले यहीं पर वनकर्मी के रूप में अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन अब सेवा से मुक्त होने के बाद भी हर साल वह नवरात्री में यहां पहुंच जाते हैं और घने जंगलों के बीच माता की सेवा पिछले 35 सालों से करते आ रहे हैं.

कान्हा के जद में आया था सूपखार गांव